Десятки крупных компаний перешли к подобной тактике

Похоже, даже в США никто не планировал вводить столько санкций против России. Как оказалось, ограничения проникли во все сферы, а их количество ещё в 2022 году перевалило за 10 000 тысяч. С тех пор никто особенно и не считает, ну а иностранные аналитики всё чаще жалуются на то, что санкции так и не достигли своих целей. Из США звучат обвинения в сторону целого ряда стран, которые предпочитают получать прибыль от торговли с Россией и не хотят снижать поступления в бюджет во благо национальной безопасности дядюшки Сэма. Но если санкции в отношении поставок полупроводников ещё можно оправдать тем, что данная продукция имеет двойное назначение, то с одеждой, косметикой и компьютерными играми всё крайне запутанно. PlayStation 5 официально не продаётся в России, а игровой магазин фактически заблокирован. Несмотря на это консоли можно встретить в крупной рознице, а примерно также обстоят дела с процессорами, видеокартами и другой электроникой.

реклама

Так вот, если ограничения в поставках полупроводников вполне логичны, то совсем странно, когда с российского рынка вдруг решили уйти брендовые сети, занимающиеся продажей одежды и средств гигиены. Не иначе, что кто-то в Белом доме решил оставить российских женщин без губной помады и теней, а также вынудить российских мужчин отращивать бороды. Идея странная, но в целом сегодня никто никому ничего не поясняет, поскольку давление со стороны правительства США огромно, а безопаснее просто подчиниться указам сонного Джо. Ну а поскольку все эти ограничения можно считать безосновательным требованием политиков, то бизнес понемногу начинает подстраиваться и искать пути обхода санкций. Как стало известно, Adidas и Reebok, которые ушли из РФ и громко хлопнули дверью, намерены вернуться. Ну а поскольку репутация подпорчена, то приходится делать это тихо, попутно используя другие бренды. Информацией поделился руководитель отдела маркетинга компании Lestate. По словам Ильи Комиссарова, именно его компания намерена продвигать продукцию американских брендов на отечественном рынке.

Все товары будут доступны под брендом ASP, а первый магазин откроется в начале декабря в торговом центре «Белая дача» в Москве. В настоящее время назвать точное количество магазинов ASP с продукцией иностранных брендов ложно, а представители Lestate отмечают, что расширение розничной сети будет происходить постепенно. Товары Adidas уже представлены на российских площадках (например, Lamoda). Одежду, обувь, аксессуары и экипировку немецкого бренда можно приобрести через интернет-магазин Lamoda, где представлены новые коллекции, включая коллаборации Adidas x Prada, Yeezy и другие линейки. Lamoda является платформой, на которой представлены различные мировые бренды, специализирующиеся на спортивной одежде и обуви, такие как Adidas, PUMA, Reebok, Nike и Vans. Сообщается, что Lamoda планирует открыть розничные магазины под своим брендом там, где ранее продавалась продукция Adidas. В ближайшие три года ожидается запуск 300 бутиков, предлагающих широкий ассортимент одежды и обуви для занятий спортом, включая популярные модели от крупных мировых брендов, а также товары от местных и азиатских производителей. Проще говоря, продукция сбежавших из России компаний останется доступна, но официально Adidas и Reebok окажутся к этому не при чём. Напомним, кроме указанных выше компаний, из России ушли такие модные бренды, как Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Hugo Boss и многие другие.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что примечательно, не все компании заявили об окончательном уходе. Так, многие предпочли спокойную позицию, что позволило со временем вернуться на российский рынок под новыми названиями. Например, Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House теперь представлены как RE, CR, M, «Син» и Хс соответственно. Levi’s стал известен как JNS, а Lush и Reebok теперь Relish и Sneaker BOX. Ассортимент магазинов полностью соответствует брендовым торговым точкам, расположенным в других странах. Продукция завозится регулярно, а всё это отлично работает, поскольку претензии предъявлялись исключительно к крупным компаниям, а не к никому не известным торговым маркам. В итоге всех всё пока устраивает, и только один сонный Джо радуется тому, как он единолично лишил жителей России гамбургеров, кроссовок, видеокарт и многих других благ цивилизации.