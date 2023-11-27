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Bublik1
В Германии заявили, что смогут продержаться против такого противника, как Россия, всего 2 суток
Отмечается, что оружия осталось так мало, что выстоять дольше Германия просто не сможет

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Прежде всего, нужно понимать, что рядовые немцы очень гордятся тем, что правительство Германии поставляет Украине военную технику. Не все согласны с тем, что поставки нужно продолжать, но влияние прессы не стоит недооценивать. В головах у местных жителей сформировали определённые логические цепочки, а в результате люди в этой стране полагают, что отправленные на Донбасс Leopard 2 приближают мир в Украине. Вообще, у рядового немца достаточно своих проблем, поэтому вникать в подробности хотят единицы, а в результате власти получают смешанную реакцию от общественности. Появляется возможность манипулировать мнением большинства, но бесконечно долго так продолжаться не может. Причина в том, что Германия на начало 2022 года не имела значительных запасов вооружений. Да, техники и артиллерии там было больше, чем у соседей, но это не шло ни в какое сравнение с США. А между тем именно Германия вышла на второе место в мире по военной помощи Украине, а Шольц планирует в 2024 году дать ещё больше. 

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Всё это сильно тревожит тех, кто знаком с реальным положением дел. По словам заместителя предводителя фракции ХДС/ХСС в парламенте, страна находится на грани системного кризиса. Йоханн Вадефуль рассказал о плачевном состоянии вооружённых сил Германии и потребовал как можно быстрее наполнить запасы, истраченные на поддержку Киеву. По словам политика, в настоящее время склады пусты, а если не предпринимать срочных действий, то страна останется совсем без вооружения. Даже сейчас, как уверяет Вадефуль, Германия способна продержаться против такого противника, как Россия, всего 2 суток непрерывных боевых действий. После этого стрелять будет не из чего, а значит, придётся констатировать полное поражение. Политик подчёркивает, что в настоящее время Бундесвер находится на самой низкой черте своей боеспособности, а положение напоминает катастрофу. Он напомнил, что действующие власти неоднократно рассказывали о том, как именно отправка вооружений в адрес Украины поможет Германии усилить собственную оборону. Вот только вместо этого поставки открыли новые уязвимости, поскольку ВПК оказался не только не способен насытить внутренний рынок оружием и боеприпасами, но и поставить ВСУ запланированные объёмы вооружений (похоже, речь об 1 миллионе снарядов 155-мм калибра, которые Европа не способна поставить в срок). Вадефуль утверждает, что прогресса нет, а ответственным за всё это считается Борис Писториус. Действующий министр обороны делает громкие заявления, но не предпринимает решительных шагов для ускорения производства оружия. 

Политик уверяет, что заказы размещаются, вот только Бундесвер пока не получил практически ничего. Оказывается, даже когда ВПК выпускает достаточное количество отдельных типов вооружения, Германия больше теряет, чем получает. Всё дело в том, что Украина требует всё больше, а значит, компенсировать уже отправленное оружие не удаётся. При этом сам Вадефуль полностью поддерживает идею продолжения военного финансирования Киева. По его словам, Германии просто требуется больше, чем есть сейчас. Вот только политик не рассказал, чем покрыть недостачу, и кто должен так быстро выпустить столько танков, сколько требуется всей Европе. Искать логику в словах Вадефуля в данном случае не стоит. Он говорит только то, что хочет услышать избиратель. Немецкие политики часто ориентируются на общественное мнение, ну а пока в стране нет яростных протестов против отправки оружия в Украину, с американцами лучше не ссориться. 

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Вадефуль назвал передачу оружия Украине борьбой за свободу во всей Европе, а также считает, что настало время введения обязательной службы в бундесвере, гражданской обороне и аварийных службах. По его словам, создать эффективную национальную оборону без необходимых кадров просто невозможно, а значит, самое время в добровольно принудительном порядке загнать миллионе немцев в армию. А вот этот шаг уже способен вызвать волнения в обществе. Напомним, обязательная военная служба была приостановлена в июле 2011 года в рамках указа министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга. В настоящее время все чаще возникают сомнения, что Бундесвер сможет достичь установленной цели – к 2031 году иметь в своих рядах 203 тысяч хорошо подготовленных мужчин и женщин. А вот рядовые немцы не хотят на службу. Особенно это заметно после начала СВО, когда многие опасаются, что их насильно отошлют сражаться с русскими в Украине. 

#политика #германия
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Eppius
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Перед СВО они уже заявляли про пару недель....
В Германии заявили, что смогут продержаться против такого противника, как Россия, всего 2 суток
EFermi
12:38
Вообще-то про это прямо сказано в начале статьи, что 9 из 10 потребителей без существенного опыта в "компьютерной" среде выберут именно nVidia.
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