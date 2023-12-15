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Bublik1
Инсайдеры назвали 137 смартфонов Xiaomi, которые получат новую операционную систему HyperOS
На этот раз Xiaomi отказалась от использования старого доброго Android

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Известно, что в этом году Xiaomi приняла решение отказаться от выпуска смартфонов на базе операционной системы Android. До недавнего времени все аппараты основывались на оболочке MIUI, которая пусть и имела отличия, но в целом была жёстко привязана к оригинальной версии мобильной ОС. Новая HyperOS создана на основе Android Open Source Project, поэтому может пойти в любом направлении, предложив пользователям как новые функции, так и интересные настройки с необычным визуальным стилем. Пока экспансия новой операционной системы ограничивается китайским рынком, но уже совсем скоро HyperOS начнёт поставляться на глобальный рынок. 

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В сети пишут, что в новой ОС есть сразу две темы, одна из которых предполагает визуальный стиль MIUI, тогда как другая – HyperOS. Это значит, что любители экспериментов будут довольны, ну а те, кто предпочитает классический стиль, не заметят ничего необычного. Глубокие настройки спрятаны внутри операционной системы, а функции будут добавляться спустя годы. При этом поддержка того или иного устройства осуществляется на различных уровнях, а немаловажное значение имеет безопасность. Android Open Source Project ильно отличается от классической версии Android, но и здесь есть свои проблемы, а хакеры не дремлют. Это значит, что важно иметь смартфон, который максимально долго будет поддерживаться производителем. Если вы покупаете новый аппарат, то обязательно изучите список актуальных устройств, которые в 2024 году получат HyperOS. Обращайте внимание на новые серии, которые вышли в 2023 году. Брать телефоны, которым уже несколько лет, крайне не рекомендуется, поскольку жизненный цикл у них сильно ограничен. Стоит согласиться, что разница в цене может превышать все разумные пределы, а старые аппараты продаются со скидками. Берите то, что кажется вам наиболее правильным, но не забывайте об обновлениях безопасности. 

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Теоретически, если ваш смартфон только в этом году перестал считаться актуальным, то пользоваться им без опасений можно ещё какое-то время, но брать аппарат, который уже несколько лет назад выпал из обоймы, крайне не рекомендуется. Ниже вы можете ознакомиться со списком телефонов, которые могут получить HyperOS. К сожалению, инсайдеры по некоторым из пунктов могут ошибаться, поскольку ранее курсировала прямо противоположная информация. Сегодня в списке актуальных значится 137 наименований. По мере выхода новинок перечень будет расширяться, ну а по опыту прошлых лет мы помним, что инсайдерская информация не всегда соответствует реальности. Предположим, что список верный, поэтому предлагаем с ним ознакомиться. 

  1. Redmi 13C 5G
  2. Redmi K40 Pro+
  3. POCO X5 5G
  4. Redmi Note 13 4G
  5. Redmi Note 11R
  6. POCO X4 Pro 5G
  7. Redmi Note 12T Pro
  8. Redmi Note 12 4G
  9. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  10. Xiaomi Civi
  11. Xiaomi Mi 10 Ultra
  12. Redmi K40 Gaming
  13. Xiaomi Mi 12
  14. Redmi Note 13 Pro 4G
  15. Xiaomi Mi13T
  16. POCO F5
  17. Redmi Note 11 NFC 4G
  18. POCO F4
  19. Redmi Note 11 4G
  20. Redmi 10 Prime
  21. Redmi Note 13 Pro 5G
  22. Redmi Note 13R Pro
  23. Redmi K50i Pro
  24. POCO F4 GT
  25. Xiaomi Mi Pad 6
  26. Redmi 10 5G
  27. Redmi Note 10T 5G
  28. Xiaomi Mi 11T
  29. Xiaomi Mi 11i
  30. POCO X6 Neo
  31. Redmi Note 13 5G
  32. Redmi Note 12R
  33. Redmi Note 11SE India
  34. Redmi Note 11 Pro 4G
  35. POCO X6 5G
  36. POCO C55
  37. Redmi K50
  38. Redmi K50 Pro
  39. Xiaomi Mi 12 Lite 5G
  40. Xiaomi Mi 13 Pro
  41. Xiaomi Mi 11T Pro
  42. POCO M4 5G
  43. Redmi Note 11 5G
  44. Redmi Note 12R Pro
  45. Xiaomi Mi 12X
  46. Redmi 11 Prime 4G
  47. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  48. POCO M6 Pro 5G
  49. Redmi Note 12 5G
  50. Xiaomi Mi 10
  51. Xiaomi Mi 11 Ultra
  52. Redmi Note 10S
  53. Xiaomi Mi 12T Pro
  54. POCO F3 GT
  55. Redmi Note 10 5G
  56. Redmi Note 10T
  57. Xiaomi Mi Pad 5 Pro Wifi
  58. Redmi K40
  59. Redmi K60E
  60. Redmi 12 5G
  61. Xiaomi Mi 12S Ultra
  62. POCO M6 5G
  63. Redmi Note 13 4G NFC
  64. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity
  65. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  66. Redmi 12C
  67. Xiaomi Mi 11i Hypercharge
  68. Redmi Note 13 Pro+ 5G
  69. Redmi K60
  70. POCO M5s
  71. Xiaomi Mi Pad 6 Max
  72. Redmi Note 11SE
  73. Xiaomi Mi 12S Pro
  74. Redmi 11 Prime 5G
  75. Redmi 10 2022
  76. Xiaomi Mi 10S
  77. Redmi 10
  78. POCO X5 Pro 5G
  79. POCO C65
  80. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  81. Redmi Note 11S 5G
  82. Xiaomi Civi 3
  83. Redmi Note 11S
  84. Xiaomi Mi 11X
  85. Xiaomi Mi 13 Ultra
  86. Xiaomi Mi 11
  87. Redmi Note 11E
  88. Xiaomi MIX FOLD 2
  89. Redmi Note 11 Pro 5G
  90. POCO M5
  91. Redmi Note 10 Pro 5G
  92. Redmi Note 11T Pro+
  93. Redmi Note 12 Pro 5G
  94. Xiaomi Mi 13 Lite
  95. Xiaomi Civi 1S
  96. Xiaomi Mi 11X Pro
  97. Redmi Note 12 Turbo
  98. Xiaomi Mi 13T Pro
  99. Redmi Note 12S
  100. Redmi Note 11 4G
  101. Redmi 13C
  102. Redmi K40S
  103. Redmi K50 Gaming
  104. Xiaomi Mi 11i
  105. Xiaomi Mi 12S
  106. Xiaomi MIX 4
  107. Xiaomi Civi 2
  108. Redmi Note 11E Pro
  109. Xiaomi MIX FOLD
  110. Xiaomi Mi 11 Pro
  111. POCO M4 Pro 5G
  112. POCO F3
  113. Redmi Note 10 Pro
  114. Redmi K50 Ultra
  115. Xiaomi Mi 13
  116. POCO F5 Pro
  117. Xiaomi Mi 10 Pro
  118. Xiaomi MIX FOLD 3
  119. Xiaomi Mi Pad 5
  120. Redmi Note 11T Pro
  121. POCO M4 Pro 4G
  122. Redmi Note 12 Discovery
  123. Redmi K50i
  124. Redmi K40 Pro
  125. Xiaomi Mi 12 Pro
  126. Redmi K60 Pro
  127. Redmi 10 Power
  128. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
  129. Redmi 12
  130. Redmi Note 12 Pro Speed
  131. Redmi Note 12 4G NFC
  132. POCO X4 GT
  133. Redmi Note 11T 5G
  134. Xiaomi Mi 12T
  135. Redmi 10C
  136. Redmi K60 Ultra
  137. Redmi Note 12 Pro+ 5G
#xiaomi #android #hyperos
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Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
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