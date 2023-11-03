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Bublik1
Германия обещает передать Украине ещё 25 «картонных» танков Leopard 1A5
Танки сильно устарели, но ничего лучше Германия дать не готова

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В последнее время российские военкоры чуть ли не ежедневно сообщают об уничтожении украинских танков. При этом информация о советских боевых машинах давно перестала афишироваться, а вот немецкая техника продолжает привлекать внимание обывателей. Похоже, за 5 месяцев с начала наступательной операции ВСУ столкнулись с критическими потерями, поскольку Leopard 2 становится всё меньше. При этом новых поставок больше не будет, поскольку многие европейские страны сообщили о том, что исчерпали запасы помощи Украине, а теперь сами находятся в сложном положении. Не так давно США поставили сразу 10 единиц M1 Abrams, но пока техника не вступала в бой. Похоже, вскоре украинцам придётся массово пересаживаться на сильно устаревшие Leopard 1A5.

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Как стало известно, Германия продолжает осуществлять поставки бронетехники, но теперь не готова отдавать Leopard 2, предпочитая плохозащищённые Leopard 1A5. На сайте Бундестага сказано, что уже совсем скоро украинская армия получит 25 танков, а речь идёт о ранее обещанных 100 машинах. Неизвестно, когда именно это произойдёт, но украинские источники сообщают, что передача танков должна состояться в ближайшее время, а поставка финансируется совместно немецкой и датской сторонами. Напомним, ранее Министерство обороны Украины объявило о принятии танков Leopard 1A5 на вооружение ВСУ. Согласно заявлениям, эта бронетехника продемонстрировала свою эффективность в боях против российской армии, и поэтому была выбрана в качестве современного и высокотехнологичного оружия. Подобные заявления вызывают недоумение у экспертов, ведь по своим характеристикам Leopard 1A5 уступают даже немодернизированным Т-72. Вот только российская армия не использует такие машины, полагаясь на прошедшую значительные улучшения технику. 

Ну а если учесть тот факт, что немало Leopard 2 уничтожаются при помощи дронов-камикадзе, то можно сделать вывод, что Leopard 1A5 и вовсе станет лёгкой мишенью для российских «Ланцетов». Кстати, военкоры пишут, что в последнее время украинская армия меняет тактику использования артиллерии, что ставит технику под угрозу уничтожения. Подобные выводы основаны на некоторых фактах, один из которых мы и обсудим. Итак, 1 ноября появилось видео, на котором видно, как российский «Ланцет» уничтожил британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 на Купянском направлении. Эта САУ была атакована дроном в районе села Петропавловка, где в последние несколько недель российская армия активно уничтожает военные объекты ВСУ. Вот только данный случай крайне показателен, поскольку САУ AS-90 была атакована с расстояния менее 10 километров от линии соприкосновения. Эта дистанция считается критически малой и опасной по ряду причин. Дело в том, что дальность поражения «Ланцетов» достигла 70 километров, что позволяет атаковать цели с безопасного расстояния.

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Кроме того, на таком близком расстоянии от линии соприкосновения САУ AS-90 оказывается в зоне поражения практически всех типов артиллерии, включая гаубицы Д-20 и Д-30, а также 120-мм миномёты с реактивными минами КМ-8 «Грань». Стоит учитывать, что Украина получила всего 32 САУ AS-90 от Британии, а уничтожение уже пятой из них серьёзно снижает боевую готовность украинской артиллерии на данном направлении. Новых поставок британских САУ в ближайшее время не ожидается. Эксперты полагают, что наличие близко стоящей самоходной артиллерии производства НАТО у линии соприкосновения подтверждает информацию о стягивании такой артиллерии вплотную к передовой. Это может быть обусловлено различными факторами, включая нехватку дальнобойных снарядов калибра 155-мм. Отдельно указывается, что барражирующие боеприпасы «Ланцет», позволяют более эффективно обнаруживать самоходную артиллерию ВСУ, чем изначально предполагалось. Это заставляет украинское командование постоянно перемещать свою артиллерию, но избежать потерь всё равно не удаётся. Кстати, подобная ситуация с контрбатарейной борьбой против САУ стран НАТО уже наблюдалась на Запорожском направлении, где ВСУ были вынуждены перемещать свои САУ ближе к передовой. Это привело к потере не менее 15 единиц, включая французские CAESAR, M109 и британские AS-90.

#военные технологии #танки #leopard 1a5
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