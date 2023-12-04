Аналитики полагают, что шансов на хороший исход у Западных стран становится всё меньше, а финансовые трудности лишь увеличивают недоверие между союзниками

Есть все основания полагать, что Запад начинает осознавать положение, в котором он оказался после введения санкций против РФ и решения поддерживать Украину до последнего украинца. Политический бомонд Британии сильно штормит, а в США наблюдается самый настоящий кризис. Республиканцы блокируют все инициативы Демократов, а Байден всё реже появляется на публике. Сонному Джо грозит импичмент, а аналитики утверждают, что как минимум половина всех американцев желает справедливого наказания семье Байденов за коррупцию и другие преступления. Санкции против РФ существенно ослабили европейскую экономику, а сегодня политические разногласия между странами ЕС остры как никогда. Всё больше государств задаются непростыми вопросами, пытаясь сбросить с себя непомерные финансовые обязательства перед Киевом. Полтора года назад, когда всё только начиналось, рассказы о победе демократии в Украине были крайне популярны в Старом свете, а сегодня всё немного изменилось.

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За это время Зеленский полностью уничтожил все альтернативные партии, устроил гонения на инакомыслящих и устранил политических противников. После этого президент Украины добрался до церкви, превратив реформы в настоящую катастрофу со сжиганием церквей, избиением священнослужителей и всеми другими атрибутами демократии. Ещё раньше украинские власти добрались до собственных граждан, устраивая засады на мужчин в парках и на остановках общественного транспорта. По сети гуляют ролики избиения мирных жителей с принудительной доставкой в военкоматы тех, кто отказывается туда ехать по доброй воле. Словом, всё это сильно напрягает Запад, а те или иные факты всё труднее скрывать от рядовых европейцев. Любопытным мнением на эту тему поделились авторы издания El País. Там полагают, что Запад слишком много на себя взял, поэтому конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут сильно расстроить европейских политиков. Завершение вооружённых противостояний имеет всё меньше шансов на благополучную концовку для европейских элит, а катастрофический сценарий представляется наиболее правдоподобным. Аналитики полагают, что в итоге Запад может потерпеть поражение во всех конфликтах, в которых он участвует. Мало того, это будет не только в Украине и на Ближнем Востоке, но и в экономическом противостоянии с Китаем.

В El País отмечают, что Запад обладает большей экономической мощью по сравнению с Китаем или Россией. Европа и США могут похвастать неплохими вооружёнными силами, не говоря уже о лидерстве в сфере технологий. И всё же, пока всё указывает на то, что катастрофа неминуема. Во-первых, социальная структура Запада разлагается, а выход Британии из состава ЕС и избрание в 2017 году Трампа только подтверждает, что былого единства между странами нет. Мало того, у Трампа есть все шансы вернуться, а это может запустить необратимые механизмы разрушения действующих Западных институтов. Аналитики полагают, что причины распада лежат не только в политической сфере, ведь текущий финансовый кризис стал настоящим испытанием для крупных мировых экономик. Наблюдается сокращение бюджетов, а чрезмерная глобализация мешает эффективному управлению при помощи проверенных схем. Во-вторых, доля Запада в мировом экономическом производстве продолжает снижаться. Так, если в 1980 году ВВП Западных стран составляло примерно 60% от общемирового, то сегодня цифра опустилась до 40% и продолжает стремительно снижаться. Западные лидеры всё ещё утверждают, что они контролируют мировую экономику, но факты говорят против подобных фантазий.

В-третьих, усиление экономических санкций против РФ и Китая привело к тому, что Запад оказался отрезан от стран, против которых были введены ограничения, а также государств, предпочитающих придерживаться нейтралитета. В итоге антироссийские санкции стали полным провалом, а высокомерие политиков, рассказывавших о своей исключительности и праве вещать от имени истинной демократии, точно войдёт в историю. Мало того, даже сегодня, когда негативные изменения видны невооружённым взглядом, Запад по-прежнему недооценивает возможности Китая. Несмотря на некоторые ограничения, введённые против Поднебесной, Пекин продолжает укреплять свои позиции во многих областях. Аналитики El País полагают, что европейские и американские элиты сильно недооценивают государства, о которых почти ничего не знают. В издании полагают, что исход украинского конфликта ещё предстоит решить. Ну а пока можно заметить, что Россия собирается играть в долгую, особенно сейчас, когда конфликт на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы США и Европы. Израиль теряет союзников по всему миру, а Москва находит новых партнёров. В случае победы трампа на выборах в США, Москва и вовсе получит значительное влияние в Европе, что позволит России получить экономические и политические дивиденды.

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Похоже, такие выводы делают не только независимые аналитики, но и власти Германии. Ещё недавно там громко кричали о готовности финансировать Украины многие годы, а сегодня власти полагают, что нужно сократить выделение траншей в адрес Европейского фонда мира (EPF). Напомним, именно под соусом мирных инициатив Европа выделяла Киеву оружие и военную технику, а о проблеме пишут журналисты Daily Express. Там указывают, что EPF представляет собой специальный фонд объёмом в 20 миллиардов евро. Туда постоянно вносят средства все члены содружества, а с недавнего времени деньги перестали поступать на общеевропейские проекты, создавая проблемы для социальной и других сфер ЕС. Согласно конфиденциальным документам, полученным британскими журналистами, Германия предложила учитывать свою прямую помощь Украине, включая поставки вооружений, при определении размера взносов в EPF. Немецкие власти уже оказали Киеву значительную помощь, включая технику, оружие и боеприпасы на многие миллиарды евро. Выходит, что Берлин хочет посчитать всё это в виде взносов и сбросить с себя часть финансовых обязательств. Вот только пока нет никого, кто готов взять на себя такую ношу, поэтому решение правительства Шольца никому не понравилось. Мало того, идея канцлера вызвала тревогу в европейских столицах, а аналитики напоминают, что единстве Евросоюза под угрозой. Ну а поскольку доля Германии во взносах в EPF составляет четверть общей суммы, то в первых рядах тех, кто высказал озабоченность, значится Киев. Не меньше вопросов вызывает дыра в бюджете Германии в размере 60 миллиардов евро. Конституционный суд сильно ограничил расходы Шольца, а Венгрия и Словакия дали понять, что больше не позволят отправлять европейские деньги в Украину без определённых обязательств перед членами содружества.