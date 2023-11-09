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Bublik1
Между военными США и Сирийской армией завязался бой – Байден провоцирует ещё один конфликт в регионе
Бой идёт с применением тяжёлой артиллерии

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Уже никто и не помнит, на каком основании американские военнослужащие зашли в Сирию, и чем там занимаются. А между прочим США располагают значительным военным контингентом в этой стране и оказывают серьёзное влияние на обстановку в регионе. Если кратко, то поводом для вторжения были слухи о применении со стороны сирийских властей химического оружия, а это уже не первый раз, когда янки используют такой манёвр для доступа к чужой нефти. Американские базы расположены недалеко от нефтяных и газовых месторождений и точно не собираются никуда уходить. В Европе стараются делать вид, что ничего не происходит, но бесконечно долго такое положение длиться не может. Сегодня США сталкиваются с многочисленными вызовами, включая политический конфликт и неспособность найти компромисс между Республиканцами и Демократами. Страна не может согласовать выделение средств Украине и Израилю, а также увязла в Украине. Похоже, отдельные лица в Сирии решили, что наступило лучшее время для выдавливания американцев из своей страны. 

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Сегодня ночью по военным базам США были нанесены удары при помощи крылатых ракет, ну а янки не остались в стороне. По данным телеканала Al Mayadeen, утром 9 ноября на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями, известными как «Сирийские демократические силы» (SDF), и сирийской армией. На момент написания данного материала, столкновения находились в горячей фазе, а в качестве оружия используется тяжёлая артиллерия и ракеты. Сообщается, что американские и курдские силы размещены на востоке от реки Евфрат, в то время как сирийские военные атакуют с западной стороны. Поводом стал ракетный удар по военной базе США, контролирующей газовое месторождение «Конико» в Дейр-эз-Зор. Позднее к делу присоединились представители движения «Исламское сопротивление Ирака». Всё тот же источник рассказал, что по военной базе США, которая располагается рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар прилетело сразу 15 ракет. Положение становится всё более сложным, а у Байдена фактически нет выбора. В The Washington Post пишут, что старина Джо рассматривает вопрос о возможности проведения ударов по иранскому руководству в ответ на удары по американским базам. Сообщается о 24 пострадавших, но точное количество потерь не раскрывается. 

Известно, что в ответ на удары США провели удар по складу вооружений проиранских группировок в Сирии. Глава Пентагона заявил, что это был симметричный ответ, который должен охладить пыл проиранских группировок в регионе. Ллойд Остин уверяет, что это была самооборона, а для удара использовались два истребителя-бомбардировщика F-15. Он также уточнил, что это уже вторая операция США в ответ на атаки на американские войска и базы в Ираке и Сирии. Остин подчеркнул, что Вашингтон готов к дальнейшим мерам по защите своих военных и объектов, но призвал избегать эскалации конфликта. Ходят различные слухи, но пока действительно значимые игроки смотрят на разгорающийся конфликт со стороны. Так, российские силы никак не реагируют на происходящее, а по Сирии то и дела наносит удары Израиль. 

Напомним, что в последние недели американская база неоднократно становилась объектом для ударов. 27 октября на базе произошли взрывы, а 30 октября она была атакована ракетами. 19 октября стало известно, что исламское движение Ирака, включая вооружённые группировки шиитских радикалов, напало на базу США в Эт-Танфе в Сирии. В ночь на 27 октября стало известно, что президент США Джо Байден приказал провести удары по целям в Сирии, которые связывают с присутствием в регионе Иранских группировок. Тогда глава Пентагона сообщил, что удары истребителями F-16 были нанесены по двум объектам на западе Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Позднее было уточнено, что целями ударов стали склады с боеприпасами и вооружением. Вот только местный телеканал Al Mayadeen утверждал, что удары ВВС США пришлись по районам, где не было военных складов. 

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби также назвал удары американских военных актом самообороны и подчеркнул, что Вашингтон готов защищать свои войска и объекты в любом месте планеты. В свою очередь Барбара Лиф, помощник министра обороны США, назвала атаки на американские военные базы в ближневосточном регионе угрозой национальной безопасности США в Красном море. Ну а заместитель помощника министра обороны Дана Строул, в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, подтвердила, что США увеличили своё военное присутствие в регионе для защиты национальных интересов. Ранее стало известно, что Пентагон направит дополнительно 300 военных в Ближний Восток из-за ежедневных атак на военные базы США в Ираке и Сирии, в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС. Бывший советник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший при администрации президента Рональда Рейгана, выразил мнение, что США стремятся расширить конфликт на Ближнем Востоке на Иран и Сирию и вызвать новые конфликты. Он утверждает, что цель заключается в том, чтобы привлечь Иран и Сирию в конфликт, чтобы неоконсерваторы могли возобновить военные действия на Ближнем Востоке. По его мнению, ситуация становится все более непредсказуемой. Аналитик подчёркивает, что намерения США подтверждаются отправкой большого количества военных, военной техники и воздушно-космических сил в регион.

#сша #политика #ближний восток #сирия
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