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Bublik1
В РФ появился первый отечественный аналог Android – что может предложить новая «Ред ОС М»
Операционная система имеет обратную совместимость со всеми приложениями на Android

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Пожалуй, Россия должна была начать переход на ПО отечественного производства несколько лет назад, но по разным причинам ничего подобного не случилось. Как вы можете помнить, после отлучения Huawei от новых версий Android, китайская компания столкнулась со значительными проблемами. Часть смартфонов осталась без обновлений, тогда как для другой была выпущена собственная операционная система. Как потом оказалось, китайцы не смогли создать с нуля полную замену Android, а в итоге выбрали путь наименьшего сопротивления. HarmonyOS имеет целый ряд надстроек и уникальных характеристик, но в целом полагается на всё тот же старый добрый Android, а вернее на его бесплатную версию, доступную всем желающим. К слову, созданием исходного кода также занимаются американцы, поэтому вопросов по поводу китайской ОС всё ещё много. Судя по всему, российские разработчики решили пойти проторённым путём.

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Как стало известно, реестр российского программного обеспечения, созданный Министерством цифровой индустрии (Минцифра), пополнился новой операционной системой под названием «Ред ОС М». Эта операционная система полностью совместима с Android-приложениями, а значит пользователи могут легко получить доступ к миллионам приложений, включая как отечественные, так и зарубежные, без каких-либо дополнительных усилий. В сравнении с российской операционной системой «Аврора», которая изначально не поддерживает Android-приложения, «Ред ОС М» предоставляет значительные преимущества, так как нет необходимости в стороннем эмуляторе для их запуска. Информации о включении новой операционной системы в реестр Минцифры появилась несколько дней назад, а эксперты пытаются понять, насколько такой проект окажется жизнеспособным. Ценными сведениями с журналистами поделился гендиректор «Ред софт», Максим Анисимов.

По его словам, «Ред ОС М» создана на базе Android Open Source Project (AOSP), открытой и полностью бесплатной версии Android (как и HarmonyOS от Huawei). Отсутствие лицензионных сборов за AOSP делает такую систему привлекательной для разработчиков ПО. Кроме того, это также является платформой для тестирования и внедрения новых технологий, которые в будущем могут быть интегрированы в стандартную Android для миллиардов устройств на планете. При этом ключевой недостаток AOSP заключается в отсутствии лицензии от Google для использования фирменных сервисов, включая Google Play Store. К счастью, Android не привязана к одному единому каталогу приложений, поэтому пользователи могут устанавливать ПО в ручном режиме, либо при помощи альтернативных магазинов. Анисимов подчёркивает, что «Ред ОС М» является первой мобильной операционной системой на российском рынке, созданной на базе Android Open Source Project. При этом абсолютно все приложения для Android не только устанавливаются, но и стабильно работают на российской ОС. 

Утверждается, что появление в реестре отечественного ПО Минцифры открывает для разработчиков доступ к государственному сектору и участию в государственных закупках. Глава «Ред софт» подчеркнул, что внесение отечественной операционной системы в реестр подтверждает тот факт, что она соответствует высоким стандартам Минцифры, а ведомство рекомендует использование её в госорганах и компаниях с госучастием. Отдельно подчёркивается, что «Ред ОС М» способна выступать в качестве универсального решения для компаний и обычных пользователей. Ну и не стоит забывать, что правообладатели программного обеспечения из реестра могут рассчитывать на ряд мер поддержки со стороны государства, включая снижение страховых взносов до 7.6%, а также налоговые преимущества. Такие программы также имеют преимущество при государственных закупках, а также муниципальных закупках. Важно отметить, что разработчики «Ред ОС М» решили проблему отсутствия Google Play Store в AOSP с помощью магазина приложений RuStore, что позволяет пользователям устанавливать приложения без необходимости искать их на сторонних сайтах, а после вручную устанавливать.

Напомним, RuStore отличается от Google Play Store тем, что российский магазин приложений не зависит от решений иностранных властей, а значит правительство США не может распорядиться об удалении оттуда той или иной программы. В итоге компании, попавшие под санкции (включая банки), могут спокойно размещать там свои фирменные приложения. Каталог RuStore уже содержит более 10 тысяч приложений от 7 тысяч разработчиков. Важно отметить, что приложения, доступные в RuStore, могут быть установлены как на устройства с «Ред ОС М», так и на смартфоны с Android. На момент официального выпуска «Ред ОС М», система ещё не имела активных пользователей, но разработчики ожидают, что в будущем за счёт интеграции данной ОС в смартфоны, количество пользователей может достичь 50 миллионов, включая пользователей в России, странах СНГ и за её пределами. Ну и по данным на начало октября 2023 года, в сегменте B2G (бизнес-государство) количество пользователей российских операционных систем составляло 70 тысяч человек. Прогнозы GS Group предсказывают, что к 2024 году это число вырастет до 80 тысяч, а через год – до 90 тысяч. Что касается сегмента B2B (бизнес-бизнес), то сейчас в нем зарегистрированы 1.2 миллиона пользователей российских операционных систем, а к 2024 году это число увеличится до 1.4 миллиона. Эксперты GS Group считают, что «Ред ОС М» будет востребована в обоих этих сегментах.

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Ключевое преимущество новой операционной системы состоит в том, что она может быть установлена на различные устройства, включая планшеты и смартфоны, которые в настоящее время работают на «Авроре» и Android. Важно отметить, что существует несколько конкурентов «Ред ОС М». Например, «РОСА мобайл» от НТЦ ИТ РОСА и платформа Astra Linux Mobile от ПАО «Группа Астра». Кто в итоге получит большую часть пирога российского рынка ПО, будет видно только через несколько лет. 

#android #«ред ос м»
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