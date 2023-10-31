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Первая версия MIUI появилась в 2010 году и основывалась на базе операционной системы Android 2.2. За последние годы китайская компания выпустила больше десяти версий собственной оболочки, сохраняя преемственность и узнаваемость. Похоже, пришло время выпустить что-то новое, а уже вскоре появится первый смартфон, работающий на базе HyperOS. Судя по всему, Xiaomi пошла по стопам Huawei, которая несколько лет назад начала распространение собственной HarmonyOS. Что важно, на этот раз речь уже о полноценной операционной системе, а не об оболочке, поскольку в основе лежит Android Open Source Project (AOSP). Китайцы называют целый ряд причин, которые привели к решению создать новую ОС, но не упоминают риски, которые несут санкции со стороны американского правительства. Давайте изучим, что собой представляет HyperOS, а после рассмотрим смартфоны, которые смогут обновиться уже в 2024 году.
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Прежде всего нужно понимать, что Xiaomi не ограничивается выпуском смартфонов, а также предлагает более 200 разнообразных устройств, включая смарт-часы, устройства с поддержкой умного дома и многое другое. Для упрощения взаимодействия с этой экосистемой и была разработана HyperOS. Отмечается, что официальный старт разработки HyperOS состоялся в 2017 году. Разработчики стремились объединить поддержку всех устройств и приложений с помощью набора системных фреймворков. Основой для Xiaomi HyperOS послужили операционная система Linux (на которой основан Андроид) и собственная платформа Xiaomi Vela для устройств IoT (Интернет вещей). Несмотря на то, что базовая архитектура была переработана, дизайн новой операционной системы остаётся похожим на MIUI. Это легко объяснимо, поскольку китайская компания стремиться сделать пользовательский опыт как можно более удобным, а значит не готова к резким изменениям интерфейса. Что же, в HyperOS представлен ряд новых функциональных особенностей, о которых мы и поговорим ниже.
- Операционная система может быть установлена на различные устройства Xiaomi, включая смартфоны, смарт-часы, телевизоры, автомобили и другие
- Добавлен интегрированный центр устройств HyperConnect обеспечивающий возможность управления множеством устройств в экосистеме из любого места, обеспечивая удобство в доме, в дороге или в офисе
- Для передачи данных между устройствами используется сквозное шифрование с применением TEE, обеспечивая повышенную безопасность
- HyperOS более производительна и энергоэффективна по сравнению с MIUI, что гарантирует стабильное выполнение требовательных к ресурсам приложений и снижение энергопотребления
- Поддерживается многозадачность, позволяя улучшить производительность устройств
- Произведена реструктуризация файловой системы, управления памятью, обработки изображений и сетевой системы
- Возможность переключения источников камер в реальном времени, перемещение приложений, содержимого буфера обмена и уведомлений между устройствами
- Cognitive Center HyperMind анализирует окружение и действия пользователя, что позволяет адаптировать устройства к его потребностям. Например, автоматическое включение освещения при открытии двери на основе предыдущих действий
- Xiaomi AI Assistant способен генерировать тексты, изображения, субтитры в реальном времени для видеоконференций и предоставлять голосовой поиск изображений
- Что важно, HyperOS поддерживает устройства с разной конфигурацией оперативной памяти и занимает всего 8.75 ГБ на смартфонах.
В интерфейсе HyperOS также были внесены некоторые изменения:
- Косметические изменения, включая новые иконки и шрифты, придают интерфейсу некоторое сходство с Apple iOS, сохраняя при этом фирменный стиль MIUI
- Появится обновлённая шторка уведомлений с новой плавной анимацией и функцией управления плеером
- Ожидается расширенные настройки обоев и возможности кастомизации, что похоже на то, как такая функция работает в новых версиях iOS.
- Будет доступно переработанное меню настроек, улучшающее удобство использования гаджетами
- Также станет доступен новый режим «Ночной режим» для экономии заряда аккумулятора
- Указываются на расширенные возможности для управления автозапуском приложений, регулировки яркости и очистки памяти
- Состоится пересмотр и обновление системных приложений, включая «Погоду», «Календарь» и «Камеру»
- Не обойдётся без улучшенного калькулятора и галереи с дополнительными разделами
- Повышена также производительность и добавлены новые функции для увеличения времени работы от одной зарядки
Ну а теперь рассмотрим смартфоны, которые должны получить операционную систему HyperOS. Отметим, что список не официальный, поэтому состав его может измениться в сторону снижения. ОС появится на Xiaomi Mi 14, а после начнёт поступать и на другие гаджеты. Пока доступны только бета-версии, которые и позволили сделать указанные выше выводы.
- Redmi K40S
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Xiaomi Mi 11 LE
- Redmi K60 Ultra
- POCO F4
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Redmi Note 10 5G
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Redmi K60
- Xiaomi Mi Pad 5
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 10 Pro 5G
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Xiaomi Mi 13
- Redmi K40 Pro Plus
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi K60 Pro
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Xiaomi Mi 12
- Xiaomi Civi
- Redmi K40
- M4 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- Redmi Note 10S
- Redmi K40 Gaming
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- POCO M5s
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
- Redmi K50i
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Redmi Note 11 Pro Plus
- Redmi Note 12 Pro
- Xiaomi Mi 11T
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi K50
- Redmi K50i Pro
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Mi MIX FOLD 2
- Xiaomi Mi Pad 6 Pro
- Xiaomi Mi 11 Hypercharge
- Redmi Note 11 4G
- POCO F4 GT
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12
- Xiaomi Mi 13 Lite
- Xiaomi Mi 12S
- POCO X5 5G
- POCO F3 GT
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11
- Redmi 12C
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Xiaomi Civi 2
- POCO C55
- Redmi Note 11R
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Redmi Note 10 Pro
- POCO M4 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- POCO F3
- Redmi 5G
- Redmi 11 Prime
- Redmi Note 11T
- Redmi K60e
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi MIX 4
- Xiaomi Mi MIX FOLD 3
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi 12
- POCO M5
- Xiaomi Mi Pad 6
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Redmi Note 11 Pro
- POCO X4 GT
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi Note 12 Turbo
- Xiaomi Mi Pad 6 Max 14
- POCO F5
- Redmi Note 11 SE
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Mi 12T
- Redmi Pad
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 12X