Точные сроки разработки российской авиации следующего поколения названы не были

Освоение самолётов пятого поколения далось человечеству непросто. Американский F-35 довольно долго не соответствовал заявленным требованиям и только после нескольких модификаций начал выглядеть так, как изначально планировали инженеры. Работа над улучшением истребителя не прекращается и сегодня, а разработчики уверяют, что через 10 лет самолёт будет намного более эффективен, чем сегодня. При этом производство идёт с опережающими темпами, а потенциальные покупатели выстроились в большую очередь. Никого не волнует, что F-35 сильно переоценён, поэтому со временем стоимость истребителя будет расти. Китай активно наращивает выпуск собственных истребителей, но до темпов США Поднебесной ещё далеко. Что до России, то Су-57 всё ещё считается перспективным, что практически не сказывается на количестве готовых самолётов. Недавно сообщалось о старте испытания российского истребителя с новым двигателем, а сегодня мы всё ещё не знаем, сможет ли ВПК уложиться в свои же планы по поставкам Су-57.

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Эксперты уверяют, что времена воздушных сражений ушли в прошлое, ведь современные ракеты способны пролететь 200 километров, обладают низкой заметностью, а потеря самолёта за 100 миллионов долларов никому не нужна. Именно поэтому в современных конфликтах используются авиация четвёртого поколения. Похоже, у инженеров своё мнение на этот счёт, ведь несколько стран ужа начали разработку истребителей шестого поколения. Вчера мы видели любопытный концепт Lockheed Martin. Американская компания занимается разработкой программы Next-Generation Air Dominance, тогда как Франция и Германия планируют создать самолёт в рамках инициативы FCAS. В последнее время отношения между странами разладились, а проект может быть закрыт. Это вынудит Германию присоединиться к Британскому проекту, а это обязательно скажется на расстановке сил в регионе. Как уже было сказано выше, Россия сталкивается со значительными вызовами на этапе производства истребителя пятого поколения. И всё же, планы создания более современных самолётов имеются.

Ко данным главного инженера Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), российский истребитель шестого поколения будет отличаться не только высокой манёвренностью, но окажется невидимым для радаров противника. Сергей Коротков подчеркнул, что машина будет тесно интегрирована в другие системы, включая ПВО, комплексы РЭБ, разведывательные дроны и спутниковые сети. При этом одна из задач заключается в том, чтобы сделать машину доступной в финансовом плане, что позволит выпустить таких истребителей в достаточном для защиты границ России количестве. Коротков ожидает, что авиация следующего поколения получит улучшенные лётно-технические характеристики, способность к интеграции с различными системами управления и поражения, а также предложит небывалый уровень манёвренности по сравнению с существующими сегодня самолётами. Также ведётся работа над получением оптимальных параметров пилотирования и гибкости в использовании силовой установки, а значит придётся поработать не только над конструкцией, но и создать более эффективный двигатель.

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Но всё это не может существовать в отрыве от снижения заметности истребителя для авиации противника, наземных и воздушных радаров. Коротков уверен, что потребуется достичь баланса между оперативными и тактическими возможностями, учитывая длительный жизненный цикл. При этом даже если самолёт окажется идеальным и будет превосходить все аналоги потенциальных противников, но будет слишком дорогим, то такое решение окажется неэффективным и не пойдёт в массовое производство. Коротков напомнил, что ряд стран работает над созданием авиационных систем следующего поколения. Выдвигаются аналогичные требования и ставятся похожие задачи. Это значит, что в настоящее время разработка национальной авиационной системы нового поколения может считаться приоритетной задачей. Всё это потребует дополнительных усилий и ресурсов, а значит станет перспективой ближайших лет. Увы, но точные сроки названы не были, поэтому неясно, приступила ли хотя бы одна команда инженеров к проектированию российского истребителя шестого поколения.