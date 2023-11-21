Обе разработки выглядят фантастично и пока не имеют сроков появления в металле

Сегодня конструкторское бюро Skunk Works, входящее в состав корпорации Lockheed Martin, отмечает свой 80-летний юбилей. Это значительное событие для компании, известной своими передовыми технологиями и секретными проектами в области авиации и обороны. В рамках празднования этой даты, компания начала масштабную маркетинговую кампанию, представив новую рекламу, в которой демонстрируется удивительная концепция бесхвостого пилотируемого тактического самолёта. Ролик вызвал большой интерес, так как указывает на новую разработку Skunk Works, связанную с инициативой Next Generation Air Dominance (NGAD). Речь идёт об авиации нового поколения, позволяющей США получить полное господство в воздухе над всеми потенциальными противниками. Давайте в данном материале обойдёмся без политики, сосредоточившись на наиболее интересных моментах.

реклама

Эксперты отмечают, что рекламный ролик слишком короткий, поэтому оценить концепцию секретного проекта Lockheed Martin невозможно. Самолет действительно кажется прорывным, его дизайн вызывает интерес, а всё это указывает на новые технологии и подходы компании к созданию беспилотных систем. Представленная концепция самолёта имеет сходство с ранее опубликованной конструкцией, представленной Skunk Works и связанной с инициативой NGAD. Это может говорить о продолжении работ над перспективным проектом, а появление подобного летательного аппарата может и считается отдалённой перспективой, но не невозможно в принципе. Особое внимание привлекает форма крыла и общий внешний вид аппарата в рекламном видеоролике. Дизайн хвоста, похожий на стингер, намекает на конструкцию с одним двигателем, аналогичную той, что используется на истребителе F-22, но с некоторыми улучшениями (например, с удлинённой нижней кромкой). Такие детали позволяют уменьшить инфракрасную сигнатуру самолёта, что делает его менее заметным на радарах и представляет собой важный аспект создания беспилотных воздушных средств следующего поколения.

На внутренней части фюзеляжа заметны гранёные выпуклости, которые могут предоставить дополнительное внутреннее пространство для хранения боеприпасов или других целей. Хотя конкретное использование этих элементов остаётся загадкой, они могут иметь важное значение для увеличения количество переносимых ракет без серьёзного влияния на аэродинамические характеристики летательного аппарата. Немалый интерес вызывает большой навес, указывающий на возможное наличие двух членов экипажа. Это значит, что речь идёт о пилотируемом самолёте, хотя проект NGAD чаще воспринимается как инициатива, в основе которой именно беспилотные технологии и продвинутый ИИ. Любая концепция включает как минусы, так и плюсы, а значит делать какие-либо выводы в данном случае слишком рано. Эксперты полагают, что концепт представляет собой предварительный взгляд на конструкцию самолёта NGAD. При этом дизайн явно демонстрирует актуальные тенденции в разработке беспилотных систем и современных подходов к созданию военно-воздушных средств следующего поколения. Эксперты полагают, что Lockheed Martin никуда не спешит, поскольку создание такого самолёта сегодня просто невозможно. Требуется не только синтезировать несуществующие металлические сплавы, но и добиться выхода умных систем на новый уровень. Пока искусственный интеллект вызывает слишком много вопросов, а применение его в боевых системах не кажется безопасным. Потребуется не только создать такие системы, но и полностью их обуздать, исключив передачу контроля машине без уверенности в её безопасности для самого создателя технологии.

Ну и в ролике содержится концепция гиперзвукового разведывательно-ударного самолёта «SR-72», которая была представлена ещё 10 лет назад. Интерес к концепту, созданному в тайных лабораториях, вновь возрос после премьеры фильма Top Gun: Maverick. Сегодня концепт считается одной из самых перспективных программ Skunk Works, но не совсем ясно, на какой стадии разработки находится самолёт. Несмотря на то, что за несколько лет концепт претерпел некоторые изменения, основная логика осталась прежней, а всё это говорит о том, что инженеры продолжают работать над ещё не анонсированным летательным аппаратом. Отмечается, что в настоящее время нет даже приблизительных границ самолётов следующего поколения. Над подобной техникой работает несколько команд в Европе, США и других странах. Неясно, когда нечто подобное будет реализовано в металле и поднимется в воздух. Скорее всего, случится это уже не в этом десятилетии.

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