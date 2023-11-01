Эксперты полагают, что подобный исход ожидает ВСУ в ближайшие месяцы

Спустя 5 месяцев после начала украинского контрнаступления ведущие аналитики по обе стороны океана заявляют о полном провале. Цели не достигнуты, а потери настолько велики, что восполнить их не представляется возможным. Фактически, на 4 июня 2023 года ВСУ получили огромное количество техники, боеприпасов и другого оружия на десятки миллиардов долларов, но в результате не смогли реализовать наступательный потенциал. Ну а поскольку операция идёт без результатов уже 5 месяцев, то союзники на Западе всё чаще задумываются о том, чтобы прекратить финансирование украинской армии. До полного отказа ещё далеко, но дискуссии возникают всё чаще, а это не идёт на пользу команде Зеленского. При этом совсем недавно открылось новое направление в сторону Авдеевки, где российские силы пытаются проводить собственные наступательные действия.

реклама

Эксперты пишут, что оборонительные позиции в Авдеевке создавались задолго до начала СВО и представляют собой мощные укрепления, проломить которые оказывается крайне сложно. Несмотря на это подвижки есть, а сегодня ВСУ столкнулись с возможностью повторения сценария, аналогичного тому, что произошло в городе Бахмут (сегодня называется Артёмовск). Это связано с серьёзными проблемами в обеспечении медицинской помощи раненым, а также с нехваткой крови для переливания. Эти проблемы сопровождают подразделения ВСУ с момента сражения за Артёмовск, но в последние месяцы ситуация продолжила ухудшаться. По данным военкоров, помимо ухудшения медицинской эвакуации, вызванной постепенным выходом из строя значительной части транспортных средств, возникли сложности с предоставлением первичной и вторичной медицинской помощи. С начала июня затруднения с приёмом раненых зарегистрированы в Орехове на Запорожском направлении, в Курахове, Селидове и Покровске на Донецком направлении, в Константиновке и Дружковке на Артёмовском направлении, а также в районе Дробышева и Святогорска на Лиманском направлении.

По словам солдат ВС РФ, из-за этих трудностей примерно 20% общего числа раненых погибают, не успев дойти до медпунктов первой и второй линии. Как уже было сказано, начиная с начала июня текущего года подразделения украинской армии вели непрерывные наступательные действия, где понесли значительные потери, сопоставимые с теми, что были во время активных боев за Артёмовск. Кроме того, активная работа российской артиллерии и авиации оказала влияние на дополнительный рост потерь ВСУ. Увеличение числа бомбардировок в тылу и по пунктам временного размещения резервов привело к четырёхкратному увеличению санитарных потерь. Количество ампутаций в некоторых направлениях (прежде всего, Запорожском и Артёмовском) выросло с пяти до десяти в сутки, а нагрузка на пункты оказания первой помощи увеличилась более чем вдвое: с 20-30 до 80 тяжелораненых ежесуточно. Множество ранений связано с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, характерными для текущего формата боевых действий, где преобладают артиллерия и крупнокалиберные авиабомбы. Ну и не стоит забывать, что за пять месяцев активных боев ВСУ израсходовали подготовленные к наступлению части и резервы, включая материальные. Это же относится и к запасам медикаментов.

На данный момент медики ВСУ на передовой отмечают недостаток медикаментов, материалов, а также фиксируют на поставки низкокачественных лекарств и оборудования. В частности, упоминается о некачественных китайских турникетах, которые ломаются при надевании. Из-за сокращения объёмов военной помощи аналогичная ситуация наблюдается и с другими расходными материалами: искусственной кровью, антибиотиками, обезболивающими и др. В результате, растёт число смертей от болевых шоков, которые не удаётся своевременно облегчить. Это отмечается в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ на Артёмовском направлении и 109-й бригады территориальной обороны на Донецком направлении. Как украинские военнопленные, так и военнослужащие ВС РФ, указывают на то, что многие украинские военные (особенно мужчины старше 40 лет) обладают недостаточной боевой подготовкой и медицинскими навыками. Это относится к личному составу практически всех подразделений ВСУ, сформированных перед контрнаступлением, даже тех, кто получал обучение в странах НАТО. Часто эти солдаты были отправлены на передовую без полноценной подготовки, что значительно повлияло на их шансы на выживание на поле боя.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Можно сделать вывод, что при текущем ходе боевых событий маловероятно, что уровень санитарных потерь ВСУ уменьшится или стабилизируется. Скорее всего, с приближением холодов будут отмечаться увеличение заболеваний (простуды, воспаления, вирусные инфекции) и осложнений у раненых, ожидающих медицинской эвакуации, как это уже имело место в случае с Артёмовском. В этом контексте множество раненых могут быть признаны безнадёжными случаями или не годными к военной службе всего в течение нескольких часов. Ну а поскольку сегодня инициатива находится в руках российской армии, то положение украинских солдат продолжает ухудшаться.