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Bublik1
NVIDIA получила рекордную прибыль +588%, а состояние Джесена Хуанга увеличилось до $43 млрд
Что любопытно, в начале 2023 года состояние главы NVIDIA оценивалось в 14 миллиардов долларов

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Даже в начале 2023 года глава NVIDIA не был бедным. Его состояние на 1 января оценивалось в 14 миллиардов долларов, что делало его одним из самых богатых руководителей полупроводниковой компании. Что же, с тех пор многое изменилось, а в результате всего этого капитал Дженсена Хуанга начал стремительно увеличиваться. Сегодня его состояние оценивается в невероятные 43.5 миллиарда долларов, что позволяет занять 14 место среди самых богатых людей на планете. В настоящее время ценные бумаги NVIDIA переживают невиданный подъём, а за неполный год их оценочная стоимость увеличилась на 237%. Это, во многом, результат бурной деятельности в области искусственного интеллекта, которую возглавляет сам Дженсен Хуанг. В этом году основателю NVIDIA исполнилось 60 лет, но пока нет никаких признаков того, что он намеревается уходить на пенсию. 

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Похоже, поводов для беспокойства у дядюшки Хуанга пока нет, ведь продажи растут, а денег больше, чем можно потратить. Сегодня были озвучены финансовые показатели NVIDIA за прошлый квартал, завершившийся сентябрём 2023 года. Сообщается, что общая выручка увеличилась на 206%, достигнув отметки в 18.12 доллара за отчётный период. Такой невероятный успех пришёл после довольно посредственного второго квартала, который отметился значительным спадом. В отчёте сказано, что подразделение центров обработки данных увеличило свою прибыль на 279%, достигнув 14 миллиардов долларов по сравнению с 3.8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль NVIDIA увеличилась до 10 миллиардов долларов, а прирост достиг невероятных 588% по сравнению с предыдущим годом, превысив ожидания аналитиков, которые ожидали менее значительных результатов и не более 16.2 миллиарда валовой выручки. Если говорить о годовом росте операционной и чистой прибыли, то она составила 652% и 588% соответственно.

Кроме того, в этом квартале компания продемонстрировала улучшение прибыли после стабилизации инфляции в США, что повлекло за собой увеличение валовой прибыли NVIDIA до 75% от общего объёма продаж за квартал. Сегмент центров обработки данных принёс наибольший доход в размере 14.5 миллиарда долларов, а после подразделения продуктов для дата-центров идут графические чипы для профессионального сегмента. Есть некоторые успехи и в игровом сегменте. Там после некоторого снижения доходов за последние кварталы удалось показать рост прибыли на 81%, что позволило заработать 2.8 миллиарда долларов. На этом фоне финансовый директор компании Коллетт Кресс заявила о восстановление игровой индустрии благодаря стабилизации цепочки поставок, что привело к увеличению продаж графических процессоров серии GeForce RTX 40. Кресс сетует, что на пути дальнейшего развития отрасли могут встать санкции, которые способны ослабить позицию NVIDIA в некоторых регионах и негативно отразиться на доходах центров обработки данных. Что любопытно, в четвёртом квартале ожидается валовая прибыль в размере 20 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что подобные прогнозы вполне реальны, поскольку в NVIDIA уже успела нарастить производство и отгрузили как минимум половину продукции, которая запланирована за весь квартал. 

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Всё это может и смотрится оптимистично, но вызывает тревогу у тех, кто прежде всего думает об игровом сегменте. Очевидно, что уже совсем скоро продукты для обучения ИИ перестанут пользоваться бешеным спросом. Рано или поздно рынок насытится, а значит падение NVIDIA будет болезненным. Когда это случится, предсказать сложно, но пока можно с уверенностью сказать, что игровой сегмент перестал быть ключевым для Дженсена Хуанга. Именно поэтому здесь не стоит ожидать скидок, больших распродаж и в целом низких цен. Дженсен Хуанг может себе позволить смелые эксперименты, а конкурентов у NVIDIA не осталось. Рассказывать о поражениях Лизы Су на графическом поприще мы не будем. Всем и так ясно, что AMD не проявляет активности и не планирует менять что-либо на рынке игровых видеокарт.

#nvidia #видеокарты #квартальный отчёт
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