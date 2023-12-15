На этот раз Xiaomi отказалась от использования старого доброго Android

Известно, что в этом году Xiaomi приняла решение отказаться от выпуска смартфонов на базе операционной системы Android. До недавнего времени все аппараты основывались на оболочке MIUI, которая пусть и имела отличия, но в целом была жёстко привязана к оригинальной версии мобильной ОС. Новая HyperOS создана на основе Android Open Source Project, поэтому может пойти в любом направлении, предложив пользователям как новые функции, так и интересные настройки с необычным визуальным стилем. Пока экспансия новой операционной системы ограничивается китайским рынком, но уже совсем скоро HyperOS начнёт поставляться на глобальный рынок.

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В сети пишут, что в новой ОС есть сразу две темы, одна из которых предполагает визуальный стиль MIUI, тогда как другая – HyperOS. Это значит, что любители экспериментов будут довольны, ну а те, кто предпочитает классический стиль, не заметят ничего необычного. Глубокие настройки спрятаны внутри операционной системы, а функции будут добавляться спустя годы. При этом поддержка того или иного устройства осуществляется на различных уровнях, а немаловажное значение имеет безопасность. Android Open Source Project ильно отличается от классической версии Android, но и здесь есть свои проблемы, а хакеры не дремлют. Это значит, что важно иметь смартфон, который максимально долго будет поддерживаться производителем. Если вы покупаете новый аппарат, то обязательно изучите список актуальных устройств, которые в 2024 году получат HyperOS. Обращайте внимание на новые серии, которые вышли в 2023 году. Брать телефоны, которым уже несколько лет, крайне не рекомендуется, поскольку жизненный цикл у них сильно ограничен. Стоит согласиться, что разница в цене может превышать все разумные пределы, а старые аппараты продаются со скидками. Берите то, что кажется вам наиболее правильным, но не забывайте об обновлениях безопасности.

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Теоретически, если ваш смартфон только в этом году перестал считаться актуальным, то пользоваться им без опасений можно ещё какое-то время, но брать аппарат, который уже несколько лет назад выпал из обоймы, крайне не рекомендуется. Ниже вы можете ознакомиться со списком телефонов, которые могут получить HyperOS. К сожалению, инсайдеры по некоторым из пунктов могут ошибаться, поскольку ранее курсировала прямо противоположная информация. Сегодня в списке актуальных значится 137 наименований. По мере выхода новинок перечень будет расширяться, ну а по опыту прошлых лет мы помним, что инсайдерская информация не всегда соответствует реальности. Предположим, что список верный, поэтому предлагаем с ним ознакомиться.