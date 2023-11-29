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Bublik1
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
В Херсонской и Николаевской областях связь работает с перебоями

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Современные конфликты сильно отличаются от тех, что мы наблюдали со стороны 10 лет назад. Стороны всё больше полагаются на высокие технологии, используя беспилотники и мобильную связь. При этом существующие системы РЭБ способны создавать помехи, препятствуя обеспечению подразделений интернетом. Именно здесь на первый план выступает спутниковая связь. Многие наши читатели слышали, что в первые месяцы СВО американское правительство обеспечило украинскую армию большим количеством терминалов для работы Starlink. Судя по всему, сам Илон Маск был не против, но уже к осени 2022 выразил своё недовольство происходящим. По решению миллиардера был заблокирован интернет рядом с Крымом, что снизило возможности украинской стороны для проведения атакующих действий. При этом тысячи терминалов продолжили работу на Донбассе, а решение о блокировке спутниковой связи для запуска дронов ничего не изменило. Похоже, инженеры ВСУ сумели обойти систему, а сегодня именно Starlink обеспечивает украинскую армию доступом к бесперебойному интернету. Перебои случаются, но это локальные действия российских РЭБ. 

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По данным Владимира Рогова, с недавнего времени украинская армия не может больше рассчитывать на спутниковую связь над Донецкой, Луганской, а также Харьковской областями. Представитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» не стал уточнять подробности. По его словам, данный момент ВСУ имеют доступ к интернету на правом берегу Днепра и далее на запад, но скорость передачи данных там значительно ниже привычных величин. Кроме того, наблюдаются постоянные провалы интернета в Николаевской и Херсонской областях, что мешает командованию осуществлять эффективное управление войсками. Высказывается мнение, что речь идёт о работе российских систем радиоэлектронной борьбы. Каким образом удалось погасить Starlink сразу в нескольких областях, не уточняется. Опровергнуть или подтвердить указанные выше заявления пока не удалось. И всё же, если предположить, что потеря спутниковой связи окажется в нескольких областях долговременной, то это станет крайне болезненным фактором для украинской армии. 

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Без интернета дроны не полетят, а уж если удалось погасить спутниковый сигнал, то привычная сотовая связь и вовсе не работает. Илон Маск также никак не комментирует подобные новости. Сам миллиардер уже не раз призывал украинские власти сесть за стол переговоров и явно недоволен тем, что гражданские спутники используются в военных целях. Некоторые эксперты пишут, что в случае выхода конфликта за пределы Украины, Россия может начать сбивать спутники Илона Маска. Это приведёт к настоящей катастрофе, при этом юридическая составляющая вызывает особый интерес. Оказывается, если руководствоваться действующими международными соглашениями, то гражданские спутники могут быть сбиты, если они используются в военных целях. Таким образом группировка Starlink теряет неприкосновенность и становится уязвима. Будем надеяться, что до этого не дойдёт, ну а информации о том, что российские специалисты научились глушить спутниковую связь на территории нескольких областей, может считаться обнадёживающей. 

#сво #starlink
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