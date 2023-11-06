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Bublik1
В ГУР МО Украины рассказали, почему РФ не использует ракеты и сколько «Кинжалов» осталось у России
Представители украинской разведки полагают, что Россия смогла восстановить арсенал ракет, имевшийся на начало СВО

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Украинская пресса довольно специфична, а украинские политики то и дело соревнуются в том, кто скажет больше вранья собственному народу. Простой пример, недавно с очередным откровением выступил Арестович. Бывший советник президента прямо сказал, что врал украинским обывателям целый год. Он не жалеет о своих действиях, но по непонятной причине считает, что сегодня украинские власти совершают ошибку, ведь нужно сказать народу правду. Неясно, когда политик так быстро успел поменять точку зрения. Не исключено, что Арестович готовится к выборам президента, а всё это состоится уже совсем скоро. В сети можно найти огромное количество роликов, где высокопоставленные украинские политики философствуют на тему российского военного потенциала. Пожалуй, если ориентироваться на подобные высказывания, то ракеты у Минобороны РФ должны были закончится ещё полтора года назад. 

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Похоже, в Киеве окончательно потеряли надежду на то, что ракеты у России заканчиваются, поэтому начали давать прямо противоположные заявления. Сегодня представитель ГУР МО Украины поведал прессе о новой тактике российской армии и причинах её изменения. Оказывается, РФ почти перестала использовать высокоточные ракеты, а вместо этого наносит удары с помощью дронов-камикадзе. Согласно данным украинской военной разведки, российское командование готовит запасы ракет для массированных ударов по критической инфраструктуре. Особенно это актуально после прихода холодов, поскольку стоит цель снова обрушить энергетический сектор Украины. В целом, всё это уже сообщалось на разных уровнях, но прозвучало ещё одно заявление. Оказывается, российская военная промышленность успешно восстановила запасы высокоточных ракет, имеющих дальность более 350 километров. По словам официального представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сегодня у России столько же ракет, как и было на начало 2022 года. Вадим Скибицкий констатирует, что каким-то образом русские смогли нарастить производство, а подобные слова явно противоречат официальной риторике, которая наблюдалась последние полтора года. 

Согласно оценкам украинской разведки, общее число ракет, находящихся в распоряжении МО РФ, составляет около 870 штук. Тут же утверждается, что это неточные цифры, а в итоге можно сделать выводы, что информация взята с потолка, а в лучшем случае получена из рук популярных блогеров. Так вот, среди этих ракет есть 165 крылатых «Калибров», 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55, 290 ракет «Искандер-М» и «Искандер-К», а также 80 гиперзвуковых ракет «Кинжал» и 150 ракет типа Х-22/Х-32. Одним словом, ракет много, но есть все основания полагать, что реальные запасы могут отличаться от предполагаемых в большую сторону. В Украине сокрушаются, что несмотря на введённые санкции, российская промышленность смогла увеличить производство ракет, что и привело к восстановлению запасов. Что странно, ещё прошлой осенью Скибицкий заверил местную прессу в том, что российская промышленная база разрушена, а уже этим летом утверждал, что объёмы производства ракет увеличены в 3-4 раза. Точно такие же заявления делал и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, утверждая, что у России практически не осталось ресурсов, кроме человеческих, а значит уже совсем скоро Украина одержит победу.

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На этом фоне особняком стоят заявления главы «Укроборонпрома». Герман Сметанин пообщался с прессой и рассказал журналистам о разработке современных ракет на территории Украины. Оказывается, прямо сейчас ведутся изыскания, которые позволят создать ракету, способную долететь до Москвы. Программа имеет полное государственное финансирования, а в Украине достаточно высококвалифицированных специалистов, заинтересованных в создании вооружений, способных бить по столице России. Сметанин добавил, что любая информация на эту тему засекречена, поэтому он не может поделиться с прессой подробностями. Эксперты полагают, что подобные заявления нацелены на местных патриотов и не несут никакой смысловой нагрузки. Создание ракеты считается крайне сложной задачей. Даже до начала СВО Украина была не способна на такие свершения, а сегодня такой возможности и вовсе нет. Не стоит забывать, что ВСУ постоянно обстреливает Крым при помощи ракет Storm Shadow. В последнее время российские системы ПВО научились эффективно отражать угрозы со стороны подобного вооружения. Это могло привести к тому, что в Германии отказались передавать ракеты Taurus, ну а ранее Шольц настаивал на том, чтобы подобное вооружение использовалось для защиты, а не для ударов по российской территории. 

#военные технологии #крылатые ракеты
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