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Bublik1
Российские системы РЭБ научилась «ослеплять» спутники НАТО и разведывательные дроны над Крымом
Информацию подтверждают американские аналитики

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В последнее время всё больше экспертов указывают на высокий потенциал применения средств радиоэлектронной борьбы в конфликтах будущего. СВО доказало, что правильное использование комплексов РЭБ позволяет решить целый спектр задач. О том, что подобная технология используется для подавления беспилотников, известно давно, но недавно сообщалось, что мощнейшие помехи со стороны РФ погасили спутниковый интернет Илона Маска над Донецкой, Харьковской и Луганской областями. Ну а поскольку спутников на орбите становится всё больше, то приходится придумывать, как скрыть от глаз потенциального противника те или иные объекты. Что говорить, ведь недавно спутник-шпион появился даже у Северной Кореи. Аппарат летает над США и фотографирует Белый дом. Неясно, насколько эффективен данный спутник, но подобная непосредственность вызывает недовольство у США. Ну а российская сторона постоянно сталкивается с назойливым желанием американцев изучить каждый метр Крымского полуострова. 

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Над Чёрным морем постоянно дежурят дроны НАТО, а спутники тщательно изучают военные объекты российской армии. Похоже, в РФ приступили к тестированию новой системы, в задачи которой будет входить ослепление всевидящего ока США. Напомним, 28 ноября на сайте Naval News был опубликован материал, авторы которого разместили фотографии с разведывательного снимка НАТО, ведущему съёмку над Крымом. Журналисты утверждают, что спутник оказался «ослеплён» излучением неизвестного происхождения. Согласно аналитикам H.I Sutton и Damien Symon, речь идёт о спутнике Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства, который является частью системы наблюдения «Коперник». На изображениях, полученных в 6:49 утра 23 ноября, были замечены сильные помехи. На следующий день в 18:36 помехи стали ещё более явными, сильно мешая спутнику собирать информацию и выполнять поставленную задачу. 

Кроме того, эксперты отмечают некоторое нарушение работы системы автоматической идентификации (AIS) возле Крыма. Например, некоторые гражданские суда, которые должны точно находятся в порту Севастополя, передавали сигналы, свидетельствующие о том, что они располагаются в международном аэропорту. По мнению аналитиков, сбои могли быть связаны с действием неопознанного радиоэлектронного комплекса космического назначения, активация которого могла повлиять на работу навигационных систем и нарушить функционирование радаров и другой аппаратуры. Аналитики указывают, что группировка SAR представляет собой высокотехнологическое решение. Вся пикантность ситуации в том, что спутники с радаром синтезированной апертуры (SAR) используются для создания изображений поверхности Земли в любое время суток. Они не зависят от погодных условий и могут выполнять поставленные задачи даже во время облачности и осадков. Подобные устройства регистрируют отражённые волны от поверхности планеты, что позволяет им получать точную информацию, а также проводить разведку объектов на поверхности и отслеживать любые изменения в ландшафте. Поскольку такие спутники постоянно находятся в космосе и способны регулярно изучать поверхность Земли, то выводы о тех или иных изменениях позволяют фиксировать передвижения военной техники и даже передислокацию живой силы. Эксперты отмечают, что данные от спутников SAR обладают высоким пространственным разрешением, что повышает их эффективность именно в военных целях.

Что любопытно, очень похожий случай был зафиксирован в 2021 году, о чём свидетельствует один из отчётов Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Аналитики из США пришли к выводу, что спутник Sentinel-1B зафиксировал «внезапные помехи» во время работы. Позже Европейское космическое агентство приостановило работу этого спутника из-за предполагаемой неисправности блока питания радиолокационной антенны. Уже в 2023 году был опубликован отчёт CSIS, в рамках которого утверждалось, что у России нет революционных решений в области радиоэлектронной борьбы. Тогда же старший научный сотрудник американского аналитического центра Института Хадсон заявил о том, что Россия разместила в Крыму и на другой территории множество малых групп радиоэлектронной борьбы. Чаще всего они основаны на комплексах Р-330Ж «Житель» и служат для ослепления спутников, работающих по технологии GPS. 

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Эксперты полагают, что в Севастополе и других районах Крыма уже были установлены системы РЭБ, которые и оказали негативное воздействие на продвинутый спутник SAR Европейского космического агентства. При этом упор делается на то, что никаких средств противодействия спутникам Россия пока не применяет, а задачи сокрытия тех или иных объектов ложатся на комплексы РЭБ, обеспечивающие защиту от радаров AN/SPY-2 беспилотников RQ-4 и других систем радиолокационной разведки НАТО. Все они работают в сантиметровом диапазоне волн, поэтому сигнал с российским РЭБ направлен именно на них. Ну а поскольку конфликт в Украине продолжается, то именно разведывательные данные со спутников НАТО позволяют направлять крылатые ракеты ATACMS, Storm Shadow/SCALP и морские беспилотники. 

#военные технологии #рэб
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