Инициатива принадлежит выходцам из Демократической партии

В последнее время Илон Маск переживает не лучшие времена. В суде лежат иски сомнительного содержания от женщин, обвиняющих миллиардера во всех смертных грехах. Космический корабль для покорения Марса собрать не удаётся, а пробные запуски приводят к постоянным взрывам. При этом давление оказывают действующие власти. Известно, что основатель Tesla открыто выступил против Байдена и поддерживает кандидатуру Трампа. Пожалуй, Маск единственный из представителей крупного бизнеса, решившийся на такое, поскольку все остальные предпочитают не занимать сторону, придерживаясь нейтралитета. Подобная решимость дорого обходится Илону, поскольку социальная сеть «Х» теряет подписчиков и рекламодателей, а в прессе рассказывают о незавидной судьбе миллиардера. Считается, что в случае прихода к власти Байдена на следующих президентских выборах, у Маска могут отнять часть бизнеса, либо вынудить заплатить огромный штраф. Похоже, на этом проблемы не заканчиваются.

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Как стало известно группа из четырёх американских законодателей обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с просьбой начать расследование возможного мошенничества в Neuralink, со стороны Илона. Причиной стали подозрительные манипуляции с акциями компании, а сами законодатели утверждают, что Маск мог дезинформировать инвесторов относительно безопасности мозгового импланта, разрабатываемого Neuralink. В руках Reuters есть копия письма, поэтому сомневаться в факте обращения к регулятору не приходится. Как вы уже могли догадаться, что за обращением стоят представители Демократической партии. Это: Эрл Блюменауэр из Орегона, Джим Макговерн из Массачусетса, а также Барбара Ли и Тони Карденас из Калифорнии. Вся четвёрка потребовала провести срочную проверку деятельности Neuralink, поскольку сильно беспокоится о соблюдении законодательства и правовых норм.

Журналисты полагают, что момент выбран не случайно, поскольку в настоящее время проводится подготовка к первым испытаниям мозгового импланта на людях. Это значимый шаг, поскольку ранее подобные эксперименты проводились только на животных, а успешное завершение позволит помочь пациентам с различными неврологическими заболеваниями снова начать взаимодействовать с людьми. В письме законодатели указывают на некие ветеринарные записи, полученные в результате экспериментов на обезьянах. Оказывается, во время опытов существовали тревожные сигналы, указывающие на угрозу здоровья животных. Якобы, виной всему импланты, которые могли вызвать паралич или отёк мозга. В письме также утверждается, что по крайней мере 12 молодых и здоровых обезьян были подвергнуты эвтаназии из-за проблем, связанных с имплантом Neuralink. Сам Маск крайне недоволен подобным развитием событий и утверждает, что ни одна обезьяна не погибла во время исследований, а выбор в сторону молодых особей был сделан для того, чтобы получить здоровых обезьян, риски для жизнедеятельности которых минимальны. В настоящее время представители Neuralink отказались комментировать обращение к SEC, ссылаясь на то, что необходимо обстоятельно разобраться в представленных обвинениях.

Представители Демократической партии утверждают, что смерть животных в экспериментах Neuralink имеет непосредственную связь с безопасностью и конкурентоспособностью интерфейса Neuralink с компьютером. Подчёркивается, что сам Маск знал о проблемах импланта и несовершенствах технологии, но ради ускорения разработок пошёл на риски. Именно это и привело к смерти животных, чего можно было бы избежать, если бы миллиардер не торопился с разработками. Отмечается, что это не первые обвинения в адрес Neuralink. Ранее в прессе писали, что спешка и неудачные операции на обезьянах, свиньях и овцах привели к более высокой смертности среди животных, чем предполагалось. Журналисты уверяют, что требование ускорить работы пришло от самого Маска, который настаивал на предоставлении данных о безопасности, необходимых FDA для разрешения испытаний на людях. В результате уже в мае Neuralink объявила о получении разрешения FDA на первые клинические испытания на людях, но подробности планируемого исследования не были раскрыты.

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Неясно, как именно будут доказаны смерти животных. Даже если нечто подобное и было, то следы скрыты. Остаётся только опрашивать сотрудников, а это сильно замедлит работу, поскольку придётся отрывать специалистов компании от выполнения поставленных задач. В итоге какой бы ни был вердикт суда, обвинители всё равно добьются своего, ведь сроки разработки импланта окажутся сорваны.