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В школах России запретят использование смартфонов – законопроект прошёл первое чтение в Госдуме
Депутаты планируют внести в закон некоторые доработки

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Уже достаточно давно ведутся дискуссии о необходимости заперта смартфонов в учебных заведениях. В большинстве стран всё ещё идут дискуссии, а эксперты не могут прийти к окончательному мнению. Но бывают и исключения. Например, смартфоны полностью убраны из учебного процесса в Греции, Азербайджане и Таджикистане. Кроме того, в сентябре этого года школьники Флориды впервые пришли в школы без мобильников. Пока инициатива действует в масштабах штата, но аналогичные планы существуют по всей Америке. До недавнего времени в России находились противники всеобщего запрета смартфонов в школах. Приводились логичные доводы, но уже давно очевидно, что умный гаджет из полезного устройства превратился в средство для провоцирования зависимости. Значительная часть учеников на переменах перестала общаться, проводя время в компьютерных играх, социальных сетях или мессенджерах, тогда как многие смотрят видео и слушают музыку даже на уроках. Всё это не значит, что запрет решит проблему полностью, а в обществе остаётся много противников данной инициативы. И всё же, сегодня Государственная Дума одобрила законопроект, в рамках которого предполагается ввести полный запрет на использования мобильных устройств и различных умных гаджетов в школах. В настоящее время проект прошёл только первое чтение и содержит некоторые ремарки, позволяющие использовать смартфон в некоторых исключительных случаях. Например, для образовательных нужд, или ситуациях, связанных с угрозой для жизни и здоровья.

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Законопроект был представлен депутатами от партии «Единая Россия»: Ольгой Казаковой, Петром Толстым, Сергеем Кабышевым, а также сенаторами и членами других фракций. Председатель Госдумы отметил, что подобная инициатива давно назрела, а запрета использования смартфонов во время уроков требовали не только преподаватели, но и родители. Вячеслав Володин полагает, что новые изменения в законодательстве будут способствовать укреплению дисциплины в школах, а также повысит общий уровень знаний детей. Приводятся следующие факты: согласно данным опроса Superjob, около 80% родителей поддерживают запрет на использование телефонов в школе. Указанная выше Ольга Казакова (председатель комитета Госдумы по просвещению) пояснила, что каждая школа самостоятельно определит способы реализации запрета на гаджеты. Таким образом, где-то школьники смогут хранить смартфоны в портфелях, в других учебных заведениях под это могут выделить шкафчики, тогда как где-то и вовсе запретит приносить гаджеты в школы. 

По мнению авторов законопроекта, изменения будут способствовать росту авторитета учителя в рамках учебного процесса, а также улучшат социальную составляющую и общение в коллективе. Как уже было сказано выше, закон будет дорабатываться, а в следующем чтении в перечень обязанностей учеников включат пункт о неиспользовании средств связи, если это не предусмотрено образовательной программой. Проще говоря, если дети не будут находиться на уроке информатики, то им запретят переписываться в социальных сетях и использовать умный аппарат для решения задач школьной программы. При этом законодатели уточняют, что хотят ограничить школьников не только в использовании смартфонов, но и других устройств. Под удар попадут умные часы и фитнес-трекеры. В случае, если подобные гаджеты действительно нужны, то об их разрешении сообщит сам учитель. Это могут быть уроки физической культуры, где может потребоваться измерения пульса, количества шагов, но только в том случае, если сам учитель сочтёт использование гаджета оправданным и полезным. 

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В рамках законопроекта предусматривается введение дисциплинарных мер воздействия на учеников, нарушающих правила внутреннего распорядка. При этом увеличивается ответственность руководителя образовательного учреждения. Депутаты предлагают закрепить дисциплинарные нормы на федеральном уровне и разработать общие правила поведения для всех школ. Войдёт ли такая мера в финальный текст, пока сказать сложно. Сами законодатели указывают, что курение в школах и рядом с учебным заведением запрещено, но это не останавливает подростков, а некоторые учителя и руководство смотрят на такие вещи сквозь пальцы. Нужно создать инструменты, позволяющие контролировать подобные нарушения, но каким образом депутаты планируют решать данный вопрос, пока неясно. Пока же можно сказать точно, смартфоны в школах точно запретят, ну а каким будет финальный вариант закона, мы узнаем со временем. Предполагается, что введение новых правил состоится только с нового учебного года, поэтому пока время у школьников дабы успеть отвыкнуть от вредной привычки ещё есть. 

#смартфоны #законы
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