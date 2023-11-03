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Bublik1
Западные аналитики: Украина потеряла 25% самых мощных танков Leopard 2A6 и Strv 122
Отдельно отмечается, что из-за погодных условий наступления с обеих сторон замедлится, а значит ракетных ударов со стороны РФ станет намного больше

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В последнее время Западные СМИ всё реже радуют украинские власти, публикуя нелицеприятные новости о высоких потерях в рядах ВСУ. При этом особый акцент делается на том, что украинская армия теряет не только личный состав, но и технику НАТО. Новых поставок нет, а уже переданная ранее техника продолжает стремительно сокращаться. Например, только за последние 10 дней октября армия РФ уничтожила 17 истребителей МиГ-29. В результате таких действий у Украины осталось меньше 20 таких самолётов, а охота на технику продолжается. По данным Forbes, не лучше дела идут и у Leopard 2A6, которые считались самыми боеспособными из танков, полученных от Германии этой весной. Журналисты издания отмечают, что недавно во время боёв за Авдеевку ВСУ потеряли ещё один такой танк, а происходящее вызывает неподдельный интерес у зарубежных экспертов. 

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Утверждается также, что за короткий период (в течение последней недели) российская армия вывела из строя не менее 12 таких танков различных модификаций, включая шведский вариант с усиленной броней Strv 122. Если учесть прошлые потери, то ВСУ потеряла ровно четверть всех хорошо модифицированных немецких танков. Важно понимать, что речь идёт исключительно о Leopard 2А6 и шведском варианте Strv 122, тогда как менее старые Leopard 2А4 в расчёт не идут. Представители Forbes напоминают, что весной 2023 года союзники обещали поставить Зеленскому 85 танков Leopard второго поколения, но в итоге смогли довести до ума только 71 машину. Но если ещё недавно у киевских властей была надежда на то, что технику дадут, то в последнее время становится всё очевиднее, что ничего подобного не случится. Причин здесь несколько. Во-первых, Европа больше не готова отправлять свои танки на убой, предпочитая сохранить оружие на чёрный день. В пример можно привести решение немецких властей восстановить и передать Украине несколько десятков старых Leopard 1. 

Ну и не стоит забывать, что из-за кризиса на Ближнем Востоке взгляды американских властей нацелены на Израиль. Конгресс сегодня одобрил выделение Израилю военной помощи на 14 миллиардов рублей, но увязал это с требованием закрыть южные границы США для беженцев и отказался рассматривать военную поддержку Киева. Даже израильский вопрос подвешен в воздухе, тогда как проблемы украинских военнослужащих и вовсе никого не волнуют. В Forbes указывается, что быстрая потеря Leopard 2А6 со стороны Украины свидетельствует о кризисе и истощении запасов. Всё дело в том, что единственное подразделение ВСУ, использующее эти танки – это 47-я механизированная бригада. Следовательно, значительная часть этой бригады уже размещена в районе Авдеевки, где обстановка продолжает накаляться. При этом ещё недавно 47-я бригада участвовала в контрнаступлении в Запорожской области, а за последние четыре месяца интенсивных боевых действий она потеряла часть своих танков Leopard и десятки боевых бронированных машин M-2 Bradley американского производства. Потери были настолько значительными, что генеральный штаб вынужден был сменить командование бригады прямо на передовой.

После того как в прошлом месяце наступление ВоВСУ на южном направлении замедлилось, казалось, что 47-я бригада отправится на отдых для пополнения личного состава. Но 10 октября российская армия начала наступление на украински гарнизон в Авдеевке, а Киев был вынужден отправить дополнительные силы на Донецкое направление. В число передислоцированных сил вошла единственная танковая рота 47-й бригады, в которой остались танки Leopard 2A6, количество которых сейчас не превышает 17 единиц. Похоже, украинские власти настолько обеспокоены ситуацией в Авдеевке, что даже направили поредевшую часть бригады на защиту города. Журналисты напоминают, что украинские войска теряют бронетехнику в результате взрывов на минных полях и атак беспилотников, способных доставить взрывчатку. По мнению бывшего генерала Бундесфера, распутица будет всё сильнее сковывать наступательные инициативы двух сторон, поэтому Украине стоит готовиться к отражению воздушных ударов. 

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По информации Die Welt, украинские источники сообщают о рекордном числе воздушных ударов за последние недели, чего не наблюдалось с начала 2023 года. Отмечается, что только за сутки российские войска атаковали 118 населённых пунктов в 10 различных регионах. Ну а генерал констатирует, что происходит увеличение активности РФ в воздухе в ответ на замедление на земле. Эксперт подчёркивает, что некоторые направления оказались в тупике из-за плохой погоды и низкой подвижности на суше, что усиливает вероятность ударов с воздуха с использованием авиации, дронов и артиллерии с обеих сторон. В частности, ситуация в Запорожском направлении оценивается как очень сложная и практически непреодолимая для украинских войск. В то время как бои продолжаются под Авдеевкой и Артёмовском, а российская армия пополняет свои резервы и проводит атаки. Схожая динамика наблюдается на юге Украины, где ВСУ способны удерживать занятые позиции, но идти вперёд уже нет никакой возможности. Генерал замечает, что на этом фоне некоторый эффект будут иметь поставки со стороны Германии. Так, Украина получит системы ПВО Iris-T и Patriot, но даже этого недостаточно, чтобы противостоять высокоточным ракетам и массовым дронам со стороны России. 

#сво #всу
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