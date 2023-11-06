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Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет

Такую систему можно будет легко усилить через 4 года, а значит выбранная платформа прослужит нам не меньше 6 лет, оставаясь актуальной долгое время
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Если вы хотя бы раз покупали компьютер, то должны знать, что вопрос стоит между несколькими вариантами. Например, можно обратить внимание на ноутбук, готовый системный блок в сборке или попытаться выбрать наиболее оптимальные комплектующие самостоятельно. Учитывайте, что каждый вариант имеет как недостатки, так и достоинства. Например, ноутбук уже полностью готов к работе. Его можно взять с собой, а если речь идёт об игровой модели, то у вас и вовсе появится возможность развлечь себя даже на рабочем месте или во время путешествия. Ноутбуки имеют свои ограничения, ведь стоит они дороже, а по скорости уступают системным блокам. 

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Что до покупки готового ПК в сборке, то и здесь есть масса подводных камней. Очень часто, когда вы пытаетесь сделать выбор, то сталкиваетесь с тем, что магазин даже не указывает название материнской платы. Приходится расспрашивать продавцов, но эти ребята старательно делают вид, что ничего не знают. Количество оперативной памяти и ёмкость накопителя также вынесены в качестве цифр, поэтому неясно, насколько качественная и скоростная модель SSD вам достанется. С видеокартой бывают курьёзы, когда там не пишут ни производителя, ни названия графического чипа, но зато продавцы прекрасно знают, как «впарить» покупателю дополнительное ПО, страховки и тому подобный мусор. Одним словом, готовая сборка не для нас, поэтому перейдём к выбору отдельных комплектующих.

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И вот здесь и возникает ключевая проблема, о которой задумываются единицы. Всё дело в том, что выбрать процессор с материнской платой может каждый, но хорошо бы сделать всё правильно. Ну а в этом случае приходится думать о том, чтобы ваш компьютер не только прослужил как можно дольше, но и имел потенциал для апгрейда. Давайте поговорим о важности этой проблемы по ходу материала, а пока прямо перейдём к процессору. Предположим, что вы решили обратить внимание на продукцию Intel. Что же, похвально, но глупо, ведь уже в 2024 году сменится сокет, а значит на материнскую плату установить новый процессор не выйдет. Это приведёт к необходимости замены всей платформы, и переустановке операционной системы. Глупо и непредусмотрительно, ведь у нас есть идеальный Ryzen 7 7800X3D. Согласимся, что можно было бы взять что-то дешевле, но в данном случае речь об очень быстром камне, который считается одним из самых выгодных предложений для игрового ПК. Неясно, когда можно будет рассчитывать на более скоростное решение, но это не так важно, ведь платформа АМ5 останется актуальной ещё как минимум 4 года. Выходит, что через несколько лет вы просто докупите Ryzen 7 9800X3D, получив ультимативную производительность за свои деньги. Вообще, Ryzen 7 7800X3D не является прожорливым, но брать под него бюджетную систему охлаждения не стоит. Именно поэтому покупаем DeepCool GAMMAXX 400 EX 1700. В нашей сборке он будет работать очень тихо, но гарантирует стабильную работу компьютера, а ведь именно этом нам и требовалось. 

Поскольку указанный процессор не подлежит разгону, то мы не станем брать под него слишком дорогую материнскую плату. Производительности Ryzen 7 7800X3D достаточно для запуска самых требовательных игр, ну а материнская плата MSI B650 GAMING PLUS WIFI неплохо дополнит нашу систему. Кроме стандартных интерфейсов вы найдёте высокоскоростную беспроводную связь, а значит можно обойтись без проводов. Некоторые постоянные читатели нашего сайта обязательно начнут такую плату критиковать, но суть в том, что обычному пользователю ничего мощнее не требуется. Пожалуй, такая материнская плата прослужит 5-6 лет, а о замене процессора мы писали выше. 

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А вот твердотельный накопитель давайте возьмём не совсем обычный. Тратиться на брендовые Samsung мы не будем, а вот ADATA Legend 960 Max ёмкостью 2 Тб окажется весьма кстати. Смотрите, этот SSD поддерживает стандарт PCIe 4.0, предлагая возможность чтения до 7400 МБ/с и запись до 6800 МБ/с. Это настолько много, что большая часть ваших знакомых будет шокирована, увидев результаты в синтетических тестах. Увы, но в реальных приложениях задействовать такой потенциал не получится, но в любом случае вы получите очень быстрый инструмент, запуск игр при помощи которого будет длиться считанные секунды. Ну и вместе с Ryzen 7 7800X3D наш ADATA Legend 960 Max раскроется в полную мощь, что гарантирует вам максимальную скорость выполнения любых задач. Уместить большую коллекцию фильмов на 2 Тб вам не удастся, но в последнее время всё меньше пользователей занимаются подобными глупостями. Ну а для нескольких игр, пары сериалов, домашнего видео и многого другого места хватит. С оперативной памятью всё просто: берём две линейки по 16 Гб, но не тратимся на бренды, ведь там разница в цене огромна. Kingston Fury Beast – это самый оптимальный выбор, гарантирующий высокую скорость без лишних проблем. Скорее всего, вы ничего не станете разгонять, но в целом на материнской плате такая возможность есть. 

Выбирать видеокарту можно очень долго, но в данном случае мы остановимся на GeForce RTX 4070. Это решение прослужит вам около 3-4 лет, а после можно сразу заменить видеокарту и процессор. Как вы уже поняли, потенциал для роста есть, ну а GeForce RTX 4070 предлагает высокую скорость в играх, доступ к трассировке лучей и технологию масштабирования третьего поколения. Пожалуй, такая видеокарта лучше подойдёт для мониторов с разрешением 2К, но даже если у вас 4К, то излишне волноваться не стоит. GeForce RTX 4070 потянет все требовательные игры, а вам просто нужно снизить настройки до средневысоких. Рассказы о стремительном росте требований давайте оставим для другого материала, ведь пока 12 Гб видеопамяти можно назвать достаточными для любых игр. 

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Под такую систему нужен солидный блок питания. В этом деле главное не переусердствовать, ведь вам не обязательно тратить на блок питания слишком много денег. Берём DeepCool PK800D, мощности которого окажется даже больше, чем нам требовалось. За счёт этого можно рассчитывать на полную тишину в работе, а значит блок питания потянет и следующий апгрейд. DeepCool PK800D имеет высокую энергоэффективность с поддержкой сертификата 80 PLUS: Bronze. Для флагманов лучше брать что-то получше, но в нашем случает 800 Вт позволят перекрыть все потребности на много лет вперёд. 

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С корпусом главное не забыть поставить дополнительные системы отвода тепла. Поскольку многие пользователи упускают данный вопрос из виду, то покупаем DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black, в котором всё это уже реализовано. Подобранным комплектующим будет просторно, а 4 кулера неплохо справляются с отводом горячего воздуха. Никаких излишеств корпус не имеет, ну а яркие огни можно при желании отключить. Если прибавить все комплектующие, то получится 150 тысяч рублей. Это немало, но помните, что вы покупаете мощную игровую систему, которую будет просто усилить через 4 года. Обычно, такой возможности нет, а значит мы действительно экономим, а ведь именно к этому стремиться каждый разумный геймер. 

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