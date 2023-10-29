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ЧВК «Вагнер» возвращается в СВО – строится новый лагерь и формируется особое подразделение
Новое подразделение открывает набор бойцов для прохождения службы в СВО и в других регионах

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Долгое время за судьбой ЧВК «Вагнер» следили ведущие СМИ со всего мира, а аналитики пытались понять, к чему приведёт противостояние между Пригожиным и Минобороны РФ. После смерти основателя частной военной компании информация о «музыкантах» ушла из эфира, а в итоге было неясно, что происходит на самом деле. Судя по всему, часть бойцов осталась в Беларуси, тогда как основная масса предпочла подписать контракт с силовым ведомством РФ. Внутренняя кухня попадает в прессу неохотно, поэтому наши читатели всегда с большим интересом относятся к появлению дополнительных сведений. Как стало известно, «вагнеровцы» возвращаются в СВО. 

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Напомним, после взятия Бахмута подразделения были выведены в тыловые лагеря, а после так называемого «Марша справедливости» и вовсе переброшены в Беларусь. Бойцы, которые располагались в иностранных государствах (Мали, ЦАР, Сирия и другие), продолжили выполнять свои задачи, ну а о судьбе нескольких десятков тысяч опытных солдат не было известно решительно ничего. По данным целого ряда источников, «музыканты» активно интегрируются в структуру Росгвардии. Некоторые бойцы вливаются в уже готовые части, тогда как другие станут частью одного из подразделений. Одновременно с этим указывается, что «вагнеровцы» уже в самое ближайшее время будут задействованы в спецоперациях, но на этот раз в статусе представителей Росгвардии. 

Отмечается, что ЧВК «Вагнер» возобновил приём новых бойцов. Кроме того, осуществляется отзыв ранее служивших в подразделении солдат, которые ранее были отправлены в отпуск. Рассматриваются кандидаты всех категорий, включая тех, кто ранее участвовал в проектах «К» и «Амбрелла», а также иностранных граждан. Минимальный возраст для принятия стартует с 20 лет, максимальный – с 55 лет, при условии хорошего физического состояния. Претенденты не должны находиться в розыске или иметь непогашенные судимости. Все бывшие члены ЧВК «Вагнер» заключают дополнительные контракты с Росгвардией, но структура группы, процедура работы и командиры остаются без изменений. 

Группа будет продолжать выполнять задачи не только в Северо-Восточном регионе, но и в Белоруси и Африке. Подчёркивается, что какое-то время назад стартовало создание новой базы, а вот подробностей о её размещении нет. Представители Росгвардии такую информацию не предоставляют, а данные засекречены по различным причинам. Особо подчёркивается, что возвращаться в самый первый и наиболее крупный лагерь в Молькино не планируется. Якобы, в северо-восточном регионе создаётся военная база с нуля, а отряды готовятся к миссиям, которые продлятся от шести до девяти месяцев. Таким образом бойцы могут попасть не только в СВО, но и вернуться в Африку для защиты интересов РФ в регионе. Известно, что подписание контракта происходит в течение первого дня после утверждения на должность и включает в себя обязательный месячный курс обучения. 

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Особенно важно, что заработная плата остаётся на прежнем уровне, но на этот раз будет выплачиваться на карту. Время, проведённое в лагере для обучения, оплачивается в размере 80 тысяч рублей. Если речь идёт о продолжительных командировках с низкой вероятностью участия в боевых действиях, то выплачивается зарплата в размере 170 тысяч, а за фактическое участие в боевых действиях боец может презентовать на 240 тысяч рубле. Все аспекты обеспечения, медицинского обслуживания и реабилитации подразумевают уровень Росгвардии. Важно отметить, что подразделения и отдельные бойцы, перешедшие в ведомство МВД обороны или добровольческие отряды, должны чётко следовать принятому уставу, поэтому будут выполнять задачи, поставленные командованием СВО. Стоит напомнить, что немногим ранее совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение о переходе под крыло Росгвардии, чтобы подчиняться Министерству внутренних дел, а не Министерству обороны, так как взаимоотношения с последним не сложились. Госдума приняла соответствующее решение, разрешив Росгвардии иметь добровольческие формирования в своём составе. Напомним, что недавно сообщалось о решении российских властей интегрировать всех членов ЧВК «Вагнер», находящихся за рубежом (преимущественно в Африке). Личному составу будут поставлены условия, в рамках которых появится возможность влиться в ряды Росгвардии, либо вернуться к мирной жизни на родине.

#сво #чвк вагнер #чвк вагнер новости
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