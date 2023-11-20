На самом деле Yahoo никуда и не девался, просто популярность этой поисковой системы находится на крайне низком уровне

Когда-то давно, когда интернет ещё не проник в каждый дом, а смартфонов и вовсе не существовало, денег в мировой паутине крутилось мало, а крупные компании предпочитали вести более традиционный бизнес, обычные пользователи использовали для поиска информации Yahoo. Праздник длился недолго, ведь вскоре появилась Google, отправив всех конкурентов в долгий нокаут. Компания стремительно развивалась и за несколько лет превратилась в настоящего гиганта. Выяснилось, что большие деньги способствуют инвестициям в цифровой сегмент. Многие эксперты полагают, что Google заслуженно считается одним их первопроходцев индустрии, но забывают, что ещё до появления «корпорации добра» существовала Yahoo. В те годы против компании играло несовершенство технологий, различные ограничения и неспособность смотреть в будущее. Не стоит забывать, что пользователей было мало, а в итоге владельцы поисковой системы недооценили потенциал интернета и ушли на дно. С тех пор прошло достаточно много времени, ну а недавно в Yahoo объявили о значительных изменениях в своей стратегии развития.

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Как стало известно, поисковой сервис готовится к полной перезагрузке. У инсайдеров ещё мало информации, но уже известно, что будут не только изменения в визуальном оформлении, но и полный ребрендинг сервиса. Всё это позволит совершить триумфальное возвращение на рынок, где полновластно доминирует Google. Согласно предварительным данным, попытка вывести Yahoo из тени запланирована на начало 2024 года. Планируется ребрендинг и редизайн, а также появление новых функций, которые станут доступны пользователям в любой точке земного шара на протяжение всего 2024 года. Пока нет подробностей о том, чем именно собирается Yahoo удивить избалованных пользователей. Эксперты полагают, что разработчикам придётся действительно постараться, чтобы привлечь аудиторию, которая уже давно привыкла к экосистеме Google.

Как уже было сказано выше, Yahoo был настоящим гигантом, но потерял долю на рынке после появления Google. Сегодня на счету последней 91.55% рынка поисковых систем. По данным на конец октября 2023 года, Yahoo занимает всего 1.21%, а это не совсем почётное четвёртое место. Стоит признать, что реальных конкурентов у Google нет, поскольку оставшиеся в строю компании не оказывают влияния на рынок в целом. Так, Microsoft Bing занимает порядка 3.11% рынка поисковых систем, тогда как российский «Яндекс» удерживает 1.83%. Инсайдеры напоминают, что появление Google совпало со значительными инновациями, когда технологии бурно развивались. Именно использование технологий позволило Google вырваться вперёд. А вот сегодня в индустрии застой. Новых гаджетов нет, а производители регулярно обновляют одни и те же функции, придумывая другие названия. Совершить прорыв сейчас крайне сложно, если вдруг в голову сотрудников Yahoo не пришла какая-то гениальная идея.

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Что любопытно, Yahoo можно смело причислить к числу неудачников. В последние годы компания постоянно меняла владельцев. Например, в 2017 году её купил Verizon, а уже в 2021 году избавился от непрофильного актива. Тогда утверждалось, что грядёт возвращение легендарной поисковой системы. Неясно, или в Verizon не нашли денег на нормальный ребрендинг, или оживить Yahoo уже невозможно. Новые владельцы делают вид, что все неудачи произошли по вине неэффективных менеджеров и в последнее время смогли добиться некоторых результатов. Так, в Yahoo начали приходить инвесторы, а это хороший знак. Напомним, 65% российского рынка поисковых систем принадлежит «Яндексу». Google на втором месте с долей в 32.66%, что сильно отличается от общемировой статистики. Что до Yahoo, то эта поисковая система умудрилась занять четвёртое место, где она расположилась рядом с DuckDuckGo с показателем в 0.18%. Фактически, это на уровне статистической погрешности. Если говорить о более понятных цифрах, то всего 1 из 555 пользователей в России временами переходит на страницу Yahoo. Эксперты полагают, что перед Yahoo стоит неразрешимая задача. Всё дело в том, что Google платит Apple 10 миллиардов долларов в год, чтобы только яблочная компания оставляла поисковую систему основной в собственном браузере. Очевидно, что таких денег у Yahoo нет, тогда как для Google это всего лишь одна из статей расходов.