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Спустя 5 месяцев после начала украинского контрнаступления ведущие аналитики по обе стороны океана заявляют о полном провале. Цели не достигнуты, а потери настолько велики, что восполнить их не представляется возможным. Фактически, на 4 июня 2023 года ВСУ получили огромное количество техники, боеприпасов и другого оружия на десятки миллиардов долларов, но в результате не смогли реализовать наступательный потенциал. Ну а поскольку операция идёт без результатов уже 5 месяцев, то союзники на Западе всё чаще задумываются о том, чтобы прекратить финансирование украинской армии. До полного отказа ещё далеко, но дискуссии возникают всё чаще, а это не идёт на пользу команде Зеленского. При этом совсем недавно открылось новое направление в сторону Авдеевки, где российские силы пытаются проводить собственные наступательные действия.
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Эксперты пишут, что оборонительные позиции в Авдеевке создавались задолго до начала СВО и представляют собой мощные укрепления, проломить которые оказывается крайне сложно. Несмотря на это подвижки есть, а сегодня ВСУ столкнулись с возможностью повторения сценария, аналогичного тому, что произошло в городе Бахмут (сегодня называется Артёмовск). Это связано с серьёзными проблемами в обеспечении медицинской помощи раненым, а также с нехваткой крови для переливания. Эти проблемы сопровождают подразделения ВСУ с момента сражения за Артёмовск, но в последние месяцы ситуация продолжила ухудшаться. По данным военкоров, помимо ухудшения медицинской эвакуации, вызванной постепенным выходом из строя значительной части транспортных средств, возникли сложности с предоставлением первичной и вторичной медицинской помощи. С начала июня затруднения с приёмом раненых зарегистрированы в Орехове на Запорожском направлении, в Курахове, Селидове и Покровске на Донецком направлении, в Константиновке и Дружковке на Артёмовском направлении, а также в районе Дробышева и Святогорска на Лиманском направлении.
По словам солдат ВС РФ, из-за этих трудностей примерно 20% общего числа раненых погибают, не успев дойти до медпунктов первой и второй линии. Как уже было сказано, начиная с начала июня текущего года подразделения украинской армии вели непрерывные наступательные действия, где понесли значительные потери, сопоставимые с теми, что были во время активных боев за Артёмовск. Кроме того, активная работа российской артиллерии и авиации оказала влияние на дополнительный рост потерь ВСУ. Увеличение числа бомбардировок в тылу и по пунктам временного размещения резервов привело к четырёхкратному увеличению санитарных потерь. Количество ампутаций в некоторых направлениях (прежде всего, Запорожском и Артёмовском) выросло с пяти до десяти в сутки, а нагрузка на пункты оказания первой помощи увеличилась более чем вдвое: с 20-30 до 80 тяжелораненых ежесуточно. Множество ранений связано с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, характерными для текущего формата боевых действий, где преобладают артиллерия и крупнокалиберные авиабомбы. Ну и не стоит забывать, что за пять месяцев активных боев ВСУ израсходовали подготовленные к наступлению части и резервы, включая материальные. Это же относится и к запасам медикаментов.
На данный момент медики ВСУ на передовой отмечают недостаток медикаментов, материалов, а также фиксируют на поставки низкокачественных лекарств и оборудования. В частности, упоминается о некачественных китайских турникетах, которые ломаются при надевании. Из-за сокращения объёмов военной помощи аналогичная ситуация наблюдается и с другими расходными материалами: искусственной кровью, антибиотиками, обезболивающими и др. В результате, растёт число смертей от болевых шоков, которые не удаётся своевременно облегчить. Это отмечается в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ на Артёмовском направлении и 109-й бригады территориальной обороны на Донецком направлении. Как украинские военнопленные, так и военнослужащие ВС РФ, указывают на то, что многие украинские военные (особенно мужчины старше 40 лет) обладают недостаточной боевой подготовкой и медицинскими навыками. Это относится к личному составу практически всех подразделений ВСУ, сформированных перед контрнаступлением, даже тех, кто получал обучение в странах НАТО. Часто эти солдаты были отправлены на передовую без полноценной подготовки, что значительно повлияло на их шансы на выживание на поле боя.
Можно сделать вывод, что при текущем ходе боевых событий маловероятно, что уровень санитарных потерь ВСУ уменьшится или стабилизируется. Скорее всего, с приближением холодов будут отмечаться увеличение заболеваний (простуды, воспаления, вирусные инфекции) и осложнений у раненых, ожидающих медицинской эвакуации, как это уже имело место в случае с Артёмовском. В этом контексте множество раненых могут быть признаны безнадёжными случаями или не годными к военной службе всего в течение нескольких часов. Ну а поскольку сегодня инициатива находится в руках российской армии, то положение украинских солдат продолжает ухудшаться.