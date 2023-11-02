Пока неясно, может ли подорожание энергии коснутся рядовых жителей страны

В России наблюдается ситуация, при которой тарифы на электроэнергию для населения удерживаются ниже реальных экономически обоснованных значений. Чтобы смягчить нагрузку на бюджет обычных жителей страны, регулятор перераспределяет часть этой нагрузки на тарифы для промышленности. Таким образом бизнес финансирует электроэнергию для населения, а в каждом регионе установлен свой предельный уровень тарификации. Похоже, правительство стремится подтолкнуть регионы к введению дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, при которых ставка тарифа будет расти в зависимости от увеличения потребления. По предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельные уровни перекрёстного субсидирования – то есть, сумму, которую бизнес компенсирует для снижения тарифов для населения. Эту информацию раскрыли источники, ознакомленные с текущим ходом дискуссии в правительстве РФ.

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В качестве альтернативы переходу на новый механизм, регионы могут сами выделять средства из своих бюджетов для субсидирования тарифов для населения. Эксперты полагают, что такая инициатива может привести к повышению стоимости электричества для населения уже в 2024 году, поскольку почти все регионы выходят за пределы установленного потолка субсидирования, о чём говорят представители ФАС. Регион, решивший перейти на дифференцированные тарифы для населения, сможет увеличить предельный уровень перекрёстного субсидирования согласно разработанной ФАС формуле. Этот уровень субсидии можно будет подвергнуть индексации, основанной на уровне инфляции и на приросте объёмов потребления энергии населением. По словам представителей ФАС, предложение вступит в силу с 1 января 2024 года. Внедрение дифференцированных тарифов позволит уменьшить перекрёстное субсидирование и бороться с серым майнингом. Конечные тарифы для граждан устанавливать будут региональные тарифные органы, тогда как ФАС будет осуществлять контроль над этим процессом. Это значит, что пока неясно, кого именно коснутся новые тарифы, и будут ли граждане, потребляющие привычные 400-500 кВт*ч вынуждены платить больше.

Эксперты отмечают, что в последние годы правительство стремится сократить перекрёстное субсидирование, но пока что этот показатель продолжает расти. В начале 2022 года максимальный объём субсидии вырос до 241 миллиарда рублей, а в конце года в связи с ростом инфляции правительство сделало исключение для регионов в 2023 году, позволив им превысить установленные ограничения. В результате в нескольких регионах тарифы для бизнеса резко возросли. Промышленность в 2023 году заплатила рекордные 294 миллиарда рублей за снижение тарифов для населения. ФАС предлагала установить новый, более высокий уровень перекрёстного субсидирования на 2024 год в размере 291 миллиарда рублей, но в итоге правительство не согласилось с этим предложением и поручило ввести обязательный переход регионов на дифференцированные тарифы для населения, если предельные уровни субсидирования превышены.

Эксперты отмечают, что бесконечно долго сдерживать тарифы для населения за счёт бизнеса невозможно. Единственный выход – стимулировать регионы к реальному снижению перекрёстного субсидирования через повышение тарифов для физических лиц с высоким потреблением энергии. Что любопытно, регионы получили право вводить дифференцированные тарифы для населения в конце 2021 года, но используют это право неохотно. Каждый регион может самостоятельно устанавливать три уровня тарифов в зависимости от объёма потребления электроэнергии. На новую модель добровольно перешёл только Кузбасс, который затем трижды увеличил объёмы потребления энергии. Дифференциация тарифов также действует в Крыму и Севастополе с 2014 года и начнёт действовать с октября 2023 года в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. При этом там вводится одновременная субсидия, что предполагает дополнительные расходы из бюджета.

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Известно, что Министерство энергетики уже поддержало предложение ФАС и считает, что новая мера поможет контролировать рост перекрёстного субсидирования, которое увеличивает расходы промышленных потребителей в каждом регионе. В итоге предполагается, что если руководство регионов не в состоянии контролировать и снижать перекрёстное субсидирование, используя все доступные инструменты и полномочия, то нужно внедрить стимулы и финансовую ответственность. В теории всё логично, ведь именно промышленность берёт на себя основную долю расходов, а всё это выливается в подорожании продуктов, в стоимости которых учтён каждый рубль переплаты за электричество. Ожидается, что предложенная формула, гарантирует сохранение текущего уровня перекрёстного субсидирования в 2024 году, который оценивается в диапазоне 295-300 миллиардов рублей. Формула ФАС не включает механизм для управления уровнем и сроками уменьшения перекрёстного субсидирования, а очень многое зависит от решения региональных властей. В конечном итоге если будут использованы действующие формулы, то подорожание коснётся значительной части домохозяйств. Если же власти намерены увеличить давление исключительно на майнеров и зажиточные домохозяйства, расходующие по несколько тысяч кВт в месяц, то стоимость будет расти медленно.