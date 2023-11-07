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Bublik1
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
Пока уровень технологий не позволяет китайской компании догнать новые разработки американских полупроводниковых гигантов

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Многие ведущие аналитики полагают, что действия американских властей наносят значительный вред полупроводниковой отрасли и способны значительно замедлить технологический прогресс на планете. США потребовали от местных компаний размещать новое производство внутри страны, а в какой-то момент начали давить и на иностранный бизнес. Звучат угрозы ограничения закупок, санкции и другие меры, поэтому пока выбора у полупроводниковых гигантов нет. При этом в число пострадавших входят именно американские компании, которые вынуждены сворачивать свою деятельность в Китае и терять значительные суммы из-за политических амбиций Вашингтона. К примеру, недавно под перекрёстный огонь попала NVIDIA. Компания имеет тесные связи с китайскими партнёрами, но правительство США вынуждает Дженсена Хуанга найти новые рынки сбыта. Возможно, если бы мы обнаружили геймеров и программистов на Луне и Марсе, то положение дел NVIDIA было бы не таким критическим, а пока зелёные пытаются выйти из торговой войны с минимальными потерями. 

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В то же время в Китае пытаются сделать всё возможное для построения собственной полупроводниковой отрасли, а некоторые компании демонстрируют довольно интересные продукты. Любопытными подробностями поделилась Loongson Technology, которая планирует начать выпуск видеокарты 9A1000. На недавней конференции сообщалось, что продукт сможет побороться с Radeon RX 550 по скоростным характеристикам. На первый взгляд такое заявление вызывает улыбку, ведь китайская компания смогла догнать бюджетный продукт AMD, вышедший на рынок в 2017 году. Это значит, что флагманские решения 6-летней давности Loongson Technology пока не по зубам, но эксперты отмечают, что китайские полупроводники быстро навёрстывают потерянное время. Графический чип 9A1000 не использует технологическую базу США, поэтому считается на 100% китайским, а значит окажется не подвержен каким-либо санкциям. 

Одновременно с этим эксперты полагают, что санкции и запрет поставок в Китай целого ряда полупроводниковых изделий замедлили развитие национальной полупроводниковой отрасли. При этом даже в США признают, что меры носят временный характер, а агрессивные действия американских властей привели к тому, что Поднебесная начала инвестировать в собственные технологии значительные суммы. Судя по всему, Китаю пока не удалось достичь значительных успехов в области графических карт, но Loongson Technology – это не единственная компания на рынке Поднебесной. За последние несколько лет было представлено несколько перспективных продуктов в области графических чипов от таких компаний, как Biren, Innosilicon, Jingjia Micro и Moore Threads. Loongson вносит значительный вклад в общее дело, а в итоге уже вскоре на китайском рынке появится собственная видеокарта, которая будет способна запускать большую часть популярных игр. В настоящее время о 9A1000 известно очень мало. Основатель Loongson прямо заявил, что 9A1000 обеспечит производительность, сравнимую с Radeon RX 550. По словам Ху Вэя, производительность новинки в FP32 составит около 1.2 терафлопс. Глава компании подчеркнул, что 9A1000 будет поддерживать научные вычисления и сценарии с использованием искусственного интеллекта. Это намекает на то реализацию архитектуры, похожую на решения NVIDIA. 

Ну а поскольку Loongson не сможет получить доступа к TSMC или Samsung, то китайской компании придётся рассчитывать на местную SMIC. Сегодня эта компания способна выпускать чипы по 7-нм технологическому процессу, но до сих пор неясно, насколько массовой может быть партия. Обыватели полагают, что продукт, который равен по скорости с видеокартой AMD шестилетней давности, нельзя назвать значительным. Вот только для Китая это шаг в правильном направлении. В Поднебесной здраво оценивают свои возможности и не готовы соперничать по производительности с GeForce RTX 4090. Сегодня китайцам нужен рабочий продукт, который будет выполнять поставленные задачи и частично решать проблему санкций. В случае 9A1000 такая видеокарта может стать как отличным решением для игр начального уровня, так и простым средством вывода изображения. Не стоит забывать, что Loongson выпускает ещё и процессоры, а значит в будущем сможет объединить возможности GPU и CPU на одном мощном чипе. 

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Ходят слухи, что такие процессоры окажутся по скорости сравнимы с аналогами на архитектуре AMD Zen 3. Что до планов на будущее, то даже американские эксперты согласны с тем, что рано или поздно Китай выпустит видеокарту, способную бросить вызов лучшим продуктам NVIDIA. На самом деле это вопрос времени, а санкции со стороны США лишь приближают этот день. Китайские производители микросхем, такие как Moore Threads, показали, что они способны разработать конкурентоспособные графические карты, если получат в своё распоряжение людские ресурсы, время и деньги. Но часто железо не всегда имеет решающее значение. Например, недавно Moore Threads выпустила новый драйвер, позволивший поднять быстродействие видеокарты MTT S80 PCIe 5.0. До этого такая видеокарта уступала по скорости в играх даже GeForce GT 1030, а теперь приблизилась к GeForce GTX 1650. Это значит, что работа идёт на всех направлениях, а США и Китай не намерены прекращать торговую войну. 

#видеокарты #loongson #9a1000
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