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Bublik1
Губернатор Нью-Джерси снял санкции с американских компаний, ведущих бизнес в России
Губернатор штата переусердствовал в своём стремлении наказать Россию, что негативно отразилось на прибыли крупных компаний

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Когда в 2022 году США начали вводить санкции против России, то многие аналитики были уверены в том, что уже совсем скоро экономика РФ будет разбита и страна пойдёт на уступки. Со временем, когда ничего подобного не случилось, стали появляться более зрелые предложения, но момент был упущен, ведь отменять санкции никто не будет. Эксперты писали, что подобный механизм эффективен только против маленьких стран, тогда как российская экономика слишком сильна и обладает высокой устойчивостью. При этом всё чаще стали появляться рассказы о двустороннем влиянии санкций. Проще говоря, когда вы вводите ограничения против банановой республики, то страдает только экономика маленькой страны, но в случае с одним из крупнейших игроков на рынке, проделать такой же фокус очень сложно. Вдруг выяснилось, что с начала 2022 года американские компании сильно поиздержались, ведь отстаивание принципов демократии стоит довольно дорого. 

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Сегодня высказываются сомнения относительного того, что санкции вообще не могут быть инструментом построения демократии, но это уже не так важно. Суть в том, что после начала СВО американские и европейские власти придумали много ограничений, но в силу особенностей законодательства, некоторые американские политики пошли ещё дальше. Это привело к ужесточению санкций, что поставило местный бизнес в довольно сложное положение. Так, в начале 2022 года губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи принял закон, который запрещал американским компаниям, так или иначе ведущим бизнес в России, заключать контракты с государством. Речь шла о полном запрете вести дела в штате, при этом Мерфи ещё и лишал подобные компании экономических субсидий и инвестиций из пенсионного фонда Нью-Джерси. Спустя почти два года после появления закона выяснилось, что решение было принято на эмоциях и составлено юридически неграмотно. Это привело к законодательным противоречиям, ведь вместо того, чтобы наказать русских, губернатор штата ополчился на международные корпорации. Похоже, Мерфи начал понимать, что совершил ошибку, поскольку после двух лет переговоров и споров дебатов и противоречий, связанных с законом о санкциях против российских компаний, штат Нью-Джерси принял решение о приостановке действия дополнительных санкций. По данным Politico, администрация Мерфи активно формировала список крупных компаний, предположительно связанных с Россией. Вот только туда в итоге включили JP Morgan Chase, Xerox и даже Tarkett. Судя по всему, кто-то в России заказывал у этой компании искусственные газоны, которые строго запрещены к экспорту из-за опасений национальной безопасности США.

Судьба закона неясна, поскольку его приостановили после того, как одна из крупных компаний обратилась к федеральному судье, который временно остановил действие ограничений. Главная причина заключается в том, что подобный акт противоречит конституции США, а сам федеральный судья выразил уверенность в том, что шансов сохранить закон в текущем состоянии у властей штата нет. Напомним, ранее официальный представитель финансового департамента штата начал процесс включения JP Morgan Chase, Xerox и Tarkett в чёрный список, но после судебного решения штат был вынужден временно отменить санкции. Подобное решение вызвало ожесточённые споры среди представителей бизнеса и властей. Так, если бы эти компании попали в чёрный список, они лишились бы контрактов и субсидий. Например, JP Morgan должна получить в 2023 году налоговые льготы на сумму более 260 миллионов долларов. Вот только бизнес компании оказался слишком запутанным, поскольку JP Morgan тесно сотрудничает с множеством муниципалитетов и школьных советов. В итоге полностью оценить финансовые интересы всех сторон не удалось, а отмена субсидий могла повлиять на обычных граждан США.

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Что примечательно, другие штаты также потребовали от работающих там компаний оборвать все связи с Россией. Например, в Нью-Йорке был подписан указ, запрещающий компаниям, занимающимся бизнесом в России, заключать государственные контракты. Увы, но закон прожил недолго, поскольку был оспорен в суде как нарушающий правовые основы существования государства. Авторы статьи сетуют на то, что сегодня бизнес подрывает основы демократии, поскольку ставит прибыль выше моральных ценностей. Представители крупного бизнеса отказываются от моральной ответственности и пользуются теми или иными особенностями законодательства США. Сами же представители бизнеса стараются поменьше афишировать свои действия. Журналисты напоминают, что обычно санкции устанавливает федеральное правительство. Администрация Байдена ввела санкции против 3 тысяч юридических и физических лиц после начала конфликта на Украине. В Нью-Джерси хотели показать действующему президенту страны свою лояльность, но в итоге сели в лужу. Журналисты Politico приводят любопытные подробности. Так, финансовый департамент недавно начал процедуру включения в чёрный список JP Morgan Chase, Xerox и Tarkett. Ведомство отправило этим компаниям предупреждения, но неожиданно штат приостановил действие закона после того, как американская дочка Kyocera добилась судебного запрета. Затем штат тихо опубликовал объявление об отмене действия закона и потере его актуальности. Власти заявили, что это сделано в соответствии с законом и судебным решением. Ну а в результате JP Morgan, Xerox и Tarkett так и не попали в чёрный список штата

#аналитика #политика #санкции
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