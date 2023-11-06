Украинский военнослужащий сфотографировался на фоне M1A1 Abrams

Западные аналитики нечасто приводят точные цифры потерь украинской армии, поскольку подобная информация вредит имиджу правящих элит по обе стороны океана. Но в последнее время положение ВСУ становится всё более сложным, поэтому пресса то и дело публикует крайне любопытную информацию. К примеру, только за десять последних дней октября силами российской авиации и ракетных комплексов было уничтожено 17 истребителей МиГ-29. Всё это можно прочесть и в российских СМИ, но ранее янки делали вид, что не замечают происходящего в Украине. Довольно откровенные заявления звучат и со стороны Forbes. Американское издание констатирует, что Украина умудрилась потерять четверть своих самых мощных танков Leopard 2А6 и шведскую модификацию Strv 122. При этом журналисты не пишут, что ВСУ стремится минимизировать потери, поэтому предпочитает избегать прямого боя техники НАТО с российскими танками. Мало того, немецких кошек и вовсе прячут или уводят как можно дальше с линии соприкосновения, что не решает проблему высоких потерь.

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Ну а поскольку союзники по НАТО относятся к уничтожению собственных танков крайне болезненно, то с передовой убрали Challenger 2 и французские колёсные танки AMX-10RC. Последние с трудом можно назвать танками, а ходили слухи, что офицеры ВСУ сами от них отказались. Полное отсутствие брони и слабая пушка сыграли свою роль, поэтому в какой-то момент стало ясно, что применение подобной техники сопряжено с неоправданными потерями. Пожалуй, к этому моменту почти вся техника НАТО, которая досталась украинской армии, так или иначе засветилась на передовой. Ланцеты регулярно уничтожают танки и бронемашины, авиация наносит удары по артиллерийским установкам, но всё это проходит мимо самого лучшего танка на планете. Речь идёт об американском M1A1 Abrams. Как вы могли слышать, США передали Украине 10 таких машин, но спустя месяц после этого значимого события никто не видел, куда пропали все машины.

Что же, сегодня в сети засветилась фотография, сделанная украинским военнослужащим. Он заснял часть M1A1 Abrams, а по изображению невозможно понять, где именно находится машина. Танк стоит в грязи, но это только усложняет картину, поскольку дожди прошли на большой части Украины. Всё это не позволяет сделать вывод, когда ВСУ бросит американские танки в бой, но есть мнение, что в 2023 году этого уже не случится. Причин этому несколько. Прежде всего нужно осознавать, что M1A1 Abrams слишком тяжёлый. Он весит намного больше российских и советских машин, поэтому применять его во время осенней распутицы крайне не рекомендуется. Техника просто увязнет в грязи, а вытащить машину под обстрелами российской артиллерии может быть крайне опасной задачей. Вообще, у ВСУ наблюдается дефицит инженерной техники, а в итоге танки берегут и стараются не подвергать слишком сложным испытаниям. Не стоит забывать, что M1A1 Abrams имеет очень прожорливый двигатель. Он сжигает много авиационного керосина, поэтому потребует особых условий хранения. Если потребуется перебросить несколько танков на другое направление, то прежде всего нужно создать просторный ангар, где целая команда специалистов будет следить за всеми ключевыми узлами.

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Ну а российские военкоры не раз разговаривали с бойцами на передовой и утверждают, что солдаты давно ждут появления M1A1 Abrams. Многие натерпится развенчать славу американского танка, как это ранее было сделано с британскими и немецкими машинами. Ещё пару лет назад считалось, что техника НАТО превосходит российские боевые единицы. Ну а реальный опыт СВО доказал, что Т-90М оставляет все танки НАТО позади. Он менее требовательный и лучше показывает себя в сложных условиях. Напомним, США обещали передать Украине 31 танк. Как вы уже поняли, даже те 10, что были отправлены, не вступают в бой и тщательно прячутся от российских «Ланцетов».