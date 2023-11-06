Инсайдеры раскопали любопытные детали ещё не анонсированной игры

Судя по всему, Grand Theft Auto VI должна была выйти несколько лет назад. Есть все основания полагать, что игру разрабатывали, бюджет под это дело выделялся, но в какой-то момент результат не удовлетворил руководство Rockstar Games. Неясно, что послужило причиной заморозки производства, ведь инсайдеры рассказывают самые фантастические истории. К примеру, журналисты раскопали, что у разработчиков возникли разногласия по сюжетной линии. Оказывается, присущий всей серии юмор и явное отсутствие толерантности было не по душе руководству студии. Требовалось что-то помягче, а особняком стоял выбор главного героя. Гендерная повестка оказала дополнительное давление, а в результате игра с главным женским персонажем казалась Rockstar Games вполне нормальной. К сожалению, подтвердить или опровергнуть все эти слухи нет никакой возможности, поэтому остаётся только ориентироваться на новые публикации со стороны инсайдеров.

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Прежде всего напомним, что в прошлом году в интернет утекла предварительная сборка, которая представляла собой крайне сырой билд. Оказывается, энтузиасты до сих пор изучают файлы, иногда находя довольно неожиданные нюансы. Так, пользователь Reddit с никнеймом Tobbelobben обнаружил в файлах меню под названием AI DEBUG. Данные стали доступны после тщательного изучения исходного кода, а внутри меня обнаружились неожиданные опции. Некоторые из них непонятны, тогда как другие раскрывают важные механики, которые будут присутствовать в Grand Theft Auto VI. В пример приводится система ProceduralMotion, которая прямо указывает на наличие динамической анимации в игре, реагирующей на действия персонажа. Кроме того, в меню обнаружены записи с названиями EmotionalLocoRequests, Expressions и Gesture. Инсайдеры полагают, что речь идёт о том, чтобы неигровые персонажи (NPC) каким-то образом научились бы выражать эмоции через движения и мимику.

Отдельно указывается на разработку продвинутой системы управления всеми персонажами на базе искусственного интеллекта. Энтузиаст обнаружил, что ИИ будет заниматься контролем всех аспектов в игре. Например, животные окажутся более развиты интеллектуально, чем можно встретить в обычных компьютерных играх. Они научатся взаимодействовать между собой, а также будут реагировать на приближение человека согласно привычкам своих прототипов в дикой природе. ИИ человеческих NPC также выглядит чрезвычайно продвинутым благодаря системе AIMemory. Предполагается, что все компьютерные персонажи научатся фиксировать и запоминать действия главного героя. Мало того, любые решения окажут влияние на отношения с NPC, а в результате прохождение игры действительно будет уникальным. Некоторые опции в меню намекают на то, что NPC смогут чувствовать запах игрока или других персонажей, что кается совсем уж нереальным. Утечка информации из меню отладки AI раскрывает детали системы фракций. Отмечается, что речь идёт о динамически меняющемся мире, в котором действия игрока окажут реальное влияние на сюжет.

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Напомним, Grand Theft Auto VI так и не была официально анонсирована. Некоторые фанаты надеются на то, что игра появится в продаже уже в 2024 году, но более реальные прогнозы предлагают не ждать сюрпризов раньше 2025 года. Таким образом между выходами пятой и шестой части пройдёт 12 лет. Это очень много, а отдельные инсайдеры полагают, что разработка обойдётся студии до 1 миллиарда долларов. Никто точно не знает, на каком этапе работы находится Grand Theft Auto VI, поэтому у журналистов крайне мало точной информации, а все ключевые детали держатся под завесой тайны.