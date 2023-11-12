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Bublik1
Германия провалила план по поставкам Киеву 1 000 000 снарядов, но увеличит военную помощь до $8 млрд
Информацией поделились журналисты Bloomberg

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Известно, что за 2023 год Украина получила огромное количество оружия, техники и боеприпасов. Львиную долю поставок взяли на себя США, но на втором месте с гордостью шагает Шольц, рассказывающий о важности поддержки украинского народа и отстаивании принципов демократии. На этом фоне вызывает недоумение поддержка Израиля, который превращает Сектор Газа в выжженную пустыню. Похоже, страдание одних людей вызывает у канцлера Германии сочувствие, тогда как другие кажутся ему сопутствующими жертвами на пути построения правильной демократии. Понять логику немецких правящих элит несложно, ведь они уже давно находятся под управлением американского правительства. И всё же, реализовать все задачи Вашингтона Шольцу так и не удалось. Весной канцлер поставил ВСУ танки и системы ПВО, а вот со снарядами вышла незадача.

Напомним, согласно ранее озвученному плану, к марту 2024 года Германия вместе с другими странами Европы обязалась передать украинской армии 1 миллион 155-мм боеприпасов. По данным Bloomberg, действующие мощности стран НАТО загружены на полную, но даже это не позволит выйти на запланированные позиции. 

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Американские журналисты прямо говорят о том, что поставить столько снарядов Европа не сможет, а это обязательно создаст дополнительные трудности для киевских властей, которые уже давно испытывают дефицит в подобных боеприпасах. На этом фоне Европейская служба внешних связей (действующий орган ЕС по внешней политике) информировала членов содружества о сложившейся ситуации. Предполагается, что непростой вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров обороны ЕС, но пока перспективы выполнения планов кажутся туманными. Всё дело в том, что уже 3 государства Европы отказались от поставок ВСУ любых типов вооружения. Так, ранее в стане непримиримых были Румыния и Венгрия, но недавно к ним присоединилась и Словения. Аналитики уверены, что убедить три страны изменить мнение по этому вопросу не выйдет, а со временем всё больше государств ЕС откажется от бессмысленной военной помощи Украине. 

Напомним, первоначальные планы предусматривали передачу снарядов из запасов европейских армий и заказ новых для Украины. В этом контексте Европа рассматривала возможность расширения военного производства. Вот только на данный момент удалось поставить не больше 30% от заявленного объёма. А если проанализировать заключённые контракты, то можно уверенно констатировать, что выйти на запланированные 1 миллион снарядов не выйдет. В Bloomberg отмечают, что проблема передачи боеприпасов ВСУ становится ещё более актуальной на фоне нескольких факторов. Прежде всего есть опасения, что Израилю понадобятся боеприпасы. Кроме того, иностранные эксперты крайне встревожены из-за стремительного увеличения производственных мощностей в России. Называются различные цифры, но некоторые пишут, что сегодня российский ВПК выпускает больше снарядов, чем все страны НАТО вместе взятые. Есть также информация о поставках со стороны Северной Кореи. Утверждается, что КНДР отправила в Россию 1 миллион снарядов.  

В Bloomberg напоминают, что конфликт в Украине и не думает завершаться, и дефицит снарядов грозит сложностями для ВСУ. А ведь на носу выборы в США, не говоря уже о политических сложностях, когда Конгресс не способен согласовать цифры, а очередное предложение и вовсе не указывает какую-либо военную помощь Киеву. В итоге Пентагон объявил о сокращении военной помощи Украине, а некоторые европейские политики опасаются, что американцы планируют отказаться от своего украинского проекта и полностью передать разрушенную страну на попечение ЕС. Похоже, в Германии готовы идти на некоторые жертвы, о чём рассказали журналисты Bild. По данным издания, правящая коалиция приняла решение удвоить объём военной помощи Киеву в следующем году. По данным источников Bild в Министерстве обороны Германии, правящая коалиция намерена увеличить помощь Украине с 4 миллиардов евро до 8 миллиардов евро в 2024 году. 

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В настоящее время решение находится на стадии обсуждения и должно быть утверждено на следующей неделе на заседании бюджетного комитета. Как уже было указано, изначально планировалось выделить всего 4 миллиарда евро, но эта сумма уже была распределена на текущие проекты, оставляя мало средств для новых инициатив. В связи с этим было принято решение удвоить объём помощи. Похоже, Германия пытается залатать дыру, образовавшуюся после снижения поддержки со стороны США. Вот только 8 миллиардов для этого окажется недостаточно, поскольку Америка выдала Киеве под 100 миллиардов за полтора года. Что любопытно, Германия готова выделить Украине не только 8 миллиардов евро, но также дополнительные 2 миллиарда евро на заключение долгосрочных контрактов. Общая сумма помощи от Германии для Украины до 2027 года может достигнуть не менее 17 миллиардов евро (если считать с начала СВО). 

#аналитика #политика #украин
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