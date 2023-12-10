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6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA

Видеокарты NVIDIA дорогие и имеют мало видеопамяти, но иногда у геймеров просто нет другого выбора
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2023 год подходит к концу, а мы с вами так и не дождались нормальных цен на видеокарты. Можно сколько угодно рассказывать о жадности Дженсена Хуанга, но на самом деле причин у данного явления несколько. Прежде все нужно понимать, что сегодня NVIDIA не имеет конкурентов. Ну а когда ты производишь уникальную продукцию, занимающую 85% рынка, то только сумасшедший будет идти на поводу у потребителей. Теоретически, у AMD есть интересные продукты, которые могли бы заинтересовать любителей компьютерных игр, но Лиза Су не торопиться наращивать производство. Ещё более плачевная ситуация в сегменте облачных вычислений и решений для обучения ИИ. Красные создали довольно перспективные продукты, но по непонятной причине даже не собираются бороться за новый рынок. 

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Дженсен Хуанг гребёт деньги лопатой, а в итоге NVIDIA может себе позволить удерживать цены на видеокарты на наиболее комфортном уровне. С учётом всего сказанного выше становится ясно, что в обозримом будущем видеокарты не подешевеют. Некоторые надежды геймеры связывали с Intel, но эта американская компания столкнулась с целым рядом проблем и уже довольно давно пытается решить их за счёт программного обеспечения. Выйдет ли второе поколения пользовательской графики Intel, сказать сложно, поэтому приходится выбирать из того, что есть в наличии. Сегодня я предлагаю разобраться в том, какие видеокарты не нужно покупать, поскольку они имеют крайне низкое соотношение между стоимостью и производительностью. Список мог быть и длиннее, но мне кажется, что останавливаться на уходящих с рынка графических чипах прошлого поколения неразумно. Рассмотрим только видеокарты, которые всё ещё пользуются спросом и предлагаются в большом количестве. 

Пожалуй, самой переоценённой я бы назвал GeForce RTX 4080. Если вам кажется, что GeForce RTX 4090 в этом плане ещё хуже, то я хотел бы заметить, что самая быстрая видеокарта на рынке не укладывается в привычные оценки. Она создана для энтузиастов, которым нужно самое скоростное решение, а вот GeForce RTX 4080 только вторая в линейке, но стоит очень дорого. Учтите, что эта видеокарта ещё и имеет массу минусов. Например, у неё всего 16 Гб видеопамяти и узкая как для своей стоимости 256-битная шина. Она может быть и неплохо справляется с любыми играми, но оказалась на 500 долларов дороже аналога предыдущего поколения. Словом, нужно быть настоящим фанатом дядюшки Хуанга, чтобы купить GeForce RTX 4080 за 146 тысяч рублей. 

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Ещё больше вопросов вызывают сразу две видеокарты. Это: GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3060 Ti. Смотрите, обе созданы для покорения игровых вершин в разрешении 2К, но по какой-то причине получили всего 8 Гб видеопамяти. Сегодня это уровень явно недостаточный для полноценного присутствия в таком высоком разрешении, а фирменная технология масштабирования DLSS имеет слишком много минусов. В итоге вы только номинально в 2К, а потери качества изображения постоянно дают о себе знать. Получается, что обе видеокарты не созданы для 2К, но NVIDIA упрямо настаивает на обратном. Если у вас ещё есть сомнения, то просто запустите несколько новых игр. В некоторых из них есть настройки качества графики, прямо привязанные к количеству памяти. Так вот, даже когда игра не самая требовательная, то можно заметить, что 8 Гб недостаточно для максимальных настроек. Но если с крайне сомнительной GeForce RTX 3060 Ti ещё можно было бы смириться, ведь вышла такая видеокарта достаточно давно, то GeForce RTX 4060 Ti вызывает вопросы даже у фанатов дядюшки Хуанга. Скажите, как можно было выпустить видеокарту следящего поколения в одном и том же сегменте и забыть о прибавке быстродействия? Если не получается добавить скорости, то нужно было бы хотя бы снизить цену, но здесь у GeForce RTX 3060 Ti всё плохо, ведь стоимость осталась на уровне 400 долларов. 

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GeForce RTX 4060 – это ещё одна видеокарта, которая не вызывает ничего, кроме разочарования. Во-первых, прироста быстродействия здесь не завезли, но зато срезали шину памяти со 196 до 128 бит. Пропускная способность снизилась, но это ещё не конец политики жёсткой экономии от дядюшки Хуанга. Так, если в прошлом поколении GeForce RTX 3060 имела 12 Гб видеопамяти, то здесь нас ожидают всего 8 Гб. Вообще, для 1080р достаточно, но ведь обычные пользователи покупают видеокарту на 3-4 года, а там неясно, насколько вырастут требования. Выходит, что GeForce RTX 4060 не имеет потенциала и привлекает только низким энергопотреблением. Кстати, раз уж мы заговорили о GeForce RTX 3060, то нужно отметить, что она до сих пор пользуется большим спросом, поскольку геймеры прекрасно осознают, что брать за ту же цену видеокарту с 8 Гб и таким же быстродействием глупо. 

