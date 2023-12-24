Прежде всего нужно понять, что в рамках одного поколения NVIDIA и AMD выпускают не меньше десяти графических чипов. Проще говоря, довольно сложно создать видеокарту, которая будет интересна широкому кругу пользователей и станет популярной. И вообще, в последнее время хорошие видеокарты можно пересчитать по пальцам, ведь всё чаще выходят решения, которые оказываются крайне сомнительными по соотношению цены и производительности. Ну а графические чипы, которые оставят своё место в истории, и вовсе перестали появляться на прилавках магазинов. Обвинять в этом можно как Лизу Су, так и Дженсена Хуанга. Первая игнорирует сегмент настольной графики, ну а второй стал монополистом и диктует рынку свои условия.

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И всё же, вечно жить памятью о GeForce GTX 1080 Ti нельзя, а сегодня мы с вами поговорим о пятёрке худших и лучших видеокарт, которые сегодня доступны в продаже. На самом деле выбор намного шире, а я не ставил цель описать все видеокарты. Например, за бортом осталась Radeon RX 7800 ХТ, но произошло это только потому, что GeForce RTX 4070 довольно неплоха и не похожа на провал. И вообще, материал ограничен временными рамками, поэтому остановимся на 10 позициях.

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Начнём с GeForce RTX 4080, которая стала одной из самых переоценённых видеокарт последнего десятилетия. Заметьте, что я не утверждаю, что она плохая, ведь это не так. GeForce RTX 4080 примерно на 40% быстрее GeForce RTX 3080 и предлагает 16 Гб видеопамяти. Это ровно в 2 раза больше, чем в прошлом поколении, а значит на этот раз перекрыла слабое место своего предтопа. И всё было бы отлично, а GeForce RTX 4080 могла бы стать довольно перспективной, если бы Дженсен Хуанг не захотел нажиться на геймерах. Вместо 700 долларов, которые просили за GeForce RTX 3080, новинку оценили в 1200. Удивительно, но российские геймеры если и покупают GeForce RTX 4080, то выбирают дорогую модель производства ASUS. Это тем более странно, что на целых 45 тысяч рублей дешевле можно взять Radeon RX 7900 XTX. Сравнивать с GeForce RTX 4080 смешно, ведь видеокарта от тётушки Су имеет больше памяти, получила 384-битную шину и ощутимо быстрее. Соглашусь, что Radeon RX 7900 XTX далека от идеала, но в своём классе она не имеет альтернатив, поскольку в конкурентах переоценённая GeForce RTX 4080.

Невнятно выглядит и GeForce RTX 4070 Ti. Эксперты, которые занимались обзором этой видеокарты, называют два её значимых минуса. Во-первых, она дорогая и явно не соответствует своему ценнику. Если бы она была на 150 долларов дешевле, то всё было бы не так плохо, но в ценовом диапазоне до 800 долларов она выглядит несерьёзно. Во-вторых, у GeForce RTX 4070 Ti всего 12 Гб видеопамяти, а это существенный минус. Логика следующая: если вы покупаете видеокарту за 100 тысяч рублей, то рассчитываете на то, что она будет не только быстрой здесь и сейчас, но и сможет тянуть все игры в 4К хотя бы 2 года. Ну а GeForce RTX 4070 Ti уже не вписывается в подобные требования, а значит глупая экономия NVIDIA в данном случае ставит крест на длительном жизненном цикле. Я не агитирую вас покупать продукцию AMD, но у красных всё действительно лучше. За те же 100 тысяч вы можете купить Radeon RX 7900 XT, у которой в комплекте 20 Гб видеопамяти и выше быстродействие. Не слушайте геймеров, которые будут рассказывать вам о преимущества технологии масштабирования и трассировки лучей от дядюшки Хуанга. Видеокарты за 100 тысяч рублей должны тянуть всё без компромиссов, а трассировка лучей не стоит того, чтобы ради неё терять до половины кадров в секунду. Вау-эффект от этой технологии уже давно прошёл, поэтому не спешите делать выбор в сторону зелёного лагеря.

