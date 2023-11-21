Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Lockheed Martin показала концепт истребителя 6-го поколения NGAD и ударного самолёта «SR-72»
Обе разработки выглядят фантастично и пока не имеют сроков появления в металле

реклама

Сегодня конструкторское бюро Skunk Works, входящее в состав корпорации Lockheed Martin, отмечает свой 80-летний юбилей. Это значительное событие для компании, известной своими передовыми технологиями и секретными проектами в области авиации и обороны. В рамках празднования этой даты, компания начала масштабную маркетинговую кампанию, представив новую рекламу, в которой демонстрируется удивительная концепция бесхвостого пилотируемого тактического самолёта. Ролик вызвал большой интерес, так как указывает на новую разработку Skunk Works, связанную с инициативой Next Generation Air Dominance (NGAD). Речь идёт об авиации нового поколения, позволяющей США получить полное господство в воздухе над всеми потенциальными противниками. Давайте в данном материале обойдёмся без политики, сосредоточившись на наиболее интересных моментах. 

реклама

Эксперты отмечают, что рекламный ролик слишком короткий, поэтому оценить концепцию секретного проекта Lockheed Martin невозможно. Самолет действительно кажется прорывным, его дизайн вызывает интерес, а всё это указывает на новые технологии и подходы компании к созданию беспилотных систем. Представленная концепция самолёта имеет сходство с ранее опубликованной конструкцией, представленной Skunk Works и связанной с инициативой NGAD. Это может говорить о продолжении работ над перспективным проектом, а появление подобного летательного аппарата может и считается отдалённой перспективой, но не невозможно в принципе. Особое внимание привлекает форма крыла и общий внешний вид аппарата в рекламном видеоролике. Дизайн хвоста, похожий на стингер, намекает на конструкцию с одним двигателем, аналогичную той, что используется на истребителе F-22, но с некоторыми улучшениями (например, с удлинённой нижней кромкой). Такие детали позволяют уменьшить инфракрасную сигнатуру самолёта, что делает его менее заметным на радарах и представляет собой важный аспект создания беспилотных воздушных средств следующего поколения.

На внутренней части фюзеляжа заметны гранёные выпуклости, которые могут предоставить дополнительное внутреннее пространство для хранения боеприпасов или других целей. Хотя конкретное использование этих элементов остаётся загадкой, они могут иметь важное значение для увеличения количество переносимых ракет без серьёзного влияния на аэродинамические характеристики летательного аппарата. Немалый интерес вызывает большой навес, указывающий на возможное наличие двух членов экипажа. Это значит, что речь идёт о пилотируемом самолёте, хотя проект NGAD чаще воспринимается как инициатива, в основе которой именно беспилотные технологии и продвинутый ИИ. Любая концепция включает как минусы, так и плюсы, а значит делать какие-либо выводы в данном случае слишком рано. Эксперты полагают, что концепт представляет собой предварительный взгляд на конструкцию самолёта NGAD. При этом дизайн явно демонстрирует актуальные тенденции в разработке беспилотных систем и современных подходов к созданию военно-воздушных средств следующего поколения. Эксперты полагают, что Lockheed Martin никуда не спешит, поскольку создание такого самолёта сегодня просто невозможно. Требуется не только синтезировать несуществующие металлические сплавы, но и добиться выхода умных систем на новый уровень. Пока искусственный интеллект вызывает слишком много вопросов, а применение его в боевых системах не кажется безопасным. Потребуется не только создать такие системы, но и полностью их обуздать, исключив передачу контроля машине без уверенности в её безопасности для самого создателя технологии.

Ну и в ролике содержится концепция гиперзвукового разведывательно-ударного самолёта «SR-72», которая была представлена ещё 10 лет назад. Интерес к концепту, созданному в тайных лабораториях, вновь возрос после премьеры фильма Top Gun: Maverick. Сегодня концепт считается одной из самых перспективных программ Skunk Works, но не совсем ясно, на какой стадии разработки находится самолёт. Несмотря на то, что за несколько лет концепт претерпел некоторые изменения, основная логика осталась прежней, а всё это говорит о том, что инженеры продолжают работать над ещё не анонсированным летательным аппаратом. Отмечается, что в настоящее время нет даже приблизительных границ самолётов следующего поколения. Над подобной техникой работает несколько команд в Европе, США и других странах. Неясно, когда нечто подобное будет реализовано в металле и поднимется в воздух. Скорее всего, случится это уже не в этом десятилетии. 

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу


#авиация #истребители #lockheed martin #sr-72
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
26
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
26
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
33
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
7
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
2
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
1
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
5
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
1
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
8
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
2
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
19
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
201
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
26
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
30
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
+
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
8
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
7
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
16
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
3
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
14

Сейчас обсуждают

Максим Денисов
15:59
Ещё консольные Black и Killzone
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Максим Денисов
15:56
Will Rock
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Александр Вишневский
15:56
Может, таки, пора понять, что надо воссоздавать и доводить до совершенства СВОЮ РОССИЙСКУЮ инфраструктуру; Россия всёравно окажется в абсолютной изоляции!!!
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
15:56
РФ вам подарила земли. а вы за этот подарок стали нас ненавидеть и 8 лет хохлы долбил ЛНР и ДНР возле границы РФ. и срывали минские договоры. а теперь вените РФ. послушные как стадо все дружно замутил...
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
A_K_
15:52
Для настоящего мужчины только клизьма.
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
ЧAТO-БOT
15:46
> прибыл в Украину в дупу может тiлькi одна, хитрая, штученция прибыть
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
ЧAТO-БOT
15:44
Всех обитателей Некроины - с 10-летней годовщиной майдауна незалэжности!
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
usr721
15:44
Зато без крови на руках, с чистой совестью и скрепами не на словах. Это просто подвиг, уважуха и всех благ герою!
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
Umid Xaydarov
15:43
ахахах раб. норм пацаны не работают
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Александр
15:40
Нифига себе, телега и ютуб теперь Российские соцсети! А я думал, что это буржуйский мессенджер и видеохостинг!
Аудитория Telegram и YouTube в России растет на фоне блокировок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем