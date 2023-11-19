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Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу

Как проходил самый престижный конкурс красоты на планете, и чем запомнилась победительница
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Сегодня ранним утром были озвучены итоги конкурса «Мисс Вселенная». Титул победительницы достался участнице от Никарагуа. Не обошлось без небольших скандалов, интриг и значительных новшеств. Давайте рассмотрим основные моменты такого знаменательного события. Начнём с того, что на титул главной красавицы планеты претендовали 84 девушки. В этом году организаторы разрешили принимать участие в конкурсе уже рожавшим женщинам, а ещё на сцену впервые вышла так называемая модель плюс-сайз. Были трансгендеры, без которых не обходится ни одно мероприятие, но победу одержала обычная девушка. Её фотография красуется ниже, а также в самом конце материала. 

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Шейннис Паласиос из Никарагуа 23 года стала первой представительницей этой страны и в целом Центральной Америки, когда-либо побеждавшем в престижном конкурсе. Паласиос родилась и выросла в городе Манагуа и уже имеет опыт участия в подобных конкурсах, ведь в 2021 году её занесло на «Мисс Мира, где девушке удалось пройти в 40 самых красивых участниц. Победительница окончила Центральноамериканский университет по специальности «Массовые коммуникации» и ранее играла за университетскую волейбольную команду. Она работает телеведущей и моделью, при этом больше всего ей нравится создавать, редактировать и производить видеоконтент. Одним словом, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Паласиос рассказал, что во время учёбы у неё возникали панические атаки, но в итоге она смогла довести дело до конца, получить диплом и теперь помогает другим девушкам, сталкивающимся с проблемами психологического здоровья. Паласиос ведёт проект «Понимание разума» и берёт пример с Мэри Уолстонкрафт. Это английская писательница, жившая в 18 веке, имевшая феминистические взгляды. Победительница посвятила вечер своему внутреннему ребёнку, а также напомнила, что не стоит переставать мечтать. Она посоветовала девушкам смело идти к исполнению своих целей. Иногда мечты могут показаться слишком масштабными, но Паласиос уверена, что в этом случае нужно быть настойчивой и решительно идти к цели. 

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Словом, ничего нового победительница нам не сказала, что и не удивительно, ведь ей положено улыбаться и делать всё, чтобы понравиться жюри и обычной публике. Именно поэтому давайте рассмотрим другие аспекты конкурса. Как уже было сказано выше, в этом году впервые разрешено принимать участие в конкурсе женщинам с детьми. Организаторы заявили, что рождение ребёнка не должно стать помехой на пути к мечте, поэтому отменили устаревшее правило. Предоставленной возможностью воспользовались участницы от Гватемалы и Колумбии. Так, у Мишель Кон из Гватемалы есть двое детей, тогда как у Марии Камиллы Авеллы Монтаньес из Колумбии есть дочь. А ещё в этом году впервые в подобном конкурсе принимала участие представительница Пакистана. Жительница мусульманской страны вышла на подиум в буркини. Из Непала приехала 23-летняя Джейн Дипика Гаррет. Её рост меньше 170 сантиметров, но рост намного больше 80 килограмм. Конкурсантка заявила, что представляет женщин, сталкивающихся с избыточным весом и гормональными трудностями. На конкурсе национальных костюмов Гаррет вышла с огромной шляпой из монтажной пены, похожей на уродливый гигантский брокколи. Внутри можно заметить упавшие ракеты, а сама конкурсантка заявила, что головной убор символизирует борьбу за мир. Из Нидерландов и Португалии прибыли трансгендеры. При этом Марина Мачете даже умудрилась войти в 20 лучших представительниц «Мисс Вселенная». Фотографии есть в интернете, а по различным соображениям здесь мы их публиковать не будем. 

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Что до представительницы России, то 22-летняя Маргарита Голубева не завоевала никаких наград. Сама она уверяет, что конкурс дался ей тяжело, поскольку приходилось тренироваться дефиле по четыре часа в день, изучать английский и итальянский с репетиторами, проходить дополнительные курсы по макияжу и укладке волос и делать многие другие вещи. Причина в том, что обычно на подготовку даётся полгода, тогда как на этот раз организаторы долго не могли решить, допустят ли они представительницу РФ. В итоге положительное решение было принято всего за 3 недели, что могло сказаться на итоговом балле Голубевой. Особенно впечатляющим было платье Голубевой, созданное по мотивам русских сказок и вдохновлённое произведением Михаила Врубеля. Наряд «Царевна-Лебедь» вызвал восторг у журналистов, но по разным причинам представительница из РФ не попала даже в 20-ку лучших.

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Вообще, на этот раз участники демонстрировали довольно необычные перфомансы. Например, представительница Британии вышла на подиум с огромным куском пластика на спине. По её словам – конструкция представляет собой Оксфордский словарь. Костюм представительницы Пуэрто-Рико напоминал мостовую, а на спине красовалось нечто похожее на разноцветные здания. Победительница национального конкурса из Гайаны вышла на сцену в костюме в виде джунглей с фигурками животных. Отметим, что конкурс был придуман Трампом в 1996 году, а после долгое время принадлежал миллиардеру. Ходят слухи, что бывший президент США вёл себя с конкурсантками довольно фривольно и позволял себе входить в кабинки девушек во время переодевания. Рассказывают и другие вещи, но в данном случае пока ни одна бывшая участница «Мисс Вселенная» не подала к Трампу иск. В 2015 году экс-президент позволил себе лишнего, а в результате ему пришлось избавиться от права проведения конкурса. С тех пор актив сильно подешевел и в 2022 году перешёл под управление таиландской компании JKN Global Group, которая заплатила за него всего 20 миллионов долларов. Что примечательно, новый владелец взял деньги в кредит и до сих пор не погасил задолженность. Мало того, JKN Global Group в ноябре объявила себя банкротом и просит о реструктуризации долга, оправдываясь сложной экономической ситуацией на планете, а также высокой инфляцией. Судьба конкурса вызывает опасения. Многие эксперты уверяют, что актив слишком токсичный, а сегодня брать его под свой контроль не готова ни одна крупная корпорация. Организаторы уже пытались угодить публике, но получали ещё больше критики. Появление трансгендеров не устраивает многих зрителей и конкурсанток, а снятие тех или иных ограничений вызывает вопросы. Всё дело в том, что конкурс называется именно «Мисс Вселенная», тогда как для рожавших женщин есть и другие подобные соревнования. Неясна и логика голосования, а также многие другие детали, а всё это снижает имидж конкурса, делая его неинтересным для зрителей и рекламодателей. 

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