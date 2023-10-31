В некоторых сценариях российский чип превосходит самые производительные решения NVIDIA

В последние несколько лет мы наблюдаем новый виток развития искусственного интеллекта. Ещё совсем недавно умная машина с трудом разговаривала с человеком в чате, а сегодня способна сдать самый сложный экзамен. И речь уже не о фокусах, когда мощнейший компьютер выигрывал у человека в шахматы. Там всё было куда проще, ведь все существующие комбинации ходов оказались машине заранее известны, поэтому шансов у человека не было. На этот раз ИИ занимается систематизацией сложных изображений и даже сам научился рисовать довольно необычные картинки. Всё это пока только начало, поскольку многие эксперты говорят о высоком потенциале так называемых нейроморфных чипов. Речь идёт о технологии, способной создавать аналог мозговой деятельности человека, а на этот раз отличились инженеры Лаборатории Касперского. Информацией поделился руководитель отдела перспективных технологий компании Андрей Лаврентьев.

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Сообщается, что чипы были спроектированы для имитации архитектуры человеческой нервной системы, позволяя обрабатывать информацию более эффективно и быстро, чем это делают традиционные графические процессоры (GPU) с тензорными ядрами, которые сегодня применяются для обучения и работы искусственного интеллекта (камень в огород Дженсена Хуанга и серьёзный вызов NVIDIA). По словам Андрея Лаврентьева, новые чипы обладают двумя важными преимуществами по сравнению с GPU: высокой скоростью обработки информации и экономией энергии. Например, нейроморфный чип в сочетании с нейроморфной камерой способен выполнять подсчёт песчинок в песочных часах, обеспечивая скорость обработки информации до 1.25 тысяч кадров в секунду. При этом потребление энергии оказывается в тысячу раз меньше, чем при использовании традиционных инструментов в виде продвинутых графических чипов от дядюшки Хуанга. В лаборатории Касперского полагают, что потенциал применения нейроморфных этих чипов очень широк и охватывает сферы от нанесения тонких плёнок в промышленности до использования в системах контроля дорожного движения. Тем не менее на данный момент нейроморфные камеры остаются дорогостоящими, а значит прежде всего нужно массовое производство и выход на мировой и отечественный рынки. После этого стоимость для обычного потребителя окажется на приемлемом уровне.

Давайте разберёмся в том, как работает новая технология. Всем известно, что искусственный интеллект (включая популярный ChatGPT), базируется на искусственных нейронных сетях, которые принимают входные данные и выдают выходные результаты. Вот только в биологическом мозге нет чисел, а сигналы передаются при помощи электрических импульсов, или спаек. Наличие сигнала вызывает импульс, отсутствие сигнала приводит к тому, что импульс не фиксируется. Этот принцип также используется в нейроморфных чипах. Они работают с помощью спайковых нейронных сетей и составляют нейроморфную платформу. Первые попытки создания нейроморфных чипов были предприняты в 2014 году, начиная с чипа TrueNorth от IBM. Затем компания Intel разработала аналогичный чип под названием Loihi, а китайские исследователи создали чип Tainjic. Лаборатория Касперского присоединилась к разработке этой технологии, и теперь представила свои нейроморфные чипы.

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Отмечается, что Лаборатория Касперского начала инвестировать в разработку нейроморфных чипов совместно с новосибирской компанией «Мотив» в декабре 2019 года. В июне 2022 года Лаборатория Касперского стала акционером компании «Мотив НТ» с долей в 15%. Ожидается, что объем мирового рынка нейроморфных чипов превысит 7.5 миллиарда долларов к 2025 году, что делает эту инвестицию стратегически важной. Андрей Духвалов, директор департамента перспективных технологий, подчеркнул важность этой инвестиции, отметив, что она открывает путь к формированию глобальной технологической экосистемы Лаборатории Касперского. В компании не уточняют, на каком этапе производства находится час чип. Всё дело в том, что российские производители не имеют доступа к современным высокотехнологичным мощностям (например, к TSMC), поэтому неясно, кто будет отвечать за выпуск чипа, и когда он появится в готовых продуктах.