Уже совсем скоро на всех крупных и не очень технологических ресурсах начнут появляться рейтинги лучших процессоров, видеокарт, твердотельных накопителей и всех остальных комплектующих, без которых собрать современный компьютер невозможно. Обыватели с интересом читают подобные статьи, а многие эксперты уделяют каждой детали особое внимание. Проводятся тесты, высказывается личная позиция с замечаниями и логичным пояснением выбора. При этом большая часть подобных материалов сосредоточена вокруг лучших, самых выгодных или недорогих решений. С одной стороны – такой подход логичен, тогда как с другой – не совсем понятно, так ли плохи неуказанные в отчёте комплектующие.

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Сегодня я уделю внимание теме самых плохих видеокарт, которые слишком дорогие, медленные и вообще не соответствуют требованиям, предъявляемым современными играми. Заранее хочу предупредить, что в рамках одного материала изучить несколько актуальных линеек невозможно, поэтому я рассмотрю только продукцию NVIDIA. Давайте обойдёмся без таких непопулярных видеокарт, как GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и многих других. Также обойдём вниманием GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, которые слишком дорогие, чтобы обыватель мог позволить себе нечто подобное. Словом, сомнительных видеокарт много, но я рассмотрю только те, что чаще всего встречаются в рознице, а значит привлекают внимание обычных геймеров. Многие такие графические чипы кажутся нормальными, ну а потенциальные покупатели больше теряют, чем приобретают.

Предлагаю начать с GeForce GTX 1650. Удивительно, но такая видеокарта до сих пор значится в списке самых популярных, хотя назвать игровой её можно только с большими оговорками. Если посмотреть тесты в интернете, то можно убедиться, что в большинстве новинок последних лет GeForce GTX 1650 не тянет даже средние настройки графики в 1080р. Бедолагам, которые сделали глупость и купили такую видеокарту, приходится переходить на 720р. Представьте, насколько ужасно выглядит картинка в таком разрешении на мониторе размером 32 дюйма. Вообще, даже если бы за GeForce GTX 1650 просили 10 тысяч рублей, она бы была плохой, поскольку не должна относиться к списку игровых. Увы, но ничего дешевле в последние годы NVIDIA не выпускает, поэтому выбора у небогатых любителей компьютерных игр просто нет.

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Если так подумать, что многие эксперты ожидали, что GeForce RTX 3050 станет настоящим спасением для бюджетного сегмента настольной графики. Не случилось, ведь этот графический чип получил рекомендованную цену в 250 долларов. С тех пор прошло достаточно времени, но в российской и европейской рознице встретить GeForce RTX 3050 дешевле 250 долларов не выходит. А между тем здесь нет никакого прорыва, ведь видеокарта медленная и подходит для тех, кто готов оставаться в 1080р на средневысоких настройках графики. Уже через год придётся сбрасывать графику на низкую, а вся надежда на технологию масштабирования DLSS. Теоретически, она может спасти положение, добавив 20-30% fps, но платой за такую щедрость будет размытая картинка и артефакты изображения. GeForce RTX 3050 могла бы стать довольно перспективной за 150 долларов, но сегодня ценовая политика NVIDIA не предполагает уступок для геймеров.

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Если вы думали, что я буду называть все видеокарты плохими, то сильно ошиблись. Нужно понимать, что идеальных продуктов не бывает, поэтому приходится идти на компромисс. Пожалуй, именно таким компромиссом для небогатых геймеров может стать GeForce RTX 4060. Эта видеокарта вышла относительно недавно и была холодно встречена игровым сообществом. Причин здесь несколько. Во-первых, NVIDIA сильно пожадничала, а в результате новинка лишь немногим быстрее своей предшественницы. Если не вдаваться в подробности и не сидеть в синтетических тестах, то прибавки и вовсе вы не заметите. И всё же, есть в GeForce RTX 4060 то, что делает её перспективной, а именно поддержка технологии масштабирования третьего поколения. DLSS 3.0 ощутимо превосходит предыдущую версию и активно внедряется в новые игры. Видеокарта покупается на 3-4 года, а значит GeForce RTX 4060 ещё долго будет оставаться актуальной. А вот GeForce RTX 3060, которая многим кажется более выгодной, лучше оставить на полке. Обратите внимание, разница в цене между видеокартами минимальная, но последняя не поддерживает DLSS 3.0. Да, у GeForce RTX 3060 12 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4060 получила всего 8 Гб. Может показаться, что это важное преимущество, но и здесь Дженсен Хуанг не прогадал. Вся хитрость заключатся в том, что обе видеокарты подходит только для игр в 1080р, ну а здесь больше 8 Гб видеопамяти не потребуется. Получается, что преимущество GeForce RTX 3060 работает только на бумаге, тогда как технологически GeForce RTX 4060 перспективнее. Если вы сегодня можете себе позволить видеокарту за 35 тысяч рублей, то даже не глупите, ведь времена GeForce RTX 3060 безвозвратно ушли.

А вот выбрать лучшую между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti не представляется возможным, и я поясню, почему. Смотрите, две предыдущих видеокарты созданы для 1080р, тогда как две последние тянут новые игры в 2К. Требования здесь разные, но кроме физических различий по количеству ядер CUDA и тому подобных мелочей, есть ещё особенности разрешения 2К, которое вытягивает из видеокарты много видеопамяти. Ну а GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti сильно ограничены показателем видеопамяти, поэтому уже вскоре владельцы подобных решений столкнуться с неприятными последствиями. Уже сегодня есть игры, которые не позволяют выкрутить настройки графики на максимум, а с годами ситуация будет только ухудшаться. Не покупайте GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti, если вы не хотите через год снова бежать в магазин.

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А вот GeForce RTX 4070 мне нравится. К сожалению, видеокарта дорогая, но сегодня рынок полностью контролирует NVIDIA, поэтому ожидать чудес не приходится. Просто запомните, что GeForce RTX 4070 идеально подходит под требования 2К и даже может потягаться с 4К. Уже через год вам потребуется либо снижать настройки графики на средние, либо переходить на 2К, поэтому просто зафиксируйте себе, что GeForce RTX 4070 – это видеокарта под 2К. Здесь больше 12 Гб вам не потребуется, а запас быстродействия ещё внушительный. А вот GeForce RTX 4070 Ti дороговата. Сама видеокарта перспективная, но не тянет сегмент, в который её поместил Дженсен Хуанг. Согласитесь, что заплатить почти 1000 долларов за видеокарту, в которой всего 12 Гб видеопамяти – это какой-то абсурд. Если с GeForce RTX 4070 всё ясно, ведь она претендует только на 2К, то за 87 тысяч вы ожидаете чего-то более значительного. Мне GeForce RTX 4070 Ti кажется провальной и неубедительной. Она изначально не вписывалась в игровую линейку, поэтому также не рекомендуется к покупке. Как вы поняли, я советую обратить внимание на 2 видеокарты в различных сегментах: GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070. К сожалению, между ними большая разница в цене, а более дорогие видеокарты и вовсе глупо покупать, если у вас нет миллионных доходов. Но даже если есть, то всё равно нужно совершать покупки здраво, а GeForce RTX 4090 я не могут называть видеокартой для здорового человека. Уж простите.