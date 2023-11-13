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Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина

Core i9-9900K вышел в далёком 2018 году, но всё ещё неплохо справляется с играми, а система на его базе стоит от 40 тысяч рублей
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Рано или поздно ваш компьютер обязательно устареет. Скорее всего, у большинства это уже случилось, но желание сэкономить вынуждает сидеть на процессоре 5-летней давности. У кого-то ещё более старое железо, но нехватка денег мешает реализовать задуманное. Что же, в этом случае приходится только грустно смотреть на постоянно растущие ценники в магазинах, тогда как работающие любители компьютерных игр всё же могут себе позволить иногда радовать себя новым железом. Большая часть геймеров отправится в супермаркет электроники за новым ПК, тогда как остальные предпочитают сделать заказ в электронном виде. Фактически, это одно и тоже, а особняком стоят энтузиасты, собирающие игровой компьютер по частям. 

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В этом случае можно получить более эффективное решение, но есть ещё вторичный рынок. Там можно найти интересные предложения, хотя существуют некоторые риски, ведь мошенники не дремлют. Кто-то покупает ноутбуки, а в этом случае можно рассчитывать на скидки в разгар осенних и зимних праздников. Какой бы выбор вы не сделали, всё всегда упирается именно в деньги. И вот здесь нужно выделить группу пользователей, которые всегда покупают только самое мощное железо. Таких немного, но эти ребята есть, а любители тестов пытаются нам доказать, насколько выгодно купить флагман, а после много лет подряд наслаждаться огромным запасом производительности. Сегодня мы с вами рассмотрим любопытное тестирование, которое провели ребята с YouTube-канала Hardware Unboxed. Ничего революционного, но результаты заставляют задуматься. Давайте этим и займёмся. 

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Смотрите, для тестов взяли 2 процессора: Core i9-9900K, который вышел в 2028 году и на момент выпуска считался самым быстрым игровым камнем на рынке; Ryzen 5800X3D уже не входит в число самых быстрых, поскольку его звёздный час давно подошёл к концу. Несмотря на это процессор AMD вполне неплох и нетребователен, поскольку принадлежит к платформе АМ4. Задача тестирования заключалась в том, чтобы вычислить разницу в скорости между двумя процессорами в игровых сценариях. Ну а дабы не возникало ограничений по процессорной части, была выбрана видеокарта GeForce RTX 4090, которая не нуждается в дополнительном представлении. Давайте не будем слишком долго описывать результаты тестов, а просто переведём их в понятные цифры. 

  • В разрешении 1080р Ryzen 5800X3D оказался быстрее Core i9-9900K на 41%
  • В разрешении 2К наблюдается аналогичная история, ведь Core i9-9900K уступает камню AMD 35%
  • А вот в 4К картина иная, поскольку Ryzen 5800X3D вырывается вперёд всего на 16%.


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Проще говоря, если вы 5 лет назад купили флагманский процессор Intel, то спустя время ваш камень окажется примерно на 35% медленнее того, что можно встретить на рынке сегодня. Очень даже неплохо, а ведь есть ещё небольшой нюанс. Согласно статистике Steam, всего 0.64% всех активных геймеров смогли позволить себе видеокарту GeForce RTX 4090. Выходит, что только 1 из 156 любителей компьютерных игр владеет флагманом NVIDIA, а это довольно мало. Можно предположить, что большая часть геймеров, у которых до сих пор компьютер работает на процессоре Core i9-9900K, владеют менее скоростной видеокартой. Это также означает, что потенциальные покупатели Ryzen 5800X3D предпочитают менее дорогие видеокарты. Ну а с видеокартой GeForce RTX 3070 различия будут не такими существенными, поэтому можно предположить, что в разрешении 2К прирост количества кадров в секунду с процессором Ryzen 5800X3D не превысит 20 пунктов. 

