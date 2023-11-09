Информацию подтверждают журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники

Сегодня происходящее на Ближнем Востоке напоминает большую шахматную партию. Вот только количество участников намного больше обычного, а у каждого есть как мощные фигуры, так и пешки для размена. Израиль продолжает наносить удары по различным целям анклава, а жертвами по большей части становятся мирные жители. Очевидно, что целый ряд стран региона не допустили бы такого развития событий, но два американских авианосца в Средиземном море дают ЦАХАЛ полный карт-бланш. ХАМАС перешли к партизанской тактике ведения боевых действий, а различные военизированные группировки в регионе постоянно накаляют обстановку. Израиль не остаётся в должниках и использует авиацию и артиллерию, что приводит к новым жертвам. Особняком стоит группировка «Хезболла», представители которой не прочь нанести ЦАХАЛ несколько ударов, но также опасаются ответа со стороны США. Именно поэтому проиранская группировка предпочитает делать грозные заявления, а участие её в конфликте почти незаметно.

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При этом 100-тысячная группировка «Хезболлы» вызывает нешуточные опасения у Израиля и США, поскольку конфликт с такой силой приведёт к огромным жертвам по обе стороны. На этом фоне в Пентагоне начали беспокоиться о том, что передача российских систем противовоздушной обороны приведёт к эскалации конфликта. Данный факт уже стал предметом слушаний в Конгрессе, а американцы полагают, что получение такого мощного оружия грозит безопасности Израиля. Сложно понять, как системы ПВО могут навредить Израилю, ведь подобное оружие имеет оборонительную функцию, но американским политикам виднее. Конгрессмены отмечают, что в случае передачи «Хезболле» такого оружия со стороны России, то есть высокий шанс открытия так называемого «второго фронта». В министерстве обороны США сокрушаются из-за слухов об углублении военного сотрудничества между Россией с Ираном. Согласно американским оценкам, такое сотрудничество может стать угрозой стабильности и безопасности в регионе. Важно отметить, что в настоящее время нет конкретных данных о том, планирует ли Россия действительно передать вооружение «Хезболле». США, как это обычно бывает» обещают предоставить дополнительные данные по этому вопросу на закрытом заседании конгресса, а значит мир так и не узнает, правдивы ли слухи, тиражируемые американскими властями.

В целом подобная позиция вызывает некоторое удивление, если смотреть на вещи трезво. Так, США разрешили себе поставлять оружие любой стране, которая сражается за интересы Белого дома. Но как только дело доходит до национальных интересов других государств, то янки тут же вспоминают международное право и демократию. Ну и на пике слухов о сотрудничества Москвы с проиранской группировкой, в дело вступили журналисты The Wall Street Journal. Американские СМИ заявили, что российская группировка ЧВК «Вагнер», которая в настоящее время размещена в Сирии, планирует передать «Хезболле» систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Официальные представители российских силовых ведомств отрицают подобные факты, тогда как американцы снова ссылаются на некие осведомлённые источники. В The Wall Street Journal уверяют, что эта установка может быть направлена «Хезболле» из Сирии с согласия президента страны. Другой источник издания сообщил, что американские власти внимательно следят за дискуссиями между «вагнеровцами» и «Хезболлой», рассматривая потенциальную поставку как серьёзную проблему.

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Журналисты даже полагают, «Панцирь-С1» представляет собой нечто в виде благодарности Ирану за ранее поставленные дроны-камикадзе. Тегеран и Москва подобные слухи отрицают, а у США нет ничего конкретного, если не считать публикации со стороны журналистов. Пресс-секретарь президента России уже дал комментарии на тему сообщения в американской прессе. Дмитрий Песков подчеркнул, что ничего не знает о существовании ЧВК «Вагнер». Якобы, документально такой группировки нет, а значит заявления безосновательны. Кроме того, Песков напомнил, что США имеют экстренные каналы связи с Россией и могли бы рассказать о своей озабоченности более детально. Вместо этого американцы предпочитают играть на публику, что в итоге ни к чему не приводит. Ну а ранее агентство Reuters сообщало, что «Хезболла» имеет в своём распоряжении российские противокорабельные ракеты, которые могут представлять угрозу для американских военных кораблей в Средиземном море. Эти ракеты, по данным агентства, включают в себя серию «Яхонт». Такие ракеты могли быть получены из Сирии, хотя руководство «Хезболлы» никогда не подтверждало наличие такого типа оружия. Очевидно, что использование таких противокорабельных ракет могло бы означать, что конфликт на Ближнем Востоке достиг стадии невозврата, а угроза подрывает и без того хрупкую стабильность в регионе.