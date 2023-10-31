На этот раз Xiaomi основательно пересмотрела архитектуру собственной операционной системы

Первая версия MIUI появилась в 2010 году и основывалась на базе операционной системы Android 2.2. За последние годы китайская компания выпустила больше десяти версий собственной оболочки, сохраняя преемственность и узнаваемость. Похоже, пришло время выпустить что-то новое, а уже вскоре появится первый смартфон, работающий на базе HyperOS. Судя по всему, Xiaomi пошла по стопам Huawei, которая несколько лет назад начала распространение собственной HarmonyOS. Что важно, на этот раз речь уже о полноценной операционной системе, а не об оболочке, поскольку в основе лежит Android Open Source Project (AOSP). Китайцы называют целый ряд причин, которые привели к решению создать новую ОС, но не упоминают риски, которые несут санкции со стороны американского правительства. Давайте изучим, что собой представляет HyperOS, а после рассмотрим смартфоны, которые смогут обновиться уже в 2024 году.

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Прежде всего нужно понимать, что Xiaomi не ограничивается выпуском смартфонов, а также предлагает более 200 разнообразных устройств, включая смарт-часы, устройства с поддержкой умного дома и многое другое. Для упрощения взаимодействия с этой экосистемой и была разработана HyperOS. Отмечается, что официальный старт разработки HyperOS состоялся в 2017 году. Разработчики стремились объединить поддержку всех устройств и приложений с помощью набора системных фреймворков. Основой для Xiaomi HyperOS послужили операционная система Linux (на которой основан Андроид) и собственная платформа Xiaomi Vela для устройств IoT (Интернет вещей). Несмотря на то, что базовая архитектура была переработана, дизайн новой операционной системы остаётся похожим на MIUI. Это легко объяснимо, поскольку китайская компания стремиться сделать пользовательский опыт как можно более удобным, а значит не готова к резким изменениям интерфейса. Что же, в HyperOS представлен ряд новых функциональных особенностей, о которых мы и поговорим ниже.

Операционная система может быть установлена на различные устройства Xiaomi, включая смартфоны, смарт-часы, телевизоры, автомобили и другие

Добавлен интегрированный центр устройств HyperConnect обеспечивающий возможность управления множеством устройств в экосистеме из любого места, обеспечивая удобство в доме, в дороге или в офисе

Для передачи данных между устройствами используется сквозное шифрование с применением TEE, обеспечивая повышенную безопасность

HyperOS более производительна и энергоэффективна по сравнению с MIUI, что гарантирует стабильное выполнение требовательных к ресурсам приложений и снижение энергопотребления

Поддерживается многозадачность, позволяя улучшить производительность устройств

Произведена реструктуризация файловой системы, управления памятью, обработки изображений и сетевой системы

Возможность переключения источников камер в реальном времени, перемещение приложений, содержимого буфера обмена и уведомлений между устройствами

Cognitive Center HyperMind анализирует окружение и действия пользователя, что позволяет адаптировать устройства к его потребностям. Например, автоматическое включение освещения при открытии двери на основе предыдущих действий

Xiaomi AI Assistant способен генерировать тексты, изображения, субтитры в реальном времени для видеоконференций и предоставлять голосовой поиск изображений

Что важно, HyperOS поддерживает устройства с разной конфигурацией оперативной памяти и занимает всего 8.75 ГБ на смартфонах.

В интерфейсе HyperOS также были внесены некоторые изменения:

Косметические изменения, включая новые иконки и шрифты, придают интерфейсу некоторое сходство с Apple iOS, сохраняя при этом фирменный стиль MIUI

Появится обновлённая шторка уведомлений с новой плавной анимацией и функцией управления плеером

Ожидается расширенные настройки обоев и возможности кастомизации, что похоже на то, как такая функция работает в новых версиях iOS.

Будет доступно переработанное меню настроек, улучшающее удобство использования гаджетами

Также станет доступен новый режим «Ночной режим» для экономии заряда аккумулятора

Указываются на расширенные возможности для управления автозапуском приложений, регулировки яркости и очистки памяти

Состоится пересмотр и обновление системных приложений, включая «Погоду», «Календарь» и «Камеру»

Не обойдётся без улучшенного калькулятора и галереи с дополнительными разделами

Повышена также производительность и добавлены новые функции для увеличения времени работы от одной зарядки

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Ну а теперь рассмотрим смартфоны, которые должны получить операционную систему HyperOS. Отметим, что список не официальный, поэтому состав его может измениться в сторону снижения. ОС появится на Xiaomi Mi 14, а после начнёт поступать и на другие гаджеты. Пока доступны только бета-версии, которые и позволили сделать указанные выше выводы.