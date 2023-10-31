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Bublik1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
На этот раз Xiaomi основательно пересмотрела архитектуру собственной операционной системы

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Первая версия MIUI появилась в 2010 году и основывалась на базе операционной системы Android 2.2. За последние годы китайская компания выпустила больше десяти версий собственной оболочки, сохраняя преемственность и узнаваемость. Похоже, пришло время выпустить что-то новое, а уже вскоре появится первый смартфон, работающий на базе HyperOS. Судя по всему, Xiaomi пошла по стопам Huawei, которая несколько лет назад начала распространение собственной HarmonyOS. Что важно, на этот раз речь уже о полноценной операционной системе, а не об оболочке, поскольку в основе лежит Android Open Source Project (AOSP). Китайцы называют целый ряд причин, которые привели к решению создать новую ОС, но не упоминают риски, которые несут санкции со стороны американского правительства. Давайте изучим, что собой представляет HyperOS, а после рассмотрим смартфоны, которые смогут обновиться уже в 2024 году. 

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Прежде всего нужно понимать, что Xiaomi не ограничивается выпуском смартфонов, а также предлагает более 200 разнообразных устройств, включая смарт-часы, устройства с поддержкой умного дома и многое другое. Для упрощения взаимодействия с этой экосистемой и была разработана HyperOS. Отмечается, что официальный старт разработки HyperOS состоялся в 2017 году. Разработчики стремились объединить поддержку всех устройств и приложений с помощью набора системных фреймворков. Основой для Xiaomi HyperOS послужили операционная система Linux (на которой основан Андроид) и собственная платформа Xiaomi Vela для устройств IoT (Интернет вещей). Несмотря на то, что базовая архитектура была переработана, дизайн новой операционной системы остаётся похожим на MIUI. Это легко объяснимо, поскольку китайская компания стремиться сделать пользовательский опыт как можно более удобным, а значит не готова к резким изменениям интерфейса. Что же, в HyperOS представлен ряд новых функциональных особенностей, о которых мы и поговорим ниже. 

  • Операционная система может быть установлена на различные устройства Xiaomi, включая смартфоны, смарт-часы, телевизоры, автомобили и другие
  • Добавлен интегрированный центр устройств HyperConnect обеспечивающий возможность управления множеством устройств в экосистеме из любого места, обеспечивая удобство в доме, в дороге или в офисе
  • Для передачи данных между устройствами используется сквозное шифрование с применением TEE, обеспечивая повышенную безопасность
  • HyperOS более производительна и энергоэффективна по сравнению с MIUI, что гарантирует стабильное выполнение требовательных к ресурсам приложений и снижение энергопотребления
  • Поддерживается многозадачность, позволяя улучшить производительность устройств
  • Произведена реструктуризация файловой системы, управления памятью, обработки изображений и сетевой системы
  • Возможность переключения источников камер в реальном времени, перемещение приложений, содержимого буфера обмена и уведомлений между устройствами
  • Cognitive Center HyperMind анализирует окружение и действия пользователя, что позволяет адаптировать устройства к его потребностям. Например, автоматическое включение освещения при открытии двери на основе предыдущих действий
  • Xiaomi AI Assistant способен генерировать тексты, изображения, субтитры в реальном времени для видеоконференций и предоставлять голосовой поиск изображений
  • Что важно, HyperOS поддерживает устройства с разной конфигурацией оперативной памяти и занимает всего 8.75 ГБ на смартфонах.

В интерфейсе HyperOS также были внесены некоторые изменения:

  • Косметические изменения, включая новые иконки и шрифты, придают интерфейсу некоторое сходство с Apple iOS, сохраняя при этом фирменный стиль MIUI
  • Появится обновлённая шторка уведомлений с новой плавной анимацией и функцией управления плеером
  • Ожидается расширенные настройки обоев и возможности кастомизации, что похоже на то, как такая функция работает в новых версиях iOS.
  • Будет доступно переработанное меню настроек, улучшающее удобство использования гаджетами
  • Также станет доступен новый режим «Ночной режим» для экономии заряда аккумулятора
  • Указываются на расширенные возможности для управления автозапуском приложений, регулировки яркости и очистки памяти
  • Состоится пересмотр и обновление системных приложений, включая «Погоду», «Календарь» и «Камеру»
  • Не обойдётся без улучшенного калькулятора и галереи с дополнительными разделами
  • Повышена также производительность и добавлены новые функции для увеличения времени работы от одной зарядки
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Ну а теперь рассмотрим смартфоны, которые должны получить операционную систему HyperOS. Отметим, что список не официальный, поэтому состав его может измениться в сторону снижения. ОС появится на Xiaomi Mi 14, а после начнёт поступать и на другие гаджеты. Пока доступны только бета-версии, которые и позволили сделать указанные выше выводы. 

  1. Redmi K40S
  2. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  3. Xiaomi Mi 12 Pro
  4. Xiaomi Mi 11 LE
  5. Redmi K60 Ultra
  6. POCO F4
  7. Redmi K40 Pro
  8. Xiaomi Mi 11 Pro
  9. Redmi K50 Ultra
  10. Redmi Note 12R Pro
  11. Redmi Note 12S
  12. Xiaomi Mi 11i
  13. Xiaomi Mi 11 Pro
  14. Xiaomi Mi 13 Pro
  15. Xiaomi Civi 1S
  16. Redmi Note 11T Pro Plus
  17. Redmi Note 10 5G
  18. Xiaomi Mi 12T Pro
  19. Redmi K60
  20. Xiaomi Mi Pad 5
  21. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  22. Redmi Note 10 Pro 5G
  23. POCO X5 Pro 5G
  24. Redmi Note 11S 5G
  25. Redmi Note 12 Pro Speed
  26. Redmi K50 Pro
  27. Redmi Note 12 Pro 4G
  28. Xiaomi Mi 13
  29. Redmi K40 Pro Plus
  30. Xiaomi Mi 11i
  31. Redmi K60 Pro
  32. Xiaomi Mi 13 Ultra
  33. Xiaomi Mi 12
  34. Xiaomi Civi
  35. Redmi K40
  36. M4 Pro 5G
  37. POCO M4 Pro
  38. Redmi Note 10S
  39. Redmi K40 Gaming
  40. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  41. POCO M5s
  42. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  43. Redmi K50i
  44. Xiaomi Mi 11 Ultra
  45. Redmi Note 11 Pro Plus
  46. Redmi Note 12 Pro
  47. Xiaomi Mi 11T
  48. Redmi Note 12 Pro Plus
  49. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  50. Redmi Note 12 Pro Explorer
  51. Xiaomi Mi 13T Pro
  52. Redmi Note 11 Pro 5G
  53. Redmi K50
  54. Redmi K50i Pro
  55. Redmi Pad SE
  56. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  57. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  58. Xiaomi Mi 11 Hypercharge
  59. Redmi Note 11 4G
  60. POCO F4 GT
  61. Redmi Note 12 5G
  62. Redmi Note 12
  63. Xiaomi Mi 13 Lite
  64. Xiaomi Mi 12S
  65. POCO X5 5G
  66. POCO F3 GT
  67. POCO F5 Pro
  68. Redmi Note 11E
  69. Redmi Note 11
  70. Redmi 12C
  71. Xiaomi Mi 11T Pro
  72. Xiaomi Civi 2
  73. POCO C55
  74. Redmi Note 11R
  75. Xiaomi Mi 12S Pro
  76. Redmi Note 10 Pro
  77. POCO M4 5G
  78. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  79. POCO F3
  80. Redmi 5G
  81. Redmi 11 Prime
  82. Redmi Note 11T
  83. Redmi K60e
  84. Xiaomi Mi 11X
  85. Xiaomi Mi 11X Pro
  86. Xiaomi Civi 3
  87. Xiaomi Mi MIX FOLD
  88. Xiaomi Mi 11
  89. Xiaomi Mi MIX 4
  90. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  91. POCO X4 Pro 5G
  92. Redmi 12
  93. POCO M5
  94. Xiaomi Mi Pad 6
  95. Xiaomi Mi 12S Ultra
  96. Xiaomi Mi 12 Lite
  97. Xiaomi Mi 11 Lite NE
  98. Redmi Note 11 Pro
  99. POCO X4 GT
  100. Redmi Note 11T Pro
  101. Redmi K50 Gaming
  102. Redmi Note 12 Turbo
  103. Xiaomi Mi Pad 6 Max 14
  104. POCO F5
  105. Redmi Note 11 SE
  106. POCO M6 Pro
  107. Xiaomi Mi 12T
  108. Redmi Pad
  109. Xiaomi Mi 11 LE
  110. Xiaomi Mi 12X
#xiaomi #miui #прошивки #hyperos
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