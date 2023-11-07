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Bublik1
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
По мнению журналистов L’Express, Украина перестала быть главной проблемой для США и Европы

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Если отмотать время на начала лета 2023 года, то можно вспомнить заголовки Западных изданий, рассказывающих о скором прорыве ВСУ, захвате Крыма и других победах Зеленского. Если отталкиваться от реальных цифр, то украинские власти смогли занять территорию в 90 раз меньше, чем обещали кураторам из США. В итоге даже иностранные журналисты считают контрнаступление провальным, а судьбу президента Украины неопределённой. Высказывается мнение, что Зеленского могут убрать, а сам он активно препятствует проведению выборов в стране. И это далеко не все проблемы, которые простоит решать украинским властям, ведь геополитическая обстановка меняется. По мнению французского издания L’Express, угрозы, с которыми сталкиваются киевские власти, становятся всё более опасными. Дела на международной арене идут не лучшим образом, а наступательная операция грозит перерасти в уничтожение ВСУ как боеспособной единицы. 

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Прежде всего французские журналисты напоминают, что с приходом холодов Украина встанет перед сложной задачей обеспечения энергетической безопасности в условиях разрушенной энергосистемы. Зеленский уже заявил, что страну ждут перебои в поставках электричества, а решить проблему не удастся. В ГУР Украины полагают, что Россия уже какое-то время накапливает высокоточные ракеты, а удары по энергетической инфраструктуре способны обратить наступление вспять. Всё это позволит уже России взять под контроль Авдеевку и перейти в наступление на других направлениях. Украинские власти рассказывают небылицы по поводу усиления противовоздушной обороны, но факты доказывают, что европейские союзники не спешат передавать Киеву новые средства ПВО. Пока помочь готовы только Вашингтон и Берлин, тогда как потребности Украины в несколько раз превышают возможности всего Евросоюза. 

Одновременно с этим украинские власти замечают смену политического курса правящих элит, ещё недавно считавшихся надёжными союзниками. В частности, США всё больше внимания уделяют конфликту на Ближнем Востоке, а Конгресс и вовсе категорически не желает давать Зеленскому денег. Французское издание указывает, что опасения украинских властей потерять поддержку НАТО могут быть оправданными, так как кризис на Ближнем Востоке предоставляет России новые возможности. Эксперты уверены, что сегодня для Москвы открывается окно возможностей, а значит интерес к Украине на мировой арене продолжит падать. Исследователь Лео Периа-Пеньи из Французского института международных отношений подчёркивает, что сейчас существует риск того, что американские ресурсы могут перераспределяться в ущерб Украине, а приоритет будет отдаваться Израилю. Авторы L’Express также напоминают, что Киев столкнулся с нехваткой боеприпасов и оружия ещё и потому, что страны Европы не выполняют свои обязательства. Как оказалось, союзники дали Украине только 30% от обещанных снарядов, намного меньше танков и предпочитают компенсировать всё это старыми боевыми единицами. Например, Германия поставляет Leopard 1, вместо более современных танков. 

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Аналитики полагают, что заказы, размещённые европейскими производителям, явно недостаточны для выполнения поставленных Украиной задач, а это ещё один камень в огород Зеленского. Но куда больше украинские власти беспокоятся о тех проблемах, которые принесёт приход к власти в США Республиканцев. Политическая поддержка ослабевает, а недавнее избрание противника финансирования Украины на пост спикера Палаты представителей США стало плохой новостью для Киева. Очевидно, что как только поддержку Украине перестанет оказывать Америка, то остановится и Европа. С каждым днём становится всё более явным раскол среди европейских союзников Украины. Количество разногласий растёт, а решения в пользу Украины даются ЕС очень трудно. Результаты выборов в Словакии и назначение Роберта Фицо на пост премьер-министром страны, близкие отношения премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным, а также увеличивающееся недовольство помощью Украине в Европе делают положение Киева крайне шатким. 

#украина #аналитика #политика
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