Пожалуй, речь идёт об одной из первых за последнее десятилетии уникальной операционной системе, не основанной на продуктах Google

Создание операционной системы – это сложный и кропотливый процесс. Требуется не только масса специалистов, но и значительные инвестиции. При этом результат не гарантируется, что доказывает опыт нескольких китайских компаний. К примеру, Huawei уже пыталась создать собственную операционную систему, но в итоге HarmonyOS оказалась построена на базе Android Open Source Project (AOSP). Это не классический Android, продвигаемый компанией Google, но суть от этого не меняется, ведь даже эта система контролируется американцами. Похоже, Xiaomi даже не пыталась создать нечто новое, поскольку HyperOS будет основана на всё той же AOSP, а вот у Amazon есть средства для реализации полномасштабного проекта, способного стать полноценным конкурентом для мобильной операционной системы Android.

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Сообщается, что американская компания занимается созданием новой операционной системы Vega OS. Главная цель состоит в полном вытеснении Android из собственных продуктов, а значит новая ОС появится в широком спектре устройств, таких как медиаплееры серии Fire TV, умные колонки Echo и других гаджетах. Предполагается, что таким образом Amazon хочет подчеркнуть свой статус и надеется отнять часть рыночной доли у Google. По данным инсайдеров, Vega OS построена на базе ядра Linux, а это все совпадения, которые фиксируются между двумя операционными системами. Утверждается, что Vega OS не заточена под смартфоны, поэтому в отличие от Android не содержит избыточного кода. Проще говоря, она имеет меньше мусора и специфических настроек, что делает её более оптимизированной и адаптированной к простым и менее производительным устройствам, вроде Amazon Fire TV и Echo. Там новая ОС сможет раскрыться в полной мере, предложив высокий уровень защищённости и простоту использования.

Известно, что ориентированная на веб-технологии, Vega OS предоставляет возможности для разработки приложений с использованием фреймворка React Native и открытой JavaScript-библиотеки React. Этот выбор технологических инструментов призван обеспечить лёгкость разработки и поддержки приложений для разнообразных устройств под управлением Vega OS. Инсайдеры уверяют, что процесс разработки новой ОС находится на завершающей стадии. В настоящее время Amazon сосредоточила своё внимание на подготовке полноценного Software Development Kit (SDK) и системы поощрения для разработчиков. Все эти меры направлены на стимулирование активного интереса со стороны разработчиков приложений, а компания хочет в сжатые сроки создать полноценную экосистему, предлагающую потенциальным пользователям свободу выбора и массу приложения для творчества и выполнения повседневных задач.

Инсайдеры подтвердили, что первые устройства Fire TV, работающие на базе Vega OS, появятся на рынке в 2024 году. Это означает, что уже в ближайшем будущем Amazon представит новую ОС публике. Считается, что Vega OS окажется более удобной и привнесёт уникальный инструментарий и пользовательский опыт. Представители Google пока никак не комментируют подобную разработку, а эксперты предлагают дождаться первого публичного релиза. Важно отметить, что сегодня медиаплееры, колонки и другие устройства производства Amazon работают под управлением операционной системы Fire OS. Она основана на той самой AOSP, которую выбрали Huawei и Xiaomi. Считается, что переход на собственную операционную систему позволит Amazon получить полную независимость от решений конкурирующей компании. Ранее сообщалось, что Amazon сталкивалась с трудностями в интеграции обновлений AOSP в Fire OS. Это стало причиной разработки Amazon собственной операционной системы, что позволит компании более гибко управлять и развивать свои устройства, минуя зависимость от внешних поставщиков.

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Дополнительно указывается, что проект Vega OS находится в разработке с 2019 года. Команда разработчиков насчитывает несколько сотен экспертов, включая выдающихся специалистов в области программирования, таких как Зиби Бранецки. Бывший инженер Mozilla присоединился к проекту разработки голосового помощника Alexa в начале 2022 года, после чего перешёл в подразделение Device OS Amazon, где занялся разработкой следующего поколения операционной системы для широкого спектра устройств. Как уже было сказано выше, работа над Vega OS представляет собой сложный и многолетний проект, который призван дать Amazon преимущество в сфере умных устройств и усилить её позиции на рынке потребительской электроники. Ещё неясно, насколько перспективной получится новая операционная система, поскольку пока никому не удалось создать полноценного конкурента Android. Пожалуй, наиболее интересное решение представила Microsoft, но в итоге Windows Phone постигло забвение, поскольку денег на полную реализацию задуманного у софтверного гиганта не нашлось.