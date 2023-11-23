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Bublik1
ВСУ переходят на 105-мм гаубицы – почему заявления американской прессы далеки от реальности
Есть все основания считать, что массового перехода на 105-мм снаряды не произойдёт

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В последнее время американская пресса всё чаще рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. Считается, что уже совсем скоро российские вооружённые силы накроют украинскую энергосистему серией ударов, что приведёт к массовым отключениям, которые наблюдались в 2022 году. Это подорвёт патриотический дух населения, не говоря уже о сложностях со снабжением армии. Для доставки танков, боеприпасов и личного состава требуется железнодорожный транспорт, а нехватка электричества способна серьёзно замедлить украинское контрнаступление. В данном случае неясно, как можно замедлить то, что и без того не движется вперёд, но оставим такие пространные рассуждения на совести американских СМИ. Там же пишут, что даже без учёта нехватки электроэнергии ВСУ ожидают трудности. 

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Всё дело в дефиците боеприпасов 155-мм калибра, подходящих для артиллерии НАТО. Весной 2023 года Европа обязалась к марту 2024 поставить Киеву 1 миллион снарядов, но сегодня политики не скрывают, что выполнить поставленную цель не получится. Недавно Германия передала ВСУ 20 тысяч боеприпасов, ну а этого хватит на несколько дней ведения боевых действий. Предполагается, что если ЕС сможет выполнить задачу хотя бы на половину, то это будет уже успех, ходя даже в передачу 500 тысяч снарядов к марту верится с трудом. Не радуют и США, где продолжается политический кризис. Блэкаута удалось избежать, но Байден подписал документ, в котором нет и слова о военной помощи Украине. В американской прессе пишут, что представители Пентагона требуют от ВСУ экономии, а недавно появилась любопытная информация на эту тему. Оказывается, с вязи с дефицитом снарядов 155-мм калибра, украинская армия переходит на 105-мм калибр там, где это возможно, о чём пишут в Западной прессе. Благодаря этому удаётся сохранить присутствие на тех направлениях, где дефицит боеприпасов был особенно острым. Очевидно, что сниженная ударная сила подобных снарядов приводит к падению эффективности, но пока в Киеве рады и тому, что есть хотя бы какие-то снаряды. 

По данным СМИ, первые партии снарядов калибра 105-мм появились в 13-м пакете военной помощи от США в июне 2022 года. Тогда было доставлено всего 36 тысяч боеприпасов, но с тех пор такие снаряды регулярно поступали в тех или иных количествах. За это время их скопилось немало, а значит появился хороший повод для их использования. При этом стоит помнить, что гаубицы M101/M119/L119 совместимы с этими снарядами и поступили в распоряжение ВСУ ещё летом 2022 года. Кроме того, 105-мм гаубицы были закуплены у Литвы, Португалии и Великобритании, а большая часть орудий поступила в период с сентября 2022 года по январь 2023 года. Только по официальным данным украинская армия получила 100 орудий, но реальные цифры могут быть как больше, так и меньше. К примеру, за год российская армия могла уничтожить часть гаубиц, ну или Европа могла передать ещё таких установок, не афишируя это в рамках тех или иных пакетов. 

Таким образом можно констатировать, что у ВСУ нет достаточного количества орудий, способного так или иначе повлиять на ситуацию на линии соприкосновения. Так, один артиллерийский дивизион состоит из трёх батарей с шестью орудиями в каждой, а 100 орудий обеспечивают приблизительно 5.5 дивизиона на линии соприкосновения протяжённостью 1 тысячу километров. Но если бы такое количество орудий и вправду было доступно, то гаубицы появлялись бы регулярно в сюжетах с передовой. А вместо этого украинские солдаты демонстрируют американские Javelin, тогда как 105-мм гаубицы почти исчезли из информационного поля. Причина в том, что использование этих орудий связано с большим риском из-за их меньшей дальности стрельбы по сравнению с гаубицами M777. Ну а в ВСУ стараются не рисковать, поэтому используют подобные артиллерийские установки крайне редко. 

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Можно прийти к выводу, что широко разрекламированный переход на новый калибр артиллерийского оружия на самом деле больше похож на пиар-ход. Иностранные СМИ явно выдают желаемое за действительное, поскольку российские военкоры не заметили, чтобы ВСУ активно задействовало 105-мм гаубицы. Орудия и снаряды калибра 105-мм есть в арсенале ВСУ уже давно, но они ни количественно, ни качественно не повлияли на боевую обстановку, что указывает на их ограниченное значение, если не на полную бесполезность в современных боевых действиях. 

#сво #всу #оружие
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