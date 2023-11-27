Рано или поздно запасы GeForce RTX 4090 закончатся, поэтому неясно, на сколько времени хватит уже закупленных флагманов NVIDIA

Известно, что Китай является вторым по величине рынком для высокопроизводительных серверных процессоров и графических чипов для работы облачных систем. Ну а поскольку в последние полгода замечается повышенный интерес к видеокартам для обучения ИИ, то именно этот сегмент пользуется высоким спросом в Поднебесной.

NVIDIA фиксирует невероятные прибыли, показывая 588% рост доходов по сравнению с 3 кварталом 2022 года. Впереди ещё более амбициозные планы, вот только на пути может встать правительство США. Американская компания вынуждена ограничивать поставки своей продукции в Китай, поскольку этого требуют в Белом доме.

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Проблема существует уже больше года, но недавно американские власти решили запретить экспорт игровых GeForce RTX 4090. Уже не так важно, насколько такая идея является абсурдной, ведь дефицит графических чипов на китайском рынке заметный, а в результате некоторые компании нашли неожиданный выход из ситуации.

Начнём с того, что за последние несколько месяцев в Китай было поставлено огромное количество видеокарт GeForce RTX 4090. Считалось, что ритейлеры делают запас, но на самом деле всё оказалось интереснее. Не так давно появилась информация о запуске нескольких китайских производств, задача которых состояла в том, чтобы путём сложной модификации превратить флагман NVIDIA в инструмент для обучения систем на базе искусственного интеллекта. Подобные продукты не выходят за пределы рынка Поднебесной, но уже привлекли внимание местной и мировой прессы. Считается, что такое решение стало ответом на санкции США, поскольку сегмент ИИ остро нуждается в высокопроизводительных графических системах.

Как уже было сказано выше, GeForce RTX 4090 в Китае тоже запрещена, но пока графических чипов достаточно, поскольку долгое время создавался значительный запас на складах.

Инсайдеры отмечают, что в Китае появились производственные мощности, где в заводских условиях производятся все манипуляции над игровыми видеокартами. В пример приводится компания I_Leak_VN. Продукция этого бренда характерна тем, что не стремится к использованию дорогостоящих систем охлаждения, а в итоге максимально близка по конструкции к оригинальной Founders Edition от NVIDIA. Похоже, именно такие решения лучше всего подходят для модификации.

По данным инсайдеров, процесс превращения игровых видеокарт в рабочие устройства включает полную разборку печатных плат, удаление графических процессоров и памяти GDDR6X, а затем их установку на уже подготовленные печатные платы. Проще говоря, из полностью рабочей видеокарты в ход идёт только сам графический чип и видеопамять, тогда как всё остальное выбрасывается.

После всех манипуляций видеокарты упаковываются в коробки весом по 8.8 килограмм, где содержатся 5 единиц GeForce RTX 4090 AI. На фотографиях можно увидеть как минимум 20 упаковок, а значит заказчик получит сразу 100 таких видеокарт.

Сообщается, что это капля в море, поскольку уже какое-то время тысячи таких карт поставляются компаниям, работающим в области искусственного интеллекта. Многие из них не имеют доступа к настоящим графическим процессорам для искусственного интеллекта. GeForce RTX 4090 далека от идеала, но способна удовлетворить потребности рынка за счёт масштабируемости. Проще говоря, разработчикам в сфере ИИ просто приходится покупать больше видеокарт, поскольку производительность отдельно взятого игрового чипа GeForce RTX 4090 уступает готовым решениям для профессионального сегмента. Нет никаких сомнений, что совсем скоро запасы, созданные за последние месяцы, иссякнут. А вот точных цифр нет и не может быть, а значит мы только со временем узнаем об очередном дефиците систем для обучения ИИ на китайском рынке.

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Эксперты полагают, что даже сегодня флагман NVIDIA поставляется на рынок Поднебесной. Американское правительство делает всё, чтобы канал поставок сократить до нуля, но существуют сложные схемы поставок, не говоря уже о том, что немалая часть комплектующих для видеокарт выпускается в Китае. Это осложняет контроль, ну а Дженсен Хуанг нехотя идёт на сделку с властями, поскольку осознает перспективы лишиться второго по величине рынка для сбыта дорогостоящих графических чипов.