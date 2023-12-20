Эксперты не могут понять, где и каким образом были созданы новые процессоры Montage Technology

Аналитики полагают, что в ближайшие годы ожидать завершения торговой войны между Китаем и США не приходится. В случае, если у руля останутся Демократы, то президент продолжит давить на компании из Поднебесной. Ну а если к власти придут Республиканцы, то давление только усилится, поскольку победа над Китаем считается одной из ключевых программных целей Трампа. Таким образом противостояние продолжится, а разнится только подход к реализации задуманного. Именно поэтому в Китае увеличили темпы освоения технологических норм. Например, в этом году местная SMIC доказала способность выпускать процессоры не только по 7-нм технологическому процессу, но и согласно 5-нм нормам. Американские эксперты уверены в том, что себестоимость таких чипов намного выше, чем у той же TSMC, но в данном случае доказать или опровергнуть подобные утверждения невозможно. Даже если китайские чипы действительно дороже, это не имеет особого значения, поскольку в данном случае стоит цель, которую нужно достичь, ну а второе поколение полупроводников сможет предложить приемлемый выход годных кристаллов.

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Но одно дело разработать технологические нормы, а совсем другое – создать процессорную архитектуру, которая сможет конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Похоже, китайская Montage Technology нашла необычное решение своих проблем. Как стало известно, там выпустили линейку процессоров Jintide, имеющих от 16 до 48 ядер и способных обрабатывать до 96 потоков. Чипы предназначены для использования в центрах обработки данных и имеют показатель TDP на уровне 350 Вт. Важно учитывать, что речь идёт об использовании архитектуры х86, которая аналогична той, что применяют Intel и AMD. И всё бы ничего, а китайцев можно было бы даже поздравить, но тут выяснилось, что процессоры не совсем китайские. На корпусах новых продуктов Montage Technology присутствует правильный логотип и идентификационный номер модели, но внутри практические нет китайских технологий. По данным экспертов, Montage Technology просто нанесла свою маркировку на корпуса, а под ней находятся процессоры Intel Xeon.

Что любопытно, Montage Technology не копирует старые процессоры, а выпускает свою линейку Jintide пятого поколения, которая является клонами новейших процессоров Intel Xeon пятого поколения из линейки Emerald Rapids. Последние были представлены в начале текущего месяца, поэтому не совсем ясно, каким образом китайцы так быстро смогли взять чипы на карандаш и выпустить линейку клонов. Разбираться в данном вопросе будут аналитики, ну а мы заметим, что отличия кроются в названиях, тогда как характеристики точно скопированы у оригинала. А вот крышка создана местными инженерами и включает теплопроводящий состав, который оказался более эффективным в реальных условиях. Пока не ясно, как Intel отреагирует на появление китайских копий своих процессоров. Нужно понимать, что американская компания одно время принимала участие в создании клонов своих чипов первых поколений. Так, в 2016 году Intel стала стратегическим партнером Montage Technology и китайского университета Цинхуа, совместно работая над вопросами безопасности центральных процессоров, используемых в китайских дата-центрах. На тот момент Китай и США не находились в торговой войне, а сотрудничество считалось плодотворным. Как уже было сказано выше, неясно, каким образом китайцы получили доступ к самой новой архитектуре Intel, ведь сама американская компания ещё не начала продажи линейки Emerald Rapids. Также невозможно установить место производства и используемый технологических процесс продукции Montage Technology. Вполне возможно, что они производятся на мощностях SMIC, а значит могут быть построены на 5-нм технологическом процессе. Кстати, оригинальные чипы Intel будут созданы на 10-нм техпроцессе, поэтому у китайской продукции есть некоторое преимущество.

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Несмотря на то, что Montage Technology клонирует процессоры Intel Xeon, китайские инженеры всё же вносят некоторые уникальные аппаратные изменения. Например, в чипах присутствуют дополнительные блоки шифрования, а значит безопасность процессоров будет выше, чем у оригинала. Проще говоря, китайцы опасаются того, что внутри есть бекдоры, поэтому предусмотрели защиту на аппаратном уровне. Montage Technology не разглашает цены на свои процессоры Jintide пятого поколения, в то время как стоимость оригинальных чипов Intel уже известна. Например, Xeon Platinum 8558P стоит 6759 долларов, а за Xeon Gold 6548Y+ придётся выложить 3726 долларов. Напомним, в Китае также есть оригинальные процессоры с архитектурой x86, выпускаемые под брендом Zhaoxin при участии компании Via. Они не используют иностранные технологии, но сильно отстают от мировых лидеров по уровню производительности.