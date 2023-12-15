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Известно, что в этом году Xiaomi приняла решение отказаться от выпуска смартфонов на базе операционной системы Android. До недавнего времени все аппараты основывались на оболочке MIUI, которая пусть и имела отличия, но в целом была жёстко привязана к оригинальной версии мобильной ОС. Новая HyperOS создана на основе Android Open Source Project, поэтому может пойти в любом направлении, предложив пользователям как новые функции, так и интересные настройки с необычным визуальным стилем. Пока экспансия новой операционной системы ограничивается китайским рынком, но уже совсем скоро HyperOS начнёт поставляться на глобальный рынок.
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В сети пишут, что в новой ОС есть сразу две темы, одна из которых предполагает визуальный стиль MIUI, тогда как другая – HyperOS. Это значит, что любители экспериментов будут довольны, ну а те, кто предпочитает классический стиль, не заметят ничего необычного. Глубокие настройки спрятаны внутри операционной системы, а функции будут добавляться спустя годы. При этом поддержка того или иного устройства осуществляется на различных уровнях, а немаловажное значение имеет безопасность. Android Open Source Project ильно отличается от классической версии Android, но и здесь есть свои проблемы, а хакеры не дремлют. Это значит, что важно иметь смартфон, который максимально долго будет поддерживаться производителем. Если вы покупаете новый аппарат, то обязательно изучите список актуальных устройств, которые в 2024 году получат HyperOS. Обращайте внимание на новые серии, которые вышли в 2023 году. Брать телефоны, которым уже несколько лет, крайне не рекомендуется, поскольку жизненный цикл у них сильно ограничен. Стоит согласиться, что разница в цене может превышать все разумные пределы, а старые аппараты продаются со скидками. Берите то, что кажется вам наиболее правильным, но не забывайте об обновлениях безопасности.
Теоретически, если ваш смартфон только в этом году перестал считаться актуальным, то пользоваться им без опасений можно ещё какое-то время, но брать аппарат, который уже несколько лет назад выпал из обоймы, крайне не рекомендуется. Ниже вы можете ознакомиться со списком телефонов, которые могут получить HyperOS. К сожалению, инсайдеры по некоторым из пунктов могут ошибаться, поскольку ранее курсировала прямо противоположная информация. Сегодня в списке актуальных значится 137 наименований. По мере выхода новинок перечень будет расширяться, ну а по опыту прошлых лет мы помним, что инсайдерская информация не всегда соответствует реальности. Предположим, что список верный, поэтому предлагаем с ним ознакомиться.
- Redmi 13C 5G
- Redmi K40 Pro+
- POCO X5 5G
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 11R
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- Xiaomi Mi 12
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Xiaomi Mi13T
- POCO F5
- Redmi Note 11 NFC 4G
- POCO F4
- Redmi Note 11 4G
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi K50i Pro
- POCO F4 GT
- Xiaomi Mi Pad 6
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 10T 5G
- Xiaomi Mi 11T
- Xiaomi Mi 11i
- POCO X6 Neo
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 11SE India
- Redmi Note 11 Pro 4G
- POCO X6 5G
- POCO C55
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Xiaomi Mi 12 Lite 5G
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Mi 11T Pro
- POCO M4 5G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 12R Pro
- Xiaomi Mi 12X
- Redmi 11 Prime 4G
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- POCO M6 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Redmi Note 10S
- Xiaomi Mi 12T Pro
- POCO F3 GT
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10T
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro Wifi
- Redmi K40
- Redmi K60E
- Redmi 12 5G
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- POCO M6 5G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi Mi Pad 6 Pro
- Redmi 12C
- Xiaomi Mi 11i Hypercharge
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi K60
- POCO M5s
- Xiaomi Mi Pad 6 Max
- Redmi Note 11SE
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10 2022
- Xiaomi Mi 10S
- Redmi 10
- POCO X5 Pro 5G
- POCO C65
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 11S 5G
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 11S
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Xiaomi Mi 11
- Redmi Note 11E
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO M5
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Xiaomi Mi 13 Lite
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 11 4G
- Redmi 13C
- Redmi K40S
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 12S
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 11E Pro
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11 Pro
- POCO M4 Pro 5G
- POCO F3
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Xiaomi Mi 13
- POCO F5 Pro
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi Mi Pad 5
- Redmi Note 11T Pro
- POCO M4 Pro 4G
- Redmi Note 12 Discovery
- Redmi K50i
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Redmi K60 Pro
- Redmi 10 Power
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi 12
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12 4G NFC
- POCO X4 GT
- Redmi Note 11T 5G
- Xiaomi Mi 12T
- Redmi 10C
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 12 Pro+ 5G