GeForce RTX 3050 многие считают компромиссным решением, которое позволяет играть в игры с минимальными инвестициям, вот только подобная точка зрения не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле видеокарта слишком дорогая и должна стоить около 150 долларов. Вот только сегодня за неё просят все 250, а недавно инсайдеры заявили, что NVIDIA готовит урезанный вариант с 6 Гб памяти на 96-битной шине. Новинка окажется совсем медленной и будет стоить 185 долларов. Предполагается, что такой шаг позволит вывести действующую GeForce RTX 3050 с рынка, а на её место поставить GeForce RTX 4050. Дженсен Хуанга не волнует, что она окажется такой же по скорости, ведь обычные геймеры увидят другое название и не будут задавать лишних вопросов. 

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Ну и самая отвратительная видеокарта, которая позиционируется как игровая – это GeForce GTX 1650. Даже в момент своего выхода в 2019 году она смотрелась уныло, а сегодня она позволяет запускать игры только в 720р на средних настройках графики. В онлайн-играх и нетребовательных проектах 5-летней давности такая видеокарта всё ещё актуальна, но время идёт, а стоимость GeForce GTX 1650 продолжает удивлять. Уж лучше купите провальную GeForce RTX 3050. Как вы поняли, она не идеальна, но хотя бы тянет все игры в 1080р, тогда как GeForce GTX 1650 – это гость из далёкого прошлого, от которого уже никто ничего не ждёт. 

Ну а теперь рассмотрим несколько видеокарт, которые имеют относительно неплохое соотношение между скоростью и быстродействием. Как уже было сказано выше, идеальных видеокарт сегодня в продаже нет, поэтому выбираем лучших и худших. А начнём с GeForce RTX 4070. В данном случае геймеров порадует относительно неплохая цена и солидная производительность. Сегодня вы можете смело запускать игры даже в 4К, но вообще GeForce RTX 4070 создана для 2К, где демонстрирует очень высокий уровень скорости. 12 Гб можно назвать некоторым запасом на будущее, а мне кажется, что на 3-4 года такого количества памяти вам хватит. Хотело бы увидеть GeForce RTX 4070 за 50 тысяч, но пока это несбыточная мечта, а причины я рассмотрел выше. Видеокарта включает все современные технологии NVIDIA и уступает только аналогам от тётушки Су, о чём мы поговорим ниже. 

Вообще, если есть идеальная видеокарта, которая отлично вписывается в требования 2К, то это Radeon RX 7700 XT. Она на целых 20 тысяч дешевле GeForce RTX 4070, но предлагает те же 12 Гб видеопамяти. Да, видеокарта AMD медленнее, но если не выставлять настройки на максимальные, то с Radeon RX 7700 XT вы не будете испытывать неудобств ближайшие 4 года. Если бы я сегодня выбирал экономный вариант для 2К, то купил бы именно эту видеокарту. Ну или можно обратить внимание на Radeon RX 6700 XT. Она на целых 13 тысяч дешевле, но может стать компромиссом для тех, кто не готов тратить больше 40 тысяч рублей на развлечения. Логика следующая: вы получаете те же 12 Гб видеопамяти, но немногим меньше потенциал. Я бы предположил, что уже через 2-3 года вам придётся переходить на средние настройки в разрешении 2К. В этом случае вам придётся выбирать, но случится это ещё нескоро, а сэкономить деньги можно уже сегодня. Radeon RX 7700 XT точно позволит 4 года просидеть в 2К, но первоначальная инвестиция многим геймерам не по зубам. 

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Также можно остановить свой выбор на Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта стоит чуть дороже 30 тысяч рублей, но обходит по скорости GeForce RTX 3060. Разрыв внушительный и в среднем доходит до 10%. Памяти здесь меньше, но и цена ниже, а в реальных играх можно получить те самые 60 кадров в секунду, о которых так много пишут эксперты. Пожалуй, Radeon RX 6650 XT можно назвать единственной видеокартой в своём ценовом сегменте, которая обеспечивает 60 fps в разрешении 1080р в любых играх. Фанаты NVIDIA обязательно расскажут вам о преимуществе GeForce RTX 3060 в трассировке лучей. Что же, если вам нравится, то можете и дальше слушать сказки, а я предпочитаю основываться на реальном опыте, где без всяких отражений и лучей одна видеокарта обходит другу. Ну а что там дают технологии масштабирования не так важно, ведь пока добиться повышения быстродействия без потери качества не удалось никому. 

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