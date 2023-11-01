В настоящее время идея носит исключительно теоретический характер

Весной 2022 года Россия пережила самую мощную волну хакерских атак за всю историю существования компьютерных технологий. США мобилизовали все собственные ресурсы, а также давили на союзников по НАТО. Некоторые хакеры подключились к делу добровольно, тогда как другие просто хотели заработать. Атакам подвергались сотни ресурсов, включая телеканалы, крупные, средние и мелкие издания, но в какой-то момент волна стала стихать. Кто-то из хакеров просто устал биться в закрытые двери, тогда как другие вспомнили о том, что волонтёрство не приносит никаких доходов. В итоге сегодня обстановка кажется стабильной, хотя информационная война не прекращается ни на секунду. Противостояние продолжается, а впереди много крупных цифровых сражений, которые способны кардинально повлиять на наше восприятие безопасности в интернете.

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При этом проводится набор всё новых бойцов, а высококлассные специалисты ценятся везде. По данным главы Министерства цифрового развития России, было бы логично создать так называемые кибернетические войска, стоящие на страже цифровой безопасности страны. Максут Шадаев отметил, что за последние полтора года многие граждане России заключили контракты с Министерством обороны и преданно выполняют свою службу в Вооружённых силах. Тем не менее, среди них есть лица с высокими навыками в области информационных технологий. Сегодня их потенциал и знания в сфере IT могли бы быть эффективно задействованы в специальных войсках. Глава ведомства поддержал ранее курсирующую в экспертных кругах идею создания кибервойск и полагает, что такая служба могла бы стать одним из форматов контрактной для многих граждан России.

По словам министра, идея формирования кибервойск представляется весьма перспективной. Он утверждает, что множество людей будет заинтересовано в заключении контрактов и службе в специальных войсках, связанных с киберзащитой и проведением операций против хакерских атак. Шадаев заявил, что Министерство обороны также размышляет над этим вопросом, но окончательного решения пока нет. Глава Минцифры РФ подчеркнул, что идея о создании кибервойск получила значительную актуальность после начала российской специальной операции, так как наблюдается увеличение числа хакерских атак на государственные органы, промышленные предприятия, СМИ и другие сферы. Всё это не значит, что подобная инициатива станет реальность, но тот факт, что об этом говорят такие высокопоставленные чиновники, свидетельствует о высоком интересе властей к данной проблеме.

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Напомним, этим летом депутат Государственной Думы Антон Горелкин предложил инициативу по созданию специальных киберподразделений в рамках Росгвардии. Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак высказал предложение о включении кибервойск в состав Вооружённых сил России и обеспечении их необходимым техническим оборудованием при государственных закупках. Пока дальше предложений дело не пошло, а значит потребуется внести дополнения в действующее законодательство, включая решения Госдумы и президента.