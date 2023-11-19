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Озвучены гонорары российских звёзд для частных корпоративов – Пугачёва просит всего 46 млн рублей
Многие артисты подняли гонорары по сравнению с 2022 годом

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На календаре вторая половина ноября, а значит уже вскоре начнутся съёмки новогодних концертов, а также стартуют корпоративные вечеринки. Не секрет, что это самое лучшее время для популярных актёров, желающих заработать внушительные суммы за короткий срок. Кто-то трудится весь месяц, тогда как другие предпочитают устроить забег в ночь на 1 января. При этом аппетиты у артистов разные, а гонорары вызывают интерес у обывателей. Давайте изучим, сколько зарабатывают популярные российские и не совсем российские певцы. Начнём с Валерия Леонтьева, которые после начала СВО редко приезжает в Россию, не участвует в съёмках и в целом предпочитает отсидеться в Майами. Похоже, график у певца довольно свободный, а желающих пригласить его на корпоратив пока нет. Как стало известно, ранее артист просил за праздничный концерт 13.8 миллиона рублей, но теперь снизил эту расценки до 11 миллионов. А вот требования к райдеру остались прежними, ведь Леонтьев просит личный элитный автомобиль, роскошный номер в отеле, несколько бутылок виски и мясную нарезку. Российские продюсеры отмечают, что для того, чтобы претендовать на такие суммы, нужно не только активно гастролировать по стране, но и хотя бы раз в год давать грандиозный концентр. Увы, но Леонтьев ничего из этого не делает.

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Ну а пока Леонтьев снижает стоимость своих услуг, другие звёзды российской эстрады увеличивают гонорары. Особенно это касается артистов, покинувших страну после начала спецоперации. Похоже, некоторые из них готовы приехать для выступлений в Москву, но просят за это довольно дорого. Например, Валерий Меладзе увеличил стоимость своего концерта в два раза и готов выступить в столице всего за 12 миллионов рублей. В 2 раза больше, чем год назад просит и супруга певца – Альбина Джанабаева. Пригласить её на корпоратив будет стоить 2.5 миллиона рублей. Ходят слухи, что не против тряхнуть стариной и Алла Пугачёва. Оказывается, Примадонна согласна спеть перед благодарным зрителем, но только за 46 миллионов рублей. Это на целых 13.8 миллиона рублей больше, чем было ранее, а с чем связана такая жадность, пока неясно. Напомним, в настоящее время Пугачёва отсиживается на Кипре, куда она уехала после того, как в Израиле стало неспокойно. Примадонна настаивает на том, что заказчик должен оплатить перелёт частным самолётом, а также предоставить размещение в дорогой гостинице с высоким качеством обслуживания и другими мелочами. 

Ну а оставшиеся в стране артисты готовы порадовать своим пением ценителей за меньшие суммы. По словам Иосифа Пригожина, его супруга Валерия 31 декабря проведёт сразу 2 концерта. При этом средний заработок певицы за одно выступление составляет около 3 миллионов рублей. Табриз Шахиди, генеральный директор крупной компании по организации концертов, утверждает, что в предновогодние пятницы и субботы доходы популярных артистов за один вечер могут достигать от 5 до 15 миллионов рублей. Он также отметил, что цены ещё вырастут, но случится это во второй половине декабря. Наиболее высокие гонорары получают те артисты, которые оставались в центре внимания публики в течение года. К примеру, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Баста получают самые высокие гонорары, от 7 до 10 миллионов рублей за стандартное выступление длительностью 40–45 минут. 

Есть спрос на Леонида Агутина, Михаила Шуфутинского, группу «Руки Вверх!», «Дискотеку Аварию», «Иванушки International» и даже Жанну Агузарову. Артисты готовы прибыть на корпоратив всего за 3.5-5 миллионов рублей и не просят нереалистичных райдеров. Не сидят без дела и звёзды 90-х. К примеру, Павел Соколов, ранее бывший участником группы «На-На», запросит за выступление от 300 до 700 тысяч рублей. А вот новички эстрады, которые пользуются популярностью здесь и сейчас, получат неплохие гонорары. Например, Zivert, SHAMAN, Анна Асти в прошлом году получали более 3 миллионов рублей за выступление, а в этом году певцы просят уже 5 миллионов рублей. Неплохо зарабатывают и ведущие мероприятий. Так, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев, зарабатывают от 4 до 5 миллионов рублей за мероприятие, но этим ребятам приходиться выкладываться на полную, ведь продолжительность таких шоу может длиться часами. 

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Николай Басков неожиданно берёт всего 3.5 миллиона за вокал и 5 миллионов за несколько часов в качестве конферансье. Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Тимур Родригез, Азамат Мусагалиев, не против поздравить гостей с новогодними праздниками за 2-3 миллиона рублей. Клава Кока, МакSим, Сосо Павлиашвили, Лолита, Ирина Дубцова и Дмитрий Маликов, просят за 45 минут на сцене примерно столько же. А вот Иван Ургант хочет всё и сразу и может порадовать зрителей своим присутствием всего за 7 миллионов рублей. Помимо основной суммы артист требует дополнительные 550 тысяч рублей за создание юмористического сценария и гонорар в размере 500 тысяч рублей для своего продюсер и менеджера. Также Ургант может взять с собой Дмитрия Хрусталева. За это придётся доплатить от 1.62 миллиона рублей. Что до Ирины Аллегровой, то в последнее время певица не даёт концертов и предпочитает выступления на частных мероприятиях. 50 минут живой музыки обойдутся заказчику в 12 миллионов рублей. Давайте на этом остановимся. Есть ещё масса других цифр, но суть ясна: популярные сегодня артисты берут за своё выступление довольно много, но уехавшие в добровольное изгнание и выступившие в конфронтацию с российскими властями требуют в разы больше. Возможно, Пугачёва и найдёт своего зрителя, но в данном случае неясно, кто захочет платить певице 46 миллионов рублей после её громких высказываний. 

#статистика #интеренсое
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