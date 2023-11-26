За год экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос на 327%

Неясно, о чём думали европейские политики, когда вводили запрет на экспорт автомобилей в Россию. Похоже, эти ребята просто не оценили масштабов взаимной торговли, руководствуюсь исключительно интересами США. И такой шаг привёл к ожидаемым последствиям, ведь пока европейские производители ищут новые рынки сбыта, российские потребители пересаживаются на китайские машины.

Процесс идёт неспешно, а параллельный импорт позволяет фанатам европейских брендов купить новый автомобиль из Европы с небольшой переплатой. И всё же, если санкции не будут отменены, а европейские компании не вернутся на рынок России, есть высокая вероятность, что занять значимую долю французским и немецким маркам не удастся очень долго. Всё это укладывается в общую логику, но пока не обсуждается на общеевропейском уровне, что позволяет Китаю и работать при полном отсутствие конкуренции.

реклама

Некоторые аналитики замечают, что таких тепличных условий рынок не видел уже очень давно. Обычно европейские компании не сдают большой рынок без боя, а в настоящее время происходит настоящее экономическое чудо. Напомним, недавно в Москве завершился второй Российско-Китайский Автопромышленный Форум. На мероприятии пришло больше 500 гостей, представляющих интересы властей, крупных компаний и финансовых институтов России и Китая.

Форум стал площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества и развития автомобильной индустрии обеих стран, а также площадкой для налаживания диалога по различным направлениям. С речью выступил посол КНР в России. По словам Чжана Ханьхуэя, китайско-российские отношения достигли нового уровня всестороннего стратегического партнёрства. Как оказалось, за первые 10 месяцев текущего года торговый баланс между странами достиг 196.5 миллиарда долларов, а уже вскоре цифра превысит 200 миллиардов. Посол уверен, что именно автомобильная отрасль станет одной из основ сотрудничества в ближайшие годы и рассказал о любопытной статистике.

Так, отмечается стремительное развитие торговли автомобилями между Китаем и Россией, которая выросла на 327% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За первые 10 месяцев оборот в данном секторе достиг 16.7 миллиарда долларов. Также наблюдается высокий спрос на китайские автомобили на российском рынке, где Китай занял первое место среди всех стран и оказывается главным импортёром автомобилей в Россию. Например, в октябре китайские экспортёры поставили на рынок РФ 74 тысячи машин, что составляет 85% от общего количества. Ханьхуэй подчеркнул, что Россия стала главным направлением для китайского экспорта автомобилей, а сотрудничество между странами будет развиваться. Подчёркивается также рост популярности китайских автомобилей на российском рынке. В пример приводится тот факт, что к настоящему моменту более 100 новых моделей были полностью адаптированы под запросы российских потребителей.

Заместитель министра промышленности и торговли России, Альберт Каримов, подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества в автомобильной индустрии и заявил о готовности Министерства предоставить необходимую поддержку для дальнейшего развития отрасли. Он отметил планы по достижению технологического суверенитета, углублению локализации и расширению производства, что способствует укреплению автомобильной промышленности. Выступил и председатель совета директоров Страхового дома ВСК. Сергей Цикалюк подчеркнул, что форум стал значимой площадкой для профессионального обмена опытом и сотрудничества в автомобильной сфере, поддерживая дружественные отношения между Россией и Китаем.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Тематические секции форума, такие как «Государство и автомобильный бизнес», «Финансовые организации и автомобильная промышленность», и «Настоящее и будущее автомобильной промышленности глазами российских и китайских автопроизводителей», способствовали активному обмену опытом и сотрудничеству между сторонами.