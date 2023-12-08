Выборы состоятся через 3 месяца

Сегодня, в пятницу, 8 декабря, в рамках церемонии награждения Героями России, президент России Владимир Путин заявил о своем намерении принять участие в выборах президента в 2024 году. Это заявление было сделано в ходе неофициального общения главы государства с Артемом Жогой, спикером парламента Донецкой народной республики (ДНР), после церемонии вручения звёзд Героев России.

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Жога передал главе государства просьбу жителей новых территорий о поддержке Путина и обеспечении его победы на предстоящих выборах. В ответ на это Путин заявил, что выбирает быть с народом, отметив, что его решение участвовать в выборах обусловлено его приверженностью российским гражданам. Артем Жога, отец командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, выразил полную поддержку Путина и готовность стать его доверенным лицом, готовым выполнять поручения главы государства.

Поддержка Путина после заявления Жоги была выражена губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Оба выразили уверенность в процветании России под руководством сильного лидера. Выборы президента России в 2024 году пройдут многодневно с 15 по 17 марта, подтвердила Центральная избирательная комиссия. Этот формат голосования уже использовался во время пандемии и получил положительные отзывы граждан. 74% жителей страны поддерживают удобство трёхдневного голосования, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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После внесения поправок в Конституцию России президент получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году, что он и решил использовать.