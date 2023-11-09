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Уже никто и не помнит, на каком основании американские военнослужащие зашли в Сирию, и чем там занимаются. А между прочим США располагают значительным военным контингентом в этой стране и оказывают серьёзное влияние на обстановку в регионе. Если кратко, то поводом для вторжения были слухи о применении со стороны сирийских властей химического оружия, а это уже не первый раз, когда янки используют такой манёвр для доступа к чужой нефти. Американские базы расположены недалеко от нефтяных и газовых месторождений и точно не собираются никуда уходить. В Европе стараются делать вид, что ничего не происходит, но бесконечно долго такое положение длиться не может. Сегодня США сталкиваются с многочисленными вызовами, включая политический конфликт и неспособность найти компромисс между Республиканцами и Демократами. Страна не может согласовать выделение средств Украине и Израилю, а также увязла в Украине. Похоже, отдельные лица в Сирии решили, что наступило лучшее время для выдавливания американцев из своей страны.
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Сегодня ночью по военным базам США были нанесены удары при помощи крылатых ракет, ну а янки не остались в стороне. По данным телеканала Al Mayadeen, утром 9 ноября на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями, известными как «Сирийские демократические силы» (SDF), и сирийской армией. На момент написания данного материала, столкновения находились в горячей фазе, а в качестве оружия используется тяжёлая артиллерия и ракеты. Сообщается, что американские и курдские силы размещены на востоке от реки Евфрат, в то время как сирийские военные атакуют с западной стороны. Поводом стал ракетный удар по военной базе США, контролирующей газовое месторождение «Конико» в Дейр-эз-Зор. Позднее к делу присоединились представители движения «Исламское сопротивление Ирака». Всё тот же источник рассказал, что по военной базе США, которая располагается рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар прилетело сразу 15 ракет. Положение становится всё более сложным, а у Байдена фактически нет выбора. В The Washington Post пишут, что старина Джо рассматривает вопрос о возможности проведения ударов по иранскому руководству в ответ на удары по американским базам. Сообщается о 24 пострадавших, но точное количество потерь не раскрывается.
Известно, что в ответ на удары США провели удар по складу вооружений проиранских группировок в Сирии. Глава Пентагона заявил, что это был симметричный ответ, который должен охладить пыл проиранских группировок в регионе. Ллойд Остин уверяет, что это была самооборона, а для удара использовались два истребителя-бомбардировщика F-15. Он также уточнил, что это уже вторая операция США в ответ на атаки на американские войска и базы в Ираке и Сирии. Остин подчеркнул, что Вашингтон готов к дальнейшим мерам по защите своих военных и объектов, но призвал избегать эскалации конфликта. Ходят различные слухи, но пока действительно значимые игроки смотрят на разгорающийся конфликт со стороны. Так, российские силы никак не реагируют на происходящее, а по Сирии то и дела наносит удары Израиль.
Напомним, что в последние недели американская база неоднократно становилась объектом для ударов. 27 октября на базе произошли взрывы, а 30 октября она была атакована ракетами. 19 октября стало известно, что исламское движение Ирака, включая вооружённые группировки шиитских радикалов, напало на базу США в Эт-Танфе в Сирии. В ночь на 27 октября стало известно, что президент США Джо Байден приказал провести удары по целям в Сирии, которые связывают с присутствием в регионе Иранских группировок. Тогда глава Пентагона сообщил, что удары истребителями F-16 были нанесены по двум объектам на западе Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Позднее было уточнено, что целями ударов стали склады с боеприпасами и вооружением. Вот только местный телеканал Al Mayadeen утверждал, что удары ВВС США пришлись по районам, где не было военных складов.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби также назвал удары американских военных актом самообороны и подчеркнул, что Вашингтон готов защищать свои войска и объекты в любом месте планеты. В свою очередь Барбара Лиф, помощник министра обороны США, назвала атаки на американские военные базы в ближневосточном регионе угрозой национальной безопасности США в Красном море. Ну а заместитель помощника министра обороны Дана Строул, в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, подтвердила, что США увеличили своё военное присутствие в регионе для защиты национальных интересов. Ранее стало известно, что Пентагон направит дополнительно 300 военных в Ближний Восток из-за ежедневных атак на военные базы США в Ираке и Сирии, в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС. Бывший советник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший при администрации президента Рональда Рейгана, выразил мнение, что США стремятся расширить конфликт на Ближнем Востоке на Иран и Сирию и вызвать новые конфликты. Он утверждает, что цель заключается в том, чтобы привлечь Иран и Сирию в конфликт, чтобы неоконсерваторы могли возобновить военные действия на Ближнем Востоке. По его мнению, ситуация становится все более непредсказуемой. Аналитик подчёркивает, что намерения США подтверждаются отправкой большого количества военных, военной техники и воздушно-космических сил в регион.