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Ещё одной невнятной видеокартой NVIDIA можно смело назвать GeForce RTX 4060 Ti. В данном случае всё просто ужасно, ведь данный графический чип позиционируется как твёрдый середняк для игр в разрешении 2К. Вот только видеокарта не подходит для такого разрешения, поскольку имеет 8 Гб видеопамяти. В лучшем случае вы сможете поставить настройки на средневысокие, что не сильно повлияет на визуальный стиль, но во многих современных играх придётся задействовать DLSS 3.0. Ну а в этом случае вас ждёт разрешение 1080р, а проблема в нехватке свободной памяти для записи игровых сцен. Но и это не всё, ведь GeForce RTX 4060 Ti поступила в продажу за 400 долларов, но оказалась наравне с прошлым поколением. Нужно быть довольно наглым, чтобы продавать геймерам за те же деньги один и тот же продукт с новым названием. По сути, GeForce RTX 4060 Ti слегка улучшена за счёт технологии масштабирования третьего поколения, но я уже писал о том, что реальное разрешение дисплея в этом случае будет ниже заявленного. Купите лучше Radeon RX 7700 XT. Видеокарта от тётушки Су стоит немного дороже, но у неё есть 12 Гб видеопамяти и выше производительность. Нужно быть настоящим фанатом продукции NVIDIA, чтобы сделать выбор в сторону GeForce RTX 4060 Ti. Кстати, многие геймеры просто не знают указанных выше деталей, поэтому я и пишу подобные этому материалы.

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Ещё одной видеокартой, которую вам не стоит покупать ни в коем случае, является GeForce RTX 3050. Когда данный граифческий чип только находился в проекте, инсайдеры уверяли нас, что новинка будет стоить до 200 долларов. Казалось, что цена зафиксируется на отметке 175 долларов, но Дженсен Хуанг решил иначе. Даже сегодня за GeForce RTX 3050 просят 250 долларов, а в интернете пишут, что такая цена расстраивает главу NVIDIA. Якобы, нужно выпустить GeForce RTX 4050, но для этой видеокарты нет места. В результате GeForce RTX 3050 слегка урежут, а на её место забросят GeForce RTX 4050, которая не принесёт никакого увеличения производительности за свои 250 долларов. В последнее время от зелёной команды никто ничего хорошего не ждёт, поэтому подобные сюрпризы лучше воспринимать с философской точки зрения. Если вы хотите купить видеокарту в районе 30 тысяч, то обратите внимание на Radeon RX 6600. Это не лучшая видеокарта на рынке, но она быстрее GeForce RTX 3050, а большего и не нужно. Стоимость аналогичная, ну а трассировка лучей в данном ценовом сегменте бесполезна, поскольку снижает количество кадров в секунду так сильно, что играть становится невозможно.

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Ну и завершим на GeForce GTX 1650, которая по какой-то нелепой причине до сих пор продаётся. По сути это видеокарта, которая давно растеряла свой потенциал. Если у вас в кармане всего 20 тысяч рублей, то я рекомендую вообще ничего не покупать. Нормальных видеокарт за такую цену на рынке нет, а попытка выбрать что-то на вторичном рынке может обернуться потерей всех наличных. Не будем о грустном, ведь мы с вами говорим о новинках из магазина. И всё же, если вам действительно нужна видеокарта, то берите Radeon RX 6400. Она ничем не хуже, но стоит на целых 4500 меньше. Как уже было сказано выше, до 20 тысяч нет ни одной нормальной видеокарты, поэтому обращайте внимание на Radeon RX 6600. Помните, что 4 Гб в наше время не годится даже для игр в разрешении 1080р, а требования к играм растут, поэтому бюджетные GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6400 не подходят даже для нетребовательных геймеров. Нет никаких сомнений, что у многих продвинутых геймеров будет своё мнение, основанное на личном опыте. Автор данного материала никогда не имел проблем с видеокартами AMD. Драйверы не слетали, чёрный экран не появлялся, поэтому я считаю все рассказы о низком качестве программного обеспечения красной команды не имеющими ничего общего с реальностью страшилками. На этом пока всё.