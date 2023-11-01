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Bublik1
Сын Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер» – Павел Пригожин формирует новое подразделение «музыкантов
Все бойцы стали частью добровольческого подразделения в рядах Росгвардии

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Если отмотать время всего на несколько месяцев назад, то можно вспомнить о бескомпромиссном противостоянии между Пригожиным и Министерством обороны РФ. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» отказывался идти на условия, предложенные российскими властями. В итоге всё окончилось так называемым «Маршем свободы», в рамках которого были зафиксированы погибшие со стороны российской армии, но в итоге сторонам удалось договориться. «Вагнеровцы» перебрались в Беларусь, а проблема оставалась актуальной до 23 августа, когда Пригожин и несколько ключевых командиров погибли в результате крушения частного самолёта. Следствие пока не готова назвать причины произошедшего, ну а история существования «музыкантов» делится до и после трагического события. 

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Как сообщалось, у Пригожина остались наследники, а наиболее известным был его сын Павел. Знакомые с внутренней кухней ЧВК «Вагнер» журналисты уверяли, что сам Павел активно участвовал в жизни частной военной компании. Многие и вовсе поговаривали, что именно он получил в своё распоряжение все активы, связанной с ЧВК, но слухи быстро сошли на нет, поскольку официальной информации на эту тему не было. Кто-то ждал протестов со стороны командиров и рядовых «вагнеровцев», но последние месяцы ничем подобным не ознаменовались. Ну а несколько дней назад стало известно, что основная часть состава «музыкантов» влилась в ряды Росгвардии. Отмечалось, что бойцы сформировали новое подразделение, а для осуществления подобной задачи пришлось на законодательном уровне разрешить Росгвардии иметь в своём составе добровольческие подразделения. 

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Что же, сегодня информации стало больше, а в СМИ пишут о том, что «вагнеровцы» не просто вошли в состав Росгвардии, но и находятся под началом Павла Пригожина. При этом выяснилось, что в ряды «музыкантов» открыт новый набор, а структура подразделений осталась без изменений. Большая часть командиров осталась на своём месте, а специально для обучения и переподготовки личного состава строится новая база. О расположении объекта пока ничего не известно. Представители ЧВК «Вагнер» пишут, что тщательно проверяют всех кандидатов, но набора из мест лишения свободы нет. Пока неясно, насколько успешным будет новое подразделение под началом сына Пригожина, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно. А вот напомнить о том, что часть «музыкантов» уже находится на линии соприкосновения стоит. По данным военкоров, часть «вагнеровцев» стала частью различных добровольческих подразделений под началом Минобороны, тогда как другие просто подписали прямые контракты. Цифры не называются, а значит все заявления отдельных лиц на эту тему могут не соответствовать действительности. 

#пригожин #чвк вагнер #чвк вагнер новости
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