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Bublik1
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
Информации о причинах замены двигателя, в прессе пока нет

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Возможно, через 10 или 20 лет в прессе и появится официальная информация, объясняющая задержку в производстве истребителя пятого поколения Су-57, но пока о причинах произошедшего остаётся только догадываться. Некоторые аналитики считают, что одна из главных проблем заключалась в высокой стоимости проекта. Проще говоря, истребитель пятого поколения оказался слишком дорогим, поэтому было принято решения заменить часть узлов для удешевления самолёта. Западные журналисты считают, что виной всему санкции. Якобы, у России нет и не может быть всех высокотехнологических компонентов для истребителя, поэтому производство встало. Указывается, что достать узкоспециализированную электронику не так просто, поэтому сроки старта массового производства постоянно переносятся. Но есть и другая позиция, авторы которой указывают на проблемы с двигателем.

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Не исключено, что последняя точка зрения окажется более близка к истине, поскольку сегодня стало известно о том, что российский истребитель пятого поколения приступил к тестированию с использованием усовершенствованного двигателя. При этом сложностей и непредвиденных обстоятельств пока нет, а значит интеграция агрегата идёт нормально. По информации, предоставленной пресс-службой Ростеха, поставка самолётов с обновлённой силовой установкой запланирована в рамках текущего контракта. Это также значит, что серийные Су-57 получат новый двигатель. К сожалению, не указывается, чем более совершенный двигатель отличается от базового. Неясно, имеет ли он более впечатляющие лётные характеристики, и какая цель в замене силового агрегата. В Ростехе указывают, что Су-57 продолжает улучшать свои боевые возможности, ведь после получения нового вооружения, самолёт переходит к испытаниям с двигателем второго этапа. 

Отдельно отмечается, что даже со штатным двигателем истребитель соответствует основным требованиям к самолётам пятого поколения. Что касается силовых установок, машина готова к использованию как двигателя первого, так и второго этапов. Напомним, согласно условиям первого контракта, Военно-космические силы России должны получить 76 истребителей Су-57, часть из которых будет оснащена двигателем первого этапа (АЛ-41Ф1), а часть – усовершенствованным двигателем второго этапа (принято называть изделие 30). Согласно заявлениям, сделанным в период с 2019 по 2020 год, обновлённую силовую установку для Су-57 планируется поставить в период с 2023 по 2025 год. Учитывая масштабные санкции, остаётся загадкой, сможет ли производитель поставить запланированное количество истребителей в заданные сроки. Пока же эксперты пишут, что в России есть самолёты, способные решать большую часть поставленных задач и бороться с основными вызовами, что было неоднократно продемонстрировано в СВО. К примеру, есть истребитель Су-35, который не только демонстрирует высокие технические характеристики, но и по многим позициям превосходит американский F-35. Кроме того, он способен нести оружие от Су-57, что повышает его боевой потенциал. 

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Су-57 представляет собой российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный на базе технологий, обеспечивающих малую заметность, в ОКБ Сухого. Он разработан для уничтожения целей в воздухе, на земле и на воде с использованием систем ПВО, проведения дальней разведки, а также для уничтожения систем управления авиации противника. Истребитель способен действовать как самостоятельно, так и в рамках концепции «единого поля». Бортовая система управления позволяет отслеживать до 60 целей и одновременно атаковать 16 из них. Для Су-75 создаётся ударный дрон «Охотник», который увеличит боевой потенциал истребителя и повысит эффективность проведения боевых вылетов и патрулирования. 

#авиация #су-57 #самолёты
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