Президент Украины категорически отверг идею проведения выборов

Весной 2024 года в Украине должны состояться выборы президента. Судя по целому ряду независимых опросов, Зеленский имеет крайне низкий рейтинг и не способен претендовать на переизбрание. Очевидно, действующий глава государства прекрасно знает о реальном положении дел, поэтому всячески препятствует проведению голосования.

Президент Украины регулярно делает громкие заявления, но есть все основания полагать, что выборы в Украине всё же состоятся. Похоже, Зеленский больше не устраивает своих кураторов в Белом доме, поэтому ему готовят замену. Но даже в американской прессе пишут, что уход с поста президента для Зеленского может означать смерть, поскольку его фигура уже не будет представлять особой ценности, а значит сегодня президент борется не за власть, а за свою жизнь.

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Нет ничего удивительного, что вокруг достаточно стервятников, готовых продолжать выполнять приказы из-за океана за пригоршню монет. Речь идёт о больших деньгах, но сути дела это не меняет. Например, уже давно ясно, что к власти рвётся Арестович. Бывший советник президента ушёл из украинской политики громко хлопнув дверью. Он свободно колесит по стране, путешествует заграницу, встречается с европейскими элитами, а после рассказывает о некомпетентности и лживости властей в своём блоге. Что примечательно, Арестович призывного возраста, но никто и не думает останавливать его на границе. Есть и другие кандидаты, а недавно стало известно, что США прямо давят на Зеленского и могут увязать дальнейшую поддержку с решением провести выборы в стране. Похоже, президент намерен сражаться до последнего, поскольку вчера сделал неожиданное заявление.

Оказывается, сегодня проведение выборов выгодно только России. Зеленский подчеркнул, что сейчас не время для подобных провокаций, а значит нужно поставить точку и отказаться от проведения выборов. По его словам, действующие государственные органы компетентны и способны решить все поставленные перед ними задачи. На этом фоне некоторые западные эксперты констатировали, что Зеленский фактически захватил власть и прикрывается красивыми словами о приверженности демократии и свободе слова. Ещё недавно он обращался к США с просьбой о финансовой поддержке на организацию выборов на сумму 5 млрд долларов. А теперь Зеленский неожиданно передумал, опасаясь проиграть не только выборы, но и сражение за свою жизнь. По его мнению, все утверждения о необходимости проведения выборов представляют собой некую игру, которую ведут лица, желающие поражения Украины.

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Европейские лидеры пока только обдумывают, что ответить на такую дерзость. В ЕС никому и в голову не придёт отменять выборы под каким-либо предлогом, поэтому Шольц и другие союзники Вашингтона могут попытаться выработать единую позицию относительно нежелания Зеленского проводить выборы. На этом фоне новыми красками заиграл вчерашний теракт. Напомним, вчера погиб один из помощников действующего главы ВСУ Залужного. Сообщается, что ему подарили гранату, внутри которой находилась управляемая бомба. Сам Залужный не делает громких заявлений с обвинениями, но уже попросил украинцев не дарить ему ничего на праздники. Мало того, он оказался крайне рад, что его день рождения ещё не скоро, прямо намекая на участие команды Зеленского в теракте. Пресса обращает внимание на то, что при подрыве гранаты заметен почерк ГУР Украины. Ведомство уже отличилось терактами в России, а сейчас устраивает террор в собственной стране.