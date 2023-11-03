По данным американских журналистов, Украина располагает ещё 20 советскими истребителями

Несмотря на то, что на начало 2022 года Россия обладала относительно точной информацией о количестве тех или иных вооружений украинской армии, сегодня данные крайне запутанны. За последние полтора года ВСУ получили тысячи бронемашин, сотни танков и огромное количество другого оружия. Поставки всё ещё идут, а было время, когда на место одной боевой единицы вставали сразу две. Сегодня поток иссякает, но накопленные вооружения огромны, поэтому разговоры о том, что у ВСУ скоро наступит дефицит, явно преждевременны. При этом особенно много вопросов возникает к авиапарку. Если верить официальным источникам, то у украинской армии уже давно закончились все рабочие самолёты, но ракеты продолжают лететь в сторону Крыма, а бомбардировщики и истребители подниматься в воздух.

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По мнению экспертов, проблема носит системный характер и имеет несколько объяснений. Прежде всего нужно понимать, что подсчёты могут быть неверны. Например, российская ракета ударила по аэродрому, где стояло несколько самолётов. В результате оба могут быть окончательно выведены из строя, но не исключено, что повреждения носит некритичный характер. В этом случае машины восстанавливают на месте или на других базах, а в случае более сложных ситуаций перегоняют в Польшу. Там есть всё необходимое для оживления полумёртвых пациентов, при этом нужно учитывать, что производится не только ремонт украинских самолётов, но и машин, которую передали Киеву страны Восточной Европы. Именно по этой причине назвать точное количество авиации у ВСУ не представляется возможным, но армия РФ делает всё возможное, чтобы техники было как можно меньше. Если обратиться к аналитикам издания Military Watch, то можно прийти к выводу, что с 13 по 23 октября российские вооружённые силы задокументировали 17 случаев сбития украинских истребителей МиГ-29.

Следует отметить, что Украина использовала данный тип истребителей в больших количествах задолго до начала конфликта и впоследствии получила ещё больше самолётов. МиГ-29 входит в тройку наиболее распространённых типов истребителей, наряду с более тяжёлым Су-27, призванным обеспечивать превосходство в воздухе, как и Су-24М, который служит в качестве ударного бомбардировщика. Украина унаследовала эти самолёты в значительных количествах со времён Советского Союза. Журналисты отмечают, что за последние полтора года количество Су-27 у украинской армии сильно уменьшилось, тогда как до недавнего времени парк МиГ-29 оставался относительно многочисленным. Похоже, сегодня можно констатировать уничтожение больше части подобных истребителей. Предполагается, что на момент начала СВО Украина располагала 50-ю машинами, тогда как Словакия и Польша передали ещё 33 самолёта.

Авторы статьи констатируют, что украинские МиГ-29 считаются сильно устаревшими и не подходят для ведения воздушных боёв. Истребители сильно проигрывают российским аналогам, поэтому не способны оказать достойного сопротивления и уничтожаются задолго до того, как украинский пилот заметит российский борт. Для сравнения приводятся российские МиГ-31БМ/БСМ, Су-35 и даже современными истребителями-невидимками Су-57, которые были развёрнуты в СВО в ограниченных количествах. Чаще всего армия РФ использует Су-35, число которых в несколько раз превышает начальное количество украинской авиации, а технические характеристики намного превосходят старый советский самолёт. Су-35 обладает не только более современной технической базой, такой как фазированный решетчатый радар и авионика 21-го века, но также большей грузоподъёмностью, что позволяет нести более мощное вооружение, включая крупнокалиберные ракеты воздух-воздух Р-37М с большой дальностью поражения, которые опережают ракеты Р-27, используемые на украинских МиГ-29.

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Американские журналисты сокрушаются, ведь более современные варианты МиГ-29 (такие, как МиГ-29М) могли бы составить конкуренцию Су-35 в воздушных боях, вот только в распоряжении Киева есть преимущественно устаревшие модели, эксплуатируемые в Украине с 1980-х годов. Все они не проходили модернизации, поэтому представляют собой лёгкие мишени. В итоге Су-35 превосходит их в манёвренности, мощности радара и дальности поражения, а поставленные Польшей и Словакией истребители устарели ещё 30 лет назад. Журналисты Military Watch полагают, что несмотря на высокие потери, Военно-воздушные силы Украины всё ещё обладают более чем двадцатью самолётами этого типа. И всё же, если учитывать постепенное исчерпание запасов советского вооружения среди западных союзников, Украине придётся сесть на диету. Перспективы получения американских F-16 крайне туманны, поскольку требуется не только подготовить пилотов, но и создать действующую инфраструктуру.