И вот здесь и возникает главный вопрос: а насколько выгодно сегодня купить один из указанных выше процессоров. Что же, за новый Ryzen 5800X3D просят 33 тысячи рублей. Прибавьте к этому ещё 15 тысяч на материнскую плату, а также остальные комплектующие, и ваш кошелёк станет худее на 80 тысяч рублей. Учтите, что в цену не входит видеокарта. Очевидно, что купить новенький Core i9-9900K не представляется возможным, поэтому мы сразу же переходим на вторичный рынок. На Авито достаточно много интересных предложений, а мы остановимся на нескольких готовы сборках. Наиболее дешёвый вариант предлагается за 40 тысяч рублей, тогда как есть система за 45 тысяч. Различия кроются в количестве оперативной памяти, наличии системы водяного охлаждения и аппетитах продавцов. В целом, за эту сумму мы получаем полностью готовый компьютер без видеокарты. Как и в новой сборке из магазина графический чип мы вынесем за скобки, поскольку его стоимость может стартовать с 36 тысяч и превышать 100 тысяч рублей. 

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Без лишних слов делаем вывод, что за цену одного процессора Ryzen 5800X3D вы получаете полноценный системный блок на базе Core i9-9900K. Разница в производительности есть, но она не такая критичная, чтобы об этом волноваться. При этом экономия существенная и позволяет увеличить потенциал видеокарты. Предположим, вы могли себе позволить потратить на компьютер 130 тысяч рублей. В эту сумму входит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti до 50 тысяч рублей. Что же, если вы купите готовую систему на базе Core i9-9900K, то можно позволить себе видеокарту за 90 тысяч рублей, а это прокачанная GeForce RTX 4070 Ti. Проще говоря, даже учитывая менее быстрый процессор, вы получите более скоростную систему. Сложно сказать, насколько более скоростным будет такой компьютер, но можете смело рассчитывать на прирост от 30% fps во всех играх. Прибавьте к этому разницу по количеству видеопамяти (8 Гб против 12 Гб), а также учтите, что Core i9-9900K + GeForce RTX 4070 Ti позволяет вам играть в любые новинки в 4К, а в таком разрешении разница между процессорами и вовсе стремительно приближается к нулю. 

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Естественно, покупка старого компьютера сопряжена с рисками, о которых стоит помнить. Например, компьютер уже может доживать последние дни, а значит шансы поломки выше, а гарантии нет. Кроме того, вас могут попросту обмануть, но есть также потенциал, о котором так много говорят фанаты тётушки Су. Важно помнить, что Core i9-9900K уже не имеет никакого потенциала для роста. Да, он довольно неплох, но в качестве основы для системы под апгрейд он не годится. Что до Ryzen 5800X3D, то здесь всё не очень хорошо, ведь сокет АМ4 доживает последние дни своего жизненного цикла. Новых процессоров под АМ4 больше не будет, ну а любителям потенциала стоит присмотреться к новой платформе AMD. На выбор есть несколько вариантов, например, вы можете купить процессор Ryzen 7 7700X. Он обойдётся вам в 34 тысячи, но позволит через 3-4 года усилить систему без замены материнской платы. Кроме того, в наличии Ryzen 5 7600. Этот камень имеет теплопакет до 65 Вт, поэтому позволяет купить материнскую плату до 14 тысяч рублей. Ryzen 5 7600 также основан на сокете АМ5, поэтому имеет высокий потенциал для апгрейда. И не забывайте, что для зажиточных геймеров доступен Ryzen 7 7800X3D. Это действительно прокачанный камень, который претендует на звание самого быстрого игрового на рынке. Стоит такие удовольствие недёшево, а значит подойдёт не всем. Одним словом, выбор есть, а очень многое зависит от того, готовы ли вы встать с комфортного кресла перед монитором и предпринять несколько несложных шагов. Покупка на вторичном рынке потребует внимательности, некоторых навыков и небольшого тестирования. Выбор новой системы попроще и порадует полноценной гарантией. Везде есть свои минусы, поэтому выбирайте то, что кажется вам наиболее выгодным и целесообразным. 

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процессоры оптимальные ценовые предложения тесты core i9-9900k ryzen 5800x3d
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