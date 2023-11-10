Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Amazon создаёт конкурента Android – Vega OS не будет зависеть от продуктов Google и AOSP
Пожалуй, речь идёт об одной из первых за последнее десятилетии уникальной операционной системе, не основанной на продуктах Google

реклама

Создание операционной системы – это сложный и кропотливый процесс. Требуется не только масса специалистов, но и значительные инвестиции. При этом результат не гарантируется, что доказывает опыт нескольких китайских компаний. К примеру, Huawei уже пыталась создать собственную операционную систему, но в итоге HarmonyOS оказалась построена на базе Android Open Source Project (AOSP). Это не классический Android, продвигаемый компанией Google, но суть от этого не меняется, ведь даже эта система контролируется американцами. Похоже, Xiaomi даже не пыталась создать нечто новое, поскольку HyperOS будет основана на всё той же AOSP, а вот у Amazon есть средства для реализации полномасштабного проекта, способного стать полноценным конкурентом для мобильной операционной системы Android.  

реклама

Сообщается, что американская компания занимается созданием новой операционной системы Vega OS. Главная цель состоит в полном вытеснении Android из собственных продуктов, а значит новая ОС появится в широком спектре устройств, таких как медиаплееры серии Fire TV, умные колонки Echo и других гаджетах. Предполагается, что таким образом Amazon хочет подчеркнуть свой статус и надеется отнять часть рыночной доли у Google. По данным инсайдеров, Vega OS построена на базе ядра Linux, а это все совпадения, которые фиксируются между двумя операционными системами. Утверждается, что Vega OS не заточена под смартфоны, поэтому в отличие от Android не содержит избыточного кода. Проще говоря, она имеет меньше мусора и специфических настроек, что делает её более оптимизированной и адаптированной к простым и менее производительным устройствам, вроде Amazon Fire TV и Echo. Там новая ОС сможет раскрыться в полной мере, предложив высокий уровень защищённости и простоту использования. 

Известно, что ориентированная на веб-технологии, Vega OS предоставляет возможности для разработки приложений с использованием фреймворка React Native и открытой JavaScript-библиотеки React. Этот выбор технологических инструментов призван обеспечить лёгкость разработки и поддержки приложений для разнообразных устройств под управлением Vega OS. Инсайдеры уверяют, что процесс разработки новой ОС находится на завершающей стадии. В настоящее время Amazon сосредоточила своё внимание на подготовке полноценного Software Development Kit (SDK) и системы поощрения для разработчиков. Все эти меры направлены на стимулирование активного интереса со стороны разработчиков приложений, а компания хочет в сжатые сроки создать полноценную экосистему, предлагающую потенциальным пользователям свободу выбора и массу приложения для творчества и выполнения повседневных задач. 

Инсайдеры подтвердили, что первые устройства Fire TV, работающие на базе Vega OS, появятся на рынке в 2024 году. Это означает, что уже в ближайшем будущем Amazon представит новую ОС публике. Считается, что Vega OS окажется более удобной и привнесёт уникальный инструментарий и пользовательский опыт. Представители Google пока никак не комментируют подобную разработку, а эксперты предлагают дождаться первого публичного релиза. Важно отметить, что сегодня медиаплееры, колонки и другие устройства производства Amazon работают под управлением операционной системы Fire OS. Она основана на той самой AOSP, которую выбрали Huawei и Xiaomi. Считается, что переход на собственную операционную систему позволит Amazon получить полную независимость от решений конкурирующей компании. Ранее сообщалось, что Amazon сталкивалась с трудностями в интеграции обновлений AOSP в Fire OS. Это стало причиной разработки Amazon собственной операционной системы, что позволит компании более гибко управлять и развивать свои устройства, минуя зависимость от внешних поставщиков.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дополнительно указывается, что проект Vega OS находится в разработке с 2019 года. Команда разработчиков насчитывает несколько сотен экспертов, включая выдающихся специалистов в области программирования, таких как Зиби Бранецки. Бывший инженер Mozilla присоединился к проекту разработки голосового помощника Alexa в начале 2022 года, после чего перешёл в подразделение Device OS Amazon, где занялся разработкой следующего поколения операционной системы для широкого спектра устройств. Как уже было сказано выше, работа над Vega OS представляет собой сложный и многолетний проект, который призван дать Amazon преимущество в сфере умных устройств и усилить её позиции на рынке потребительской электроники. Ещё неясно, насколько перспективной получится новая операционная система, поскольку пока никому не удалось создать полноценного конкурента Android. Пожалуй, наиболее интересное решение представила Microsoft, но в итоге Windows Phone постигло забвение, поскольку денег на полную реализацию задуманного у софтверного гиганта не нашлось.

#android #google #amazon #операционные системы #vega os
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Сотрудники Google в ИТ обычно работают более восьми часов в день
Google сделал новый внешний вид Chrome - но от него можно избавиться, если он не понравится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
6
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
8
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
2
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
1
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
9
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
Дешевый флип-телефон Samsung Galaxy может появиться в следующем году
+
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
+
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара на Запорожье
+
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2

Популярные статьи

Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
18
Как сломалась моя Xbox series S
25
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Tesla сбавляет обороты: Huawei и Seres бросили вызов компании Маска в ценовой битве за электромобили
2
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
6

Сейчас обсуждают

jsth
21:15
"существовали планы на RTX 4090 SUPER, но их отменили после ввода США новых экспортных ограничений для некоторых стран, включая Китай." да не, просто спроса нет на карты и все. "Информация о ценах е...
В Wccftech назвали характеристики GeForce RTX 40 SUPER и сделали прогнозы по производительности
kaissa
21:03
Но он же проводил диагностику самого робота! Видимо нужно предусмотреть эту возможность дистанционно...
В Корее робот-погрузчик принял человека за ящик и раздавил его клешнями
Денис Бураков
21:03
Самый лучший и продуваемый корпус из существующих, у меня 4090 в нем стоит и водянка 280мм в корпусе на 20л, гробопоклонники в шоке
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
Dmitry Mitry
20:57
Я рекламы в ютубе не видел годами. Смотреть с рекламой его все равно не буду, пробовал смотреть ютуб на телевизоре без блокировщиков, минут через 10 меня эта реклама окончательно выбешивает и я его вы...
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Vito Vago
20:49
Автор, травкой поделись! У меня последняя версия..., для банка итд. Использую для интернета Slimjet
Google сделал новый внешний вид Chrome - но от него можно избавиться, если он не понравится
Олесь Кука
20:43
У меня был Sugo SG08. Офигенный компактный корпус объемом 8.5 л с возможностью установки нормальной видеокарты
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
Михаил Дадеко
20:40
Так скоро и до метёлок и ступ дойдём,а с другой стороны,за неимением " кухарки и дворник подойдёт!
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
Григорий Ходаковский
20:33
Класс, теперь Gen 2 набирает больше, чем Gen 3 Чем ещё честный антуту удивит?
OnePlus Ace 3 замечен в тестах Geekbench и AnTuTu, набрав в последнем 21 10 808 баллов
dagnoparte
20:16
автору может и заблокировал)))))
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Александр Кузнецов
20:12
Во как ! Какая извилистая судьба. У самолёта. Когда его делали , хотели чтоб он на дозвуковой скорости в стратосфере летал и сбивал шары-шпионы. Потом в науку передали. А теперь снова призывают на сл...
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем