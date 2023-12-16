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Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито

Вообще, нужно внимательно изучать товар, ведь есть как честные продавцы, так и обычные мошенники
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На календаре середина декабря 2023 года, а значит совсем скоро геймеры начнут мечтать о покупке новой видеокарты. На самом деле некоторые любители компьютерных игр начали задумываться об этом уже какое-то время назад, но в данном случае это не так важно. Всё дело в том, что большая часть покупок будет приурочена именно к новогодним праздникам, а значит самое время разобраться в том, что и где покупать. Вообще, 2023 год был трудным для российского рынка видеокарт. Всё дело в том, что на мировом рынке графические чипы сильно подешевели, тогда как для российских геймеров цены остались почти неизменными. На самом деле даже это можно назвать подарком судьбы, ведь курс национальной валюты существенно просел. 

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Дошло до того, что за 1 доллар давали больше сотни рублей, а значит в какой-то момент национальная валюта дешевела до 40% годовых. Сегодня за 1 доллар дают порядка 90 рублей, а аналитики полагают, что в 2024 году никаких заметных улучшений не предвидится. Именно поэтому ожидать значительных скидок не стоит, а под Новый год дед Мороз может сильно разочаровать геймеров. Если вы делаете подарок себе любимому, то должны осознавать перспективы, которые перед вами открываются. Давайте сразу договоримся игнорировать китайские площадки. В последнее время в прессе пишут о возросшем количестве случаев мошенничества, ну и времени осталось не так много, чтобы ваша посылка успела прибыть из Поднебесной. Именно поэтому у нас с вами остаётся только два варианта: новая видеокарта из магазина или подержанная, купленная на вторичном рынке. 

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Мы не видим смысла глубоко анализировать российский рынок старых видеокарт, поскольку цены разнятся не сильно. Если где-то вам и предоставят скидку, то это будет частный случай, а иногда мошенники и вовсе заманивают наивных геймеров, подсовывая им нерабочий товар. Именно поэтому рассмотрим несколько позиций с Авито, а также видеокарты из Регарда. Начнём с самого бюджетного ценового сегмента до 20 тысяч рублей. Пожалуй, самой бюджетной видеокартой, которая соответствует званию игровой, считается GeForce GTX 1650. Сегодня мы можем назвать эту видеокарту игровой с очень большой натяжкой, поскольку она не тянет новинки в 1080р. В лучшем случае вам удастся выставить средние настройки графики в 720р, тогда как стоимость такой видеокарты довольно существенная. Согласитесь, что за 20 тысяч хочется получить что-то более серьёзное, но NVIDIA не готова снижать цены, а в итоге именно GeForce GTX 1650 остаётся самой недорогой игровой видеокартой на рынке. В Регарде модель производства MSI можно купить за 19 тысяч рублей, тогда как на Авито есть несколько интересных предложений за 10 тысяч. Если вы искали выгоду, то можете смело тратить 10 тысяч на видеокарту, ведь за такие деньги в магазине ничего не найти. Получается солидная выгода, которая позволит вам всего за 10 тысяч стать частью игрового сообщества. Если с деньгами напряжёнка, то лучше варианта просто нет. 

GeForce RTX 3060 уже какое-то время считается самой продаваемой видеокартой на рынке. Стоимость её максимально приблизилась к 300 долларам, а геймеры уже давно не видели ничего подобного. К сожалению, вы получите сильно устаревший продукт, главной отличительной чертой которого считается наличие 12 Гб видеопамяти. За 34 тысячи рублей вы сможете запускать любые игры в разрешении 1080р. С трассировкой лучей немного сложнее, но изучить данную технологию всё же можно. На несколько лет GeForce RTX 3060 вам точно хватит, но лучше берите новую в магазине, ведь продавцы на Авито ведут себя довольно странно. Смотрите, дешевле 25 тысяч купить GeForce RTX 3060 на вторичном рынке нельзя, тогда как на некоторые позиции цены превышают 32 тысячи рублей. Ну и какой смысл покупать у перекупщика, рисковать или брать старую видеокарту, если столько же стоит новая в магазине? 

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Как вы уже поняли, не все видеокарты на вторичном рынке выгодны, ну а мы рассмотрим более дорогую GeForce RTX 4060 Ti. Давайте обойдёмся без поиска аналогичного графического чипа на Авито, ведь GeForce RTX 3060 Ti практические ничем не уступает. Если не брать во внимание разницу в технологии масштабирования DLSS 2.0 и DLSS 3.0, то большая часть геймеров не сможет отличить видеокарты по скоростным показателям. В магазине GeForce RTX 4060 Ti стоит 45 тысяч, тогда как GeForce RTX 3060 Ti вы можете до 30 тысяч рублей. Думайте сами, хотите ли вы рисковать, ведь значительная часть таких видеокарт работала на фермах, где годами копала Эфир. Если вам повезёт, то GeForce RTX 3060 Ti будет в нормальном состоянии, или может оказаться выжата, словно старый лимон. Думайте сами. 

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GeForce RTX 4070 представляет довольно интересное решение и могла бы смело претендовать на лучшую видеокарту 2023 года. Могла бы, если бы не жадность Дженсен Хуанга, который запросил за такую видеокарту 600 долларов. Пожалуй, за 500 долларов GeForce RTX 4070 смотрелась бы лучше, а так соотношение между ценой и быстродействием хорошее, но не идеальное. Видеокарта отлично справляется с играми в 2К, но рассматривать её под 4К уже не рекомендуется. 12 Гб видеопамяти будет достаточно на несколько лет вперёд, но в целом это средний уровень, который требуется для 2К. Искать GeForce RTX 4070 на вторичном рынке мы не будем, а вместо неё присмотримся к GeForce RTX 3070 Ti. По своим скоростным характеристикам обе видеокарты примерно равны по скорости. GeForce RTX 4070 немного быстрее, ну а на Авито купить GeForce RTX 3070 Ti вы можете всего за 35 тысяч рублей. И вот здесь и стоит обратить внимание на то, что GeForce RTX 3070 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти. Сегодня такая видеокарта в разрешении 2К чувствует себя нормально, но ограничение по памяти точно скажется на быстродействии в новых играх, которые выйдут в 2025 году. Несомненно, GeForce RTX 3070 Ti выгодна, но потенциал у неё ниже, чем у GeForce RTX 4070.

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Ну и на закуску рассмотрим GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA даже в США стоит порядка 1800 долларов, поэтому нет ничего удивительного в том, что такую видеокарту в магазине продают за 230 тысяч рублей. Ничего быстрее пока нет, а значит энтузиасты вольны выбирать лишь между моделями. На Авито отхватить суперфлагман можно за 190 тысяч рублей, но что-то нам подсказывает, что это плохая сделка. Всё дело в том, что GeForce RTX 4090 стоит действительно дорого, а инвестиция себя никогда не окупит. Если вы совершаете такую покупку, то можете себе позволить потратить такие деньги на развлечения. В данном случае экономия не самая значительная, а в случае чего вы потеряете порядка 2000 долларов. Ну и если подытожить всё то, что мы с вами увидели, то покупка видеокарты на вторичном рынке выгодна только в самых редких случаях. Часто цены там ненамного ниже, а скидки обусловлены сниженным количеством памяти или другими минусами. Сейчас же давайте разберёмся в основных правилах покупки видеокарты на вторичном рынке. 

  • Никогда не покупайте видеокарту по интернету. Прийти в коробочке вам может с виду рабочее устройство, которое окажется нерабочим или не соответствующим заявленным показателям. Проверить ничего на почте вы не сможете, а после доказать свою правоту уже не выйдет. Забирая видеокарту из отделения, вы фактически подтверждаете, что она вас удовлетворяет. Ну и вообще, дома с товаром могло случиться всё что угодно, обязательно помните это. 
  • Заранее предупредите владельца о том, что вы намерены провести тесты. Если перед вами мошенник, то он растворится в пространстве. После этого обаятельно доведите обещание до конца. Предложите продавцу прийти к вам домой или напроситесь к нему. Второе предпочтительнее, поскольку в случае чего вы будете знать адрес нерадивого мошенника. Принесите на флешке несколько популярных бенчмарков, а после погоняйте видеокарту в синтетических тестах. Помните, что в играх никто видеокарты не тестирует. 
  • Обязательно рассмотрите плату. Можете даже её понюхать. Желательно, чтобы она была чистой и не ремонтировалась. Вообще, не покупайте видеокарты, которые кто-то до вас чинил. Проблемы могут и не появиться, но лучше не рисковать. Также стоит рассмотреть работу системы охлаждения. Убедитесь, что кулер крутится нормально, а вы в состоянии управлять им прямо их системы. Кроме того, изучите температурный режим, ведь перегрев для видеокарты критичен. 
  • Было бы неплохо произвести все замеры, включая энергопотребление и убедиться в том, что тактовые частоты не падают по мере нагрева. Если проблема наблюдается, значит владелец пытался разгонять видеокарту и явно перегнул палку. Ну и если видеокарте уже несколько лет, не пытайтесь её разгонять дома. Это может закончиться очень плохо. Было бы хорошо, если бы у видеокарты оставался гарантийный срок. Если гарантии ещё хотя бы год, то можно расслабиться. Обязательно убедитесь в том, чтобы видеокарту никто не разбирал и не срывал пломбы. В этом случае гарантия аннулируется, а значит от гарантии не будет проку. Есть и другие рекомендации, но мы остановимся на основных. Если у вас есть не менее продуктивные советы, обязательно пишите их в комментариях. 

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