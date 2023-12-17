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Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК

Мой знакомый попросил меня подобрать игровой ноутбук. В итоге я посоветовал ему системный блок, а мы сэкономили целых 50 тысяч рублей
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Сегодня я бы хотел поднять крайне любопытную тему, на которую меня натолкнул один мой знакомый. Дело был так, я давно не занимаюсь компьютерами, но некоторые мои старые друзья звонят или пишут мне, когда у них возникают какие-то вопросы. К счастью, в последнее время операционные системы работают гораздо стабильнее, чем раньше, а в итоге я уже и не помню, когда в последний раз кому-то восстанавливал Windows. Но звонки идут, а на прошлой неделе со мной связался мой знакомый и попросил посоветовать игровой ноутбук для сына. По его словам, нужна была машина до 100 тысяч рублей, которая бы позволяла запускать все игры без танцев с бубном. Первое, что меня смутило, заключалось именно в выборе форм-фактора. Я тут же поинтересовался, а почему именно ноутбук, получив достаточно пространное объяснение. Оказывается, у всех друзей дома ноутбуки, поэтому и сын моего знакомого хочет ноутбук. 

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Я попробовал апеллировать к логике. Выяснилось, что выносить из дома ноутбук парень (а ему 14 лет) не сможет, а в итоге техника будет всё время стоять у него на столе. Попытки убедить юношу передумать, не увенчались успехом, ведь он и слышать не хотел о небольшом размере дисплея. Звучало нечто в таком духе: «Если друзьям размера дисплея хватает, мне тоже будет нормально». Словом, тяжёлый случай. Отец не хотел ссориться с сыном, а мать настаивала на том, что нужно порадовать мальчика и не отказывать ему ни в чём. Подарок готовился к Новому году, а времени на раздумья оставалось совсем мало. К счастью мой знакомый вовремя решил мне позвонить, ведь мальчик уже обратился к настоящим знатокам и выбрал самую убогую комплектацию. Я не буду останавливаться на конкретной модели, указав основные характеристики. Там значился процессор Core i5 12450H, 16 Гб оперативной памяти, неизвестный твердотельный накопитель на 512 Гб и видеокарта GeForce RTX 3050. Всё это оценивалось в 93 тысячи рублей, а главной фишкой был дисплей размером 17 дюймов. 

Знали бы вы сколько усилий мне стоило заставить мальчика посмотреть тесты мобильной видеокарты GeForce RTX 3050 и сравнить их с обычными десктопными моделями. Парень целый день отказывался даже говорить на эту тему, но в итоге сильно удивился, когда увидел, что его ноутбук не может тянуть несколько новых игр в 1080р на высоких настройках графики. Далее я подбросил ему тесты процессора, а в итоге смог убедить упрямца остановиться на полноценной сборке компьютера. Это стоило мне массы усилий, но результат оказался в мою пользу. Давайте я напишу комплектующие, на которых я остановился, а после напишу и личных размышлениях на эту тему. В качестве процессора я выбрал Ryzen 7 5700X, у которого есть 8 ядер и довольно неплохой запас по мощности. Сравнивать с указанным выше для ноутбука не стоит, ведь в тестах Core i5 12450H уступает почти на 50%. Ryzen 7 5700X основан на довольно старой платформе АМ4, поэтому не позволит улучшить систему без обновления материнской платы, но в целом до 18 лет владельцу его точно хватит. Ну а там, когда придёт время поступать в университет, папа действительно купит ему ноутбук, который можно брать с собой на пары и играть во время скучных лекций.

Кстати, хочу вас порадовать, ведь в настоящее время ни один компьютерный магазин не спонсирует рекламные статьи на нашем сайте. В итоге вы какое-то время не увидите рекламу Ситилинка Регарда и других торговых сетей, а значит я могу сэкономить время на вставке ссылок и поиске тех или иных комплектующих в указанных выше магазинах. Вот именно поэтому обойдёмся без указания конкретной материнской платы, ведь парень даже не знает о существовании такого понятия, как разгон. Подошла самая простая на чипсете В450, которую только можно найти. Все интерфейсы на месте, а остальные детали не важны. 16 Гб оперативной памяти стоили около 4 тысяч рублей, что вполне неплохо, ведь такого объёма достаточно на 4 года. Использовать компьютер для рабочих задач никто не станет, а играм хватит с большим запасом. 

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А вот о твердотельном накопителе Kingston NV2 SNV2S я бы хотел сказать отдельно. Причина в том, что это не самый быстрый SSD за свои деньги. При желании можно найти менее известные бренды с более внушительной скоростью чтения, но в данном случае я должен признать, что не имел чести поработать с китайцами. Мне неведомо, насколько такие накопители стабильны, ну а скоростные показатели в данном случае не так важны. Я сам опробовал SSD со скоростью чтения до 7000 МБ/с, а после сравнивал его с менее дорогим накопителем, демонстрирующим скромные 2400 МБ/с. Так вот, мне не удалось заметить разницу в загрузке игр, запуске операционной системы и в целом работе компьютера. Если не считать синтетических тестов, то обнаружить высокую скорость и вовсе не вышло, поэтому для своего знакомого я выбрал вариант, отличающийся высокой стабильностью и надёжностью. Вот и весь секрет. 

С видеокартой долго думать не пришлось. Я знаю о том, что у продукции AMD чаще всего не бывает проблем с драйверами, но ужасно не хочу, чтобы кривые руки подрастающего отрока что-то испортили, а после мне пришлось всё восстанавливать. Именно поэтому я решил не рисковать и предложил купить GeForce RTX 4060. Это довольно популярная видеокарта, которая может и не стоит своих денег, но точно не разочарует юного геймера. Кстати, у моего знакомого простаивает монитор размером 27 дюймов с разрешением 1080р, который тут же приспособили под новый компьютер. Картинка сносная, а видеокарта будет работать с таким дисплеем ещё долго и счастливо. Я не стал напрягать владельца рассказами о технологии масштабирования и другими функциями. Полагаю, он во всём разберётся, когда придёт время, а пока нужно просто иметь желание изучать что-то новое. 

Корпус парень выбрал сам, заплатив за него около 4 тысяч рублей. Ничего выдающегося, но в целом просторно. Я заказал к корпусу несколько дополнительных вентиляторов, поскольку не хочу, чтобы система перегревалась. С блоком питания мудрствовать не пришлось. Мне было важно, чтобы он поддерживал сертификат 80 PLUS BRONZE и принадлежал к проверенному бренду. В итоге я нашёл блок за 5 тысяч рублей, который полностью удовлетворял моим запросам. Вентилятор на процессор стоил около полутора тысячи рублей, а вся система в сборе обошлась чуть дешевле 95 тысяч. Если конкретно, то процессор стоил 19 тысяч, материнская плата чуть дешевле 7 тысяч, оперативная память – 4200, твердотельный накопитель – 12 000, видеокарта – 37 тысяч, блок питания – 5200, корпус 4000, блок питания 5000 и кулер на процессор 1500 рублей. Итого: 95 000 рублей. 

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Поскольку я временно переехал, то собирать всё это дело пришлось моему знакомому. Семья решила подарить компьютер ребёнку заранее, чтобы не томить геймера. Уже несколько дней он выходит только в школу, в туалет и за едой, а в доме стало тихо. Папа с мамой довольны, а сам владелец посмеивается над своими товарищами, которые выложили за ноутбук с подобными характеристиками как минимум 150 тысяч рублей. На самом деле дороже, ну а я плавно перешёл к тому, с чего начинал данный материал. Всё дело в том, что я и сам подумываю о покупке игрового ноутбука. Играть во время путешествий и пикников я не планирую, но удобство и компактность привлекает. И вот я взвесил все за и против и пришёл к выводу, что подходящая мне комплектация будет стоить около 250 тысяч рублей. После этого я прикинул, во сколько обойдётся всё это же, но в формате системного блока, и понял, что это будет стоить 150 тысяч. Абсурд. Уж лучше потерять в компактности и некотором удобстве, но не переплачивать 100 тысяч рублей. Думаю, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю, ведь многие сталкивались с выбором между ноутбуком и компьютером. Кстати, данный материал я пишу на недорогом ноутбуке, который был куплен 3 года назад за 500 долларов. Он не игровой, имеет разрешение дисплея 1080р и не отличается высокой производительностью. Несмотря на это мои глаза не устают, даже когда мне нужно просидеть за ним подряд 7 часов, а вот на моём 32-дюймовом мониторе такие фокусы не проходят. У ноутбуков есть свои преимущества, но я пока не настолько богат, чтобы платить за них на 100 тысяч рублей больше. А что вы думаете по этому поводу? 

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