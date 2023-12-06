При этом ёмкость одного накопителя достигнет 10 Пб, что соответствует 10 000 Тб

Сегодня есть несколько технологических решений, позволяющих осуществлять запись и хранение долговременной информации. Прежде всего нужно отметить популярные твердотельные накопители, которые в последние несколько лет сильно подешевели. По данным инсайдеров, уже в 2024 году цены на SSD пойдут вверх, что привлечёт дополнительное внимание к традиционным жёстким дискам. Данная технология существует достаточно давно и по большей части используется в центрах хранения и обработки данных. Проще говоря, если вам нужен компьютер для дома, где будут храниться игры и другие файлы, то оптимальным решением станет покупка твердотельного накопителя. Ну а для облачных сервисов больше подходят HDD, имеющие оптимальное соотношение между ценой и ёмкостью. В последнее время набирают популярность накопители на магнитных лентах, но распространение подобной технологии идёт медленно, поскольку заказчикам требуется приобрести дорогостоящее оборудование в дополнение к уже действующим компьютерам.

реклама

Учёные уже давно ищут замену существующим технологиям, рассказывая о необходимости более надёжных хранилищ для накопленной за века информации. Не менее важна компактность, а также конечная стоимость и простота записи и считывания данных. Решить все задачи сразу крайне сложно, но у компании Cerabyte (Ceramic Data Solutions Holding GmbH) получился любопытный прототип накопителя нового поколения. Всё это не значит, что через 15 лет человечество будет использовать предложенную технологию, но в целом подобные инновации имеют большую перспективу. Накопитель представляет собой стеклянную панель, прочность которой примерно соответствует аналогам, выпускаемым Gorilla Glass. В качестве покрытия выступает керамика, а в рамках предварительных исследований удалось выяснить, что на небольшой слой можно записать около 10 Пб информации. Если это перевести в уже знакомые нашим читателям цифры, то речь идёт о 10 тысячах Терабайт, а значит новая технология позволит хранить в 10 000 раз больше данных, чем наиболее популярные SSD объёмом 1 Тб. Не менее впечатляющим станет и жизненный цикл устройства. По данным разработчиков, накопитель сможет работать без проблем как минимум 5000 лет, а всё это время информация на нём будет доступна для многократного считывания и перезаписи.

Первый прототип был представлен прессе ещё в начале этой осени. Представители Cerabyte провели яркую презентацию и рассказали прессе о намерении взять под контроль индустрию, с долей прибыли в 500 миллиардов долларов. В настоящее время разработчики не уточнили, когда независимые эксперты смогут детальнее познакомиться с представленным прототипом. Эксперты смотрят на новую технологию скептически, но не исключают, что в случае успешного внедрения стеклянных носителей, они могут стать заменой не только для HDD и SSD, но и для ленточных накопителей. Такие накопители интересны не только большой ёмкостью, но и надёжностью. И всё же, пока не один производитель на готов утверждать, что его накопитель на магнитной ленте окажется в рабочем состоянии через 5000 лет. В Cerabyte уверяют, что это далеко не предел, ведь на самом деле накопители станут вечными, а разрушить данные можно только физическом путём уничтожения самой стеклянной панели.

Подобные устройства будут способны хранить данные тысячи лет, а добиться таких невероятных показателей удалось за счёт использования относительно простых и недорогих материалов. Что до керамического слоя, то он позволяет обеспечить устойчивость к воздействию радиации, воды, огня, магнитных и электрических полей. Технология Cerabyte способна сохранять информацию при температурах от +300 до -273 градусов Цельсия. Таким образом владелец подобного устройства сможет его замораживать и даже варить, что никак не повлияет на устойчивость записанных данных. Мало того, предварительные тесты доказали, что накопитель устойчив к воздействию влаги и кислот, а значит дата-центры смогут экономить не только на цене и ёмкости самого устройства, но и избавятся от необходимости создавать оптимальные условия для его стабильной работы. Приводятся также и другие любопытные цифры. Например, по плотности записи современные жёсткие диски достигают 0.02 Тб на 1 сантиметр квадратный. Решение от Cerabyte может вместить на такой же площади и всего лишь на одном слое 1 Тб данных. Известно, что накопитель будет состоять из нескольких слоёв специальной керамики, каждый толщиной 300 микрометров. Помимо впечатляющей вместимости, технология Cerabyte, по словам представителей компании, обеспечивает не менее невероятную скорость передачи данных. Согласно всё тем же предварительным тестам, достижимыми станут 1 Гбит/с. Это намного меньше, чем могут предложить современные SSD, но речь идёт именно о долговременном хранении данных, которые не требуется извлекать каждую минуту. Сложно представить, сколько понадобится времени, чтобы заполнить 1 керамический диск ёмкостью 10 Пб, но это уже детали, которые будут решать конечные производители.

Принцип работы новой технологии заключается в использовании картриджей с керамическими пластинами (CeraMemory) и специальных лент CeraTape. Показ работы устройства включал только CeraMemory. Сотрудники компании извлекали пластину из картриджа и помещали на специальное устройство для чтения и записи информации. Был показан только процесс записи, во время которого лазер наносил данные на поверхность, после чего специальный датчик подтверждал целостность информации. Это похоже на то, как записываются данные на оптические диски, но в целом о технологии известно немногое. При чтении информации лазер не используется, а в итоге доступ к данным производит специальный датчик. К сожалению разработчики не стали уточнять, если возможность перезаписи информации. Если речь идёт только о записи, то технология окажется похожа на устаревшие оптические диски CD-R и DVD-R. В этом плане с традиционными магнитными дисками и SSD различия действительно кардинальные.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ну а не так давно Cerabyte продолжила удивлять экспертов. Так, Cerabyte продемонстрировала не только сам накопитель, но и прототип установки для чтения и записи данных. Конструкция модульная, что позволяет создавать целые системы, а значит можно рассчитывать на то, что один компьютер обеспечит запись информации сразу на несколько подобных устройств. Разработчики рассказали, что информация будет храниться на пластинах в специальных картриджах CeraMemory, которые можно размещать в роботизированных библиотеках, где данные записываются и считываются при помощи 2 миллионов лазерных лучей. Действующий прототип пока не приблизился к заявленным характеристикам плотности. Несмотря на это Cerabyte планирует масштабировать свою систему хранения данных. Разработчики настаивают на том, что новая технология станет главенствующей уже в следующем десятилетии, а к 2030 году стеклянные накопители с керамическим слоем продемонстрируют свои преимущества над находящимися на рынке аналогами. В Cerabyte не называет точных сроков запуска CeraMemory и CeraTape в массовое производство. Нет никаких сомнений, что в случае, если все заявленные обещания окажутся реализуемыми, то спрос на подобные устройства будет значительный. Вот только неясно, смогут ли разработчики вообще выйти из стадии проекта в минимальное серийное